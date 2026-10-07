La Fórmula E usará en México el trazado de F1 con un cambio en 2027

La Fórmula E estrenará un nuevo trazado en el ePrix de la Ciudad de México utilizando el mismo circuito que ocupa la Fórmula 1 en el Autódromo Hermanos Rodríguez, pero con una ligera modificación en la primera zona del trazado que deberá ser aprobado por la FIA para la ronda que se disputará el 16 de enero de 2027.

La noticia se dio a conocer este martes en la Ciudad de México. La modificación respecto a la pista de la Fórmula 1 se presenta a final de las gradas principales de la zona de boxes. En esa instancia se coloca una chicane para ayudar a la frenada y a la recuperación de energía antes de continuar su camino por el resto del trazado en el que la Fórmula 1 compite desde el 2015 cuando el circuito fue modificado por última ocasión.

La zona donde se coloca la chicane es la misma donde, en el pasado, la categoría eléctrica iniciaba un circuito recortado con destino a la zona del Estadio GNP.

“Este coche se merece ir a un circuito grande, como el de la F1. Por primera vez sentimos que la tecnología nos está permitiendo hacer este tipo de circuitos”, dijo Alejandro Longo, cofundador de la categoría.

La categoría disputará su segunda ronda con el nuevo Gen4 en México tras haber iniciado, si la guerra lo permite, una doble ronda en Arabia Saudí. Dadas las capacidades técnicas de los nuevos monoplazas y su aceleración era complicado mantener el circuito previo, con pocas zonas de escapatorias. Sumado a eso, la modificación de las reglas de los circuitos necesarios para albergar carreras de Fórmula E abrió la puerta para utilizar todo el trazado de 4.304 kilómetros de longitud.

"Es un coche que va a más de 335 km/h, acelera de o a 100 en 1.8 segundos, tenemos una aceleración entre un 30 y 40 por ciento respecto a otros campeonatos del mundo. Hemos llegado al momento de madurez", añadió Longo al señalar las cualidades del coche para poder apostar por correr el trazado completo.

Dadas las nuevas exigencias técnicas pistas de similares condiciones a México se han añadido al calendario como el circuito de las Americas de Austin, el de Miami y Zandvoort. Además de ello, la categoría ha tenido que dejar el circuito ExCel Londres para dar paso a Brands Hatch.

También puedes ver: Fórmula E La Fórmula E actualiza su calendario 2027 y renueva con Mónaco