Un SEAT 600 JTR, ganador del Hot Wheels Legends Tour España y Portugal

El Circuito del Jarama acogió el pasado mes la final del Hot Wheels Legends Tour España y Portugal, que reunía a cinco creaciones únicas y buscaba el campeón ibérico que representara a los países en el próximo certamen europeo, y se impuso un SEAT 600 JTR.

Antonio Ortuño y su SEAT 600 JTR fueron el ganador tras la valoración de un jurado formado por diseñadores de Hot Wheels de periodistas especializados y de pasadas leyendas del Tour de Hot Wheels, que elogiaron "la autenticidad, la creatividad y el espíritu de garaje" en cada uno de los diseños.

Además del ganador, el quinto de la historia del certamen, también estuvieron en la final el BMW Z3 2.8 de Jonathan Martínez Barrera, el Red Baron de Alberto Marzal Lázaro, el SEAT 127 de Hugo Astiz y el Citroën C15 de Adrián Pérez Téllez.

El SEAT 600 JTR de Antonio Ortuño mantiene elementos originales del coche real, como las puertas, gran parte de la carrocería o detalles como la rejilla del motor, incorporando un motor Suzuki Hayabusa de 1.340 cc con una potencia de 200 CV. El ganador decidió crearlo como homenaje a su hijo de 5 años, muy apasionado de los Hot Wheels.

Ahora, el ganador y su creación pasarán a la final europea, donde tratarán de hacerse con el pase a la final global donde llegaría el premio mayor: lograr que su diseño se convierta en un Hot Wheels a escala 1:64. La final global será en Estados Unidos en formato online, y además de la creación del 1:64, el ganador tendrá el honor de que su diseño se incluya en el Garage of Legends, la colección más prestigiosa de la marca.

La edición de 2026 del Hot Wheels Legends Tour, el mayor evento de customización de coches del mundo, organizado por Eurocrew y Mattel, ha reunido a miles de entusiastas de los coches en miniatura entre sus jornadas en MotorLand Aragón, en el Circuito de Navarra y por supuesto en la final del Jarama, donde se dieron cita más de 20.000 personas durante dos jornadas de disfrute con tallers de personalización, shows en directo, tienda oficial y más actividades.

Y disfrutando, además, del Fórmula 1 de tamaño real de Hot Wheels, que estuvo presente así como varias réplicas de las películas de Fast & Furious en el 25 aniversario de la saga, y un Toyota Supra de la línea Mattel Brick Shop de la marca.