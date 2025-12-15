Menos política y más "pura competición": la influencia de Mekies en Red Bull

Aunque la lucha por el título de 2025, como la de 2021, continuó hasta la última carrera en Abu Dabi, la tensión era completamente diferente. Hace cuatro años, el ambiente entre Red Bull Racing y Mercedes fue hostil en muchos momentos, aunque Max Verstappen respondió a ello con una sonrisa cuando hace poco se le recordó: "Bueno, hostil, hostil... Nadie se golpeó, ¿verdad? No creo que fuera hostil. Hostil es una palabra extrema. Fue enormemente competitivo. Y que dos equipos no se cayeran bien en ese momento es otra historia. Pero hostil es otra cosa".

Sin embargo, Christian Horner y Toto Wolff se lanzaron numerosas pullas políticas. No fue así en la batalla con McLaren, aunque a finales del año pasado y principios de éste surgieron algunas insinuaciones sobre alerones flexibles y agua en los neumáticos, a las que Zak Brown respondió con una botella especial para beber. Desde el verano, esa polémica ha desaparecido por completo. Fue fácil verlo en la rueda de prensa del viernes en Abu Dhabi, donde Brown y Laurent Mekies se sentaron juntos. Las cosas fueron especialmente amistosas. Y en otro asunto, Mekies pronto dijo que Red Bull dejaría de quitarle la pegatina a Lando Norris en el muro de las rectas antes de las salidas.

En otras palabras, parece que Mekies quiere paz. "No sé si antes Red Bull estaba más al límite. Al final tuvimos una lucha limpia y justa, y así es como queremos correr", dice el propio jefe del equipo francés al respecto. "Lo llevamos todo al límite, pero respetamos absolutamente a nuestros competidores. Que nadie se equivoque: seguimos yendo al límite y a veces lo sobrepasamos. Pero cuando se trata de deportividad y de respetar a nuestros adversarios, pensamos que se pueden hacer las dos cosas a la vez: estar al límite y ser respetuosos al mismo tiempo. El deporte es una lucha entre gigantes y nosotros lo sentimos así, respetando una vez más a nuestros rivales".

¿Beneficia a la propia Red Bull?

Según Mekies, no sólo de cara al rival, sino que también beneficia a la propia Red Bull. Después de todo, su enfoque debería implicar menos distracciones y, por lo tanto, menos ruido que antes. "Permítanme decirlo así: trabajamos en un mundo extremadamente competitivo y creemos que, para ser competitivo, también hay que disfrutar con lo que se hace. Trabajar duro, jugar duro: esa es la mentalidad de Red Bull".

"Lo que hemos hecho como grupo es asegurarnos de que nos centramos puramente en las carreras, y de que no nos distrae el ruido a nuestro alrededor. En esencia, sólo queremos hacer lo que nos gusta y eso es hacer nuestro propio coche más rápido en la pista. Eso es todo. Queremos centrarnos en lo que nos gusta y esforzarnos más que los demás", afirma Mekies.

Eso encaja perfectamente con su formación como ingeniero. Mekies adopta un enfoque sistemático, centrándose únicamente en las cosas que hacen que su propio coche sea más rápido. La política no es necesariamente parte de eso, por lo que ahora parece desempeñar un papel mucho menos importante en Red Bull que antes. En ese sentido, Horner es -también por sus antecedentes- un tipo diferente de jefe de equipo.

Por cierto, esa tendencia no se limita a Red Bull. Con cada vez más ingenieros asumiendo con éxito el papel de jefe de equipo -véase también en McLaren, Haas y Williams-, las polémicas están desapareciendo cada vez más de la escena pública. Toto Wolff dijo en broma en Zandvoort que la Fórmula 1 también sigue necesitando "bastardos" como jefes de equipo en términos de entretenimiento, pero esa batalla verbal ha estado menos presente en este 2025 que antes.