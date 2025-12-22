El CEO de Red Bull explica por qué el despido de Horner era inevitable

Tras veinte años, este año llegó de forma repentina el final de la colaboración entre Red Bull y el jefe de equipo Christian Hornerr. El británico tuvo que dejar su puesto debido a unos resultados decepcionantes, incluso antes de que comenzara el parón veraniego.

La posición de Horner llevaba tiempo bajo presión a raíz de las acusaciones en su contra a principios de 2024, que siguieron goteando durante varios meses. En su lugar, Laurent Mekies, ascendido desde el equipo hermano Racing Bulls, tomó las riendas.

Desde ese cambio, el rendimiento de Red Bull ha mejorado y el equipo parece haber entrado en aguas más tranquilas. El jefe de Red Bull, Oliver Mintzlaff —cuyo título oficial es CEO of Corporate Projects and New Investments—, afirma a De Telegraaf que se sabía que había que hacer algo tras la decepcionante primera mitad de la temporada.

"No soy un supuesto hire-and-fire manager, alguien que despide a personas sin más", subraya Mintzlaff. "Christian tiene un historial impresionante con el equipo y ha logrado muchísimos éxitos. Todo el mundo aquí en la empresa, yo incluido, le valora por lo que ha hecho. Pero esto también forma parte de una organización profesional. No puedes seguir apoyándote en la historia y sentíamos que había llegado el momento de pasar página y comenzar un nuevo capítulo".

Mintzlaff añade que "no fue una decisión fácil" y señala que, por tanto, no se tomó a la ligera. Además, indica que "no está de acuerdo" con las declaraciones de Helmut Marko. El asesor, que recientemente anunció que dejará el equipo a finales de 2025, afirmó que los últimos años con Horner "no fueron agradables", que se jugaron "juegos sucios" por parte del antiguo jefe de equipo y que este "mentía sobre todo tipo de cosas".

Foto de: Red Bull Content Pool

"Quizá Marko también haya cambiado con los años", replica Mintzlaff. "Creo que es bastante normal que no todo sea igual que hace cinco años. Christian y Helmut trabajaron juntos de forma magnífica durante muchos años, desde el inicio en 2005. Estamos hablando de más de veinte años. Dame algunos ejemplos de otras grandes organizaciones deportivas en las que el equipo directivo se mantenga exactamente igual durante tanto tiempo".

"Así que puedes verlo de manera muy negativa, que ahora ambos se hayan marchado. Pero yo diría precisamente que es algo único que hayan estado aquí juntos durante tanto tiempo y que hayan logrado tanto. A veces simplemente necesitas una renovación para agitar las cosas", repite el directivo de Red Bull".

Según Mintzlaff, el relevo con Mekies como nuevo jefe de equipo ha aportado el enfoque necesario. Admite que era un "secreto a voces" que "estaban pasando demasiadas cosas dentro y alrededor del equipo". "Eso distrae. En los últimos meses hemos visto que el rendimiento mejora cuando todo el mundo está concentrado al cien por cien", afirma. "Y aun sin tener el mejor coche, Max estuvo a punto de ser campeón y ganó la mayoría de las carreras este año".

