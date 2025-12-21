Red Bull se prepara para "meses muy duros y noches sin dormir" en 2026

El director del equipo Red Bull de Fórmula 1, Laurent Mekies, dice que sería "ingenuo" pensar que su escudería dará en el clavo con las reglas de la unidad de potencia de 2026 desde el principio y admitió que el equipo se está preparando para sufrir unos "meses muy duros".

Red Bull introducirá sus primeros motores de F1 de cara al ciclo reglamentario de 2026, desarrollados en su campus de Milton Keynes, en la división Red Bull Powertrains, con el apoyo de Ford.

La decisión, tomada después de que su anterior proveedor, Honda, decidiera inicialmente abandonar la F1 y de que fracasaran las conversaciones con Porsche, significa que Red Bull ha tenido que emprender una frenética campaña de fichajes para hacer su propio programa de unidades de potencia desde cero, enfrentándose al poderío de los ya establecidos Mercedes, Ferrari y Honda, que acabó retractándose de su decisión de abandonar y unió fuerzas con Aston Martin. Además, Audi también participa en la categoría como nuevo constructor de unidades de potencia.

Mientras que en el paddock se insinúa con frecuencia que Mercedes está en una buena posición para empezar con buen pie la nueva era del reglamento, hay menos optimismo sobre las posibilidades de Red Bull de ser competitivo de inmediato.

El reglamento de potencia de 2026 prevé que los fabricantes que se queden rezagados reciban más tiempo de desarrollo y una asignación presupuestaria para recuperar terreno, pero podría haber problemas a corto plazo para los fabricantes que no lo hagan bien desde el principio.

Laurent Mekies, Red Bull Racing Photo by: Mark Thompson - Getty Images

"Sería ingenuo pensar que vamos a aterrizar en el primer puesto de inmediato", reconoció Mekies, jefe del equipo Red Bull, en Abu Dhabi. "Así que sabemos que vamos a pasar unos meses muy, muy duros. Muchas noches sin dormir, algunos quebraderos de cabeza, pero también forma parte del privilegio estar asociado a este tipo de retos".

"Lo hemos dicho muchas veces, las decisiones de hacer tu propia unidad de potencia, en este caso para nosotros con el apoyo de Ford, es la decisión más loca que uno puede tomar. Probablemente fue una decisión que sólo Red Bull puede tomar".

"Empezamos en este campo, ahora tenemos un edificio, tenemos los bancos de potencia, tenemos las 600 personas, e intentaremos luchar contra gente que lleva 90 años haciéndolo. Nos encanta el desafío; nos encanta esa idea. Es muy Red Bull, muy orgulloso de hacerlo con Ford".

Lea también: Fórmula 1 Red Bull y Ford anuncian la primera fecha de presentación de la F1 2026