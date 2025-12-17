Gasly habla del "alivio" que sintió al perder su asiento en Red Bull F1

Ahora líder consolidado de Alpine, la carrera deportiva de Pierre Gasly en la Fórmula 1 no ha sido un camino de rosas. Producto de la escuela de Red Bull, el francés debutó en el Gran Circo en 2017 con Toro Rosso (ahora Racing Bulls), para solo cinco carreras, en sustitución de Daniil Kvyat. Luego, se convirtió en corredor titular a tiempo completo al año siguiente.

"Recuerdo saltar sobre mi cama en Malasia", cuenta Gasly a la web oficial de la F1. "Yo era reserva de Red Bull. Me llamaron y me dijeron que me preparara: este fin de semana corres [en lugar de Kvyat]. Cuando me dieron esa oportunidad, fui la persona más feliz del mundo. Recuerdo que llegué a la parrilla sabiendo que me habían dado esta oportunidad. A partir de ese momento, todo estaba en mis manos: tenía el coche, el equipo y la gente que me rodeaba. A partir de entonces, todo dependía de mí, yo tenía el control".

En su primera temporada completa en la categoría reina, el francés sumó 29 puntos gracias a cinco Top 10. Sus mejores resultados fueron un cuarto puesto en Bahréin, en la segunda prueba del año, y un sexto en Bélgica.

"Disputé cuatro o cinco carreras en 2017 y luego empecé la temporada 2018 [como piloto titular]", añadió Gasly. "En la segunda carrera, boom: cuarto en Sakhir. Inmediatamente se creó un gran revuelo. Justo después de Budapest, Daniel Ricciardo anunció que dejaba Red Bull. Recuerdo llegar a Grecia para las vacaciones y pensar: 'Vaya, Daniel se va'".

"Red Bull tenía a Carlos Sainz como opción, y estaba yo. Estaba entre Sainz y yo. Sonó el teléfono y Helmut Marko dijo: 'Vale, serás piloto de Red Bull Racing a principios del año que viene'. Eso fue sólo seis meses después del inicio de mi primera temporada completa en la F1".

Pierre Gasly y el director de Toro Rosso, Franz Tost, celebran su cuarto puesto en Baréin en 2018. Foto por: Andrew Hone / Motorsport Images

Sin embargo, el cambio de Toro Rosso a Red Bull resultó complicado para Pierre Gasly. Los destellos de rendimiento vislumbrados durante su primera temporada no se confirmaron, con el galo evolucionando en un entorno que consideraba poco propicio para su florecimiento.

"No voy a mentir, fue difícil", comentó. "En 2019, mi segundo año en la Fórmula 1, no había apoyo en ninguna parte, en un equipo muy grande que apoyaba mucho a Max Verstappen, y con razón, porque él traía los resultados".

"Por mi parte, empezaba con un ingeniero nuevo, de la Fórmula E, sin experiencia en F1. Era una dinámica extraña. Realmente no tenía las herramientas para rendir. Intenté luchar a mi manera porque quería tener éxito, y al final para eso estoy aquí: para rendir. No estaban satisfechos, pero yo tampoco, porque veía que no podía mostrar mi potencial".

Al cabo de seis meses, Gasly había sumado un total de 11 puntos, dos de ellos tras finalizar entre los cinco primeros. Resultados alentadores, pero insuficientes en comparación con las actuaciones de Verstappen, que había conseguido tres podios y dos victorias en el mismo periodo. Por ello, Red Bull decidió degradar al francés a Toro Rosso después del Gran Premio de Hungría, en agosto, en favor del joven debutante Alexander Albon.

"Fue casi un alivio", explicó. Naturalmente, Gasly atrajo todas las miradas en su primera carrera tras regresar al equipo B en Spa. "No fue una energía agradable", añadió. "Estoy aquí para hacer mi trabajo y dar lo mejor de mí, pero había mucha negatividad. Estaba pasando por todo eso. Sólo quería conducir".

La revancha de Gasly en Monza

Pierre Gasly en Monza, tras su victoria en 2020. Foto por: Mark Sutton / Motorsport Images

Renovado en 2020, Pierre Gasly logró la primera y única victoria de su carrera deportiva en la Fórmula 1 esa temporada, en el territorio de su equipo, rebautizado entonces como AlphaTauri, en el Gran Premio de Italia. Fue un triunfo que olía a revancha, un año después de haber sido expulsado del equipo oficial, mientras Alex Albon, su sustituto, también tenía grandes dificultades en el segundo asiento de Red Bull.

"Fue increíble, por eso me tomé ese momento en el podio, para asimilar los millones de emociones y pensamientos que pasaban por mi cabeza", relató Gasly. "Estaba en mi propio mundo. Esos pocos segundos los guardaré conmigo para siempre. Fue un momento único porque fue durante la época del COVID, así que no había nadie. Fue el año más vacío en Monza. Fue una pena, pero me dio una buena razón para volver a ganar en Monza".

