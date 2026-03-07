Ir al contenido principal

Fórmula 1 GP de Australia

Verstappen se siente "completamente vacío" con los nuevos F1 de 2026

Los sentimientos negativos de Max Verstappen hacia las nuevas reglas de la F1 son conocidos. Tras el sábado de Australia, dice que se siente "completamente vacío".

Ed Hardy Ronald Vording
Publicado:
Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen continuó este sábado con sus críticas de largo recorrido a la nueva normativa de la Fórmula 1 para 2026, al afirmar que se siente "completamente vacío" tras la clasificación para el Gran Premio de Australia.

El campeonato estrena este año su última revisión y el reglamento actual es posiblemente el más controvertido de los últimos tiempos, debido a su mayor dependencia de la energía eléctrica. Esto supone una división aproximada al 50 ciento con el motor de combustión interna, por lo que la gestión de la batería desempeñará un papel clave en las carreras, lo que significa que los pilotos pueden tener que aplicar técnicas "antinaturales", como reducir notablemente la velocidad en una recta.

Esto ha suscitado críticas desde diversos frentes y, en particular, por parte de Verstappen, quien durante los test de pretemporada lo calificó de "anti-competición" y lo comparó con "una Fórmula E con esteroides". El cuatro veces campeón del mundo no ha cambiado de opinión, de hecho, la ha reforzado tras sufrir un accidente en la Q1 de la primera cita de la temporada, celebrada en Albert Park.

"No lo estoy disfrutando en absoluto. Tampoco me importa dónde me clasifique. Ya sea en cabeza o donde estoy ahora [en el fondo de la parrilla], emocionalmente y en términos de sensaciones, estoy completamente vacío", dijo el neerlandés en un tono tajante.

Max Verstappen, Red Bull Racing crash

Max Verstappen, accidente de Red Bull Racing

Foto: Getty Images

Esto no es nada nuevo para Verstappen, puesto que también reveló que el coche de 2026 "se sentía muy mal" ya en las pruebas de simulador el año pasado, pero quizás Melbourne sea simplemente el peor lugar para empezar con la nueva normativa. Esto se debe a que las pistas de este año se caracterizan por ser "ricas en energía" o "pobres en energía", dependiendo de la facilidad con la que se pueda recargar la batería. Albert Park entra en la segunda categoría debido a sus curvas rápidas y rectas más largas. 

Así que, cuando se le preguntó cómo se siente el circuito con el nuevo coche, el multicampeón respondió: "Simplemente no se puede conducir con naturalidad. Básicamente, hay que pisar el acelerador lo menos posible en todas partes para ahorrar batería. Hay que abordar ciertas curvas de forma diferente para poder volver a ahorrar batería al salir. Para mí, eso tiene muy poco que ver con las carreras".

El holandés no es el único piloto que ha criticado el reglamento este fin de semana, ya que el actual campeón, Lando Norris, pese a que en pretemporada tenía una visión contraria, afirmó que "hemos pasado de los mejores coches jamás fabricados en la Fórmula 1" a "probablemente los peores".

Charles Leclerc también ha contribuido a las críticas, diciendo que "no son los coches más divertidos de pilotar", mientras que su compañero de equipo en Ferrari, Lewis Hamilton, considera que "va completamente en contra de lo que es la Fórmula 1". Sin embargo, un piloto que se muestra relativamente optimista con respecto a la normativa es el favorito al título, George Russell, que dominó la clasificación con un doblete de Mercedes.

George Russell, Mercedes

George Russell, Mercedes

Foto: Sam Bloxham / LAT Images vía Getty Images

"Una vez que te haces a la idea, se convierte en una nueva normalidad", declaró a 'Sky Sports F1'. "Incluso a veces, en la clasificación del año pasado, teníamos que lidiar con el efecto 'porpoising' y era algo con lo que había que lidiar y aprender a convivir".

"Ahora, con un poco de elevación y deslizamiento, ¿es eso pura competición? No, probablemente no, pero te acostumbras y es la primera carrera. Sé que la FIA va a hacer algunos cambios, así que he sido uno de los pilotos que no ha querido juzgar todo demasiado prematuramente. Creo que Melbourne probablemente será el peor circuito para estos motores".

Información adicional de Stuart Codling.

Más de Verstappen:

Artículo Anterior La carrera de Alonso en Australia, en vilo por el motor Honda
Siguiente artículo Vasseur admite la superioridad de Mercedes: "Están en otro planeta"

