La carrera de Alonso en Australia, en vilo por el motor Honda

Después de no poder sacar a Fernando Alonso a pista en la FP1 y de dar solo tres vueltas de instalación con Lance Stroll, se encendieron las alarmas en Aston Martin cuando Adrian Newey reveló que no quedaban repuestos de la batería del motor Honda, más que los ya instalados en ambos coches.

Eso dejaba al equipo inglés sin margen de error, y aunque hasta ahora han podido hacer de manera más o menos normal la FP2, FP3 y clasificación con Alonso (con Stroll solo la FP2), la carrera supone una exigencia mucho mayor para el coche, ya que son 58 vueltas sin descanso, casi el triple que las 20 que ha hecho el asturiano en los Libres 3 con varias paradas en boxes y el motor apagado (en carrera solo pararía a cambiar neumáticos).

Con eso en mente, el domingo del GP de Australia todo pende del hilo de Honda para Alonso, consciente de que en cualquier momento puede tener que estacionar el AMR26. Cuando le preguntaron qué espera para la carrera, Alonso explicó: "Bueno, seremos flexibles en cada vuelta. Estaremos atentos a la situación".

"Creo que, como dijo Adrian, nos faltan piezas. No es ningún secreto. Y China es la semana que viene. Así que esperamos poder dar tantas vueltas como sea posible. Esperamos poder completar casi toda la carrera, pero a la primera señal de que algo puede ir mal, no podemos arriesgarnos a seguir corriendo hasta causar un daño importante y comprometer la semana que viene. Así que tendremos que ser muy flexibles".

Fernando Alonso, Aston Martin Racing Foto de: Lars Baron / Getty Images

Como señaló Alonso, sin descanso la F1 viajará al GP de China, el fin de semana siguiente, sin tiempo para recuperarse en caso de algún incidente. Por ello, en declaraciones a DAZN F1 insistió sobre el plan: "Mirar un poco la situación, ver cómo vamos en carrera. No es ningún secreto que no tenemos repuestos de las baterías, así que al mínimo dato anómalo que vean en la telemetría, tendremos que parar el coche para poder correr en China".

Mientras Honda asegura haber mejorado su fiabilidad, al menos en cuanto a vibraciones, que eran la causa principal de sus problemas, Alonso cree que 'depende del día', como demostró la avería que dejó fuera de la acción a Stroll este sábado. Por tanto, si el motor lo permite, el objetivo será seguir acumulando kilometraje.

"Tenemos China la semana que viene, solo una sesión de entrenamientos porque luego ya vamos a la clasificación sprint, así que lo que podamos aprender aquí en carrera y en la FP1 de China nos dictará cómo nos irá la clasificación y carrera el próximo fin de semana, por lo que es importante seguir conociendo el coche y estar unidos, sabemos que tenemos este reto por delante y hay que afrontarlo entre todos", declaró Alonso a ESPN.

Por último, Alonso mandó en DAZN F1 un mensaje optimista sobre el chasis... pero desalentador sobre la unidad de potencia: "No hay ningún secreto, sabemos la situación en la que estamos, el reto que tenemos por delante y cada día vamos aprendiendo cosas. Seguimos teniendo la misma unidad de potencia que el viernes, el mismo déficit, y el viernes estábamos creo a cuatro segundos y algo y hoy a tres. No hemos cambiado nada, solamente hemos mejorado un segundo y medio porque hemos podido dar vueltas, algo que no hemos podido hacer todo el invierno ni en la FP1".

"Sabemos del potencial del coche, solo nos hace falta un poco de fiabilidad para desbloquear todo el potencial del chasis, pero llevará mucho más tiempo desbloquear la potencia del motor".