Verstappen, tras su accidente: "Nunca había experimentado algo así en mi vida"

El piloto de Red Bull de Fórmula 1 Max Verstappen salió ileso de su accidente en la clasificación del Gran Premio de Australia, algo que confirmó una radiografía realizada en sus manos.

Verstappen estaba en su primera vuelta lanzada de la sesión cuando las ruedas traseras del RB22 se bloquearon al frenar antes de la curva 1, lo que provocó que el cuatro veces campeón del mundo entrara en un trompo a gran velocidad.

El posterior impacto contra el muro fue considerable y puso fin a la sesión de Verstappen. Aunque parecía no haber sufrido lesiones, el neerlandés se sometió igualmente a radiografías para asegurarse de que sus manos estaban bien; el centro médico del circuito está atendido por profesionales del cercano hospital Albert, situado a pocos cientos de metros de la curva 10.

Preguntado por cómo se encontraba en el corralito de prensa tras la clasificación, Verstappen dijo: "Sí, todo bien. Quiero decir, solo tuve que hacerme unas radiografías para comprobar si mis manos estaban bien, pero no hay nada roto".

Sobre el accidente y cómo ocurrió, el piloto de Red Bull no tenía todavía una explicación clara, ya que aún no había tenido ocasión de hablar con su equipo.

"Sí, quiero decir, simplemente pisé el pedal y todo el eje trasero se bloqueó completamente, lo cual es muy extraño, especialmente con estos coches de Fórmula 1", reflexionó. "Nunca había experimentado algo así en toda mi vida".

Foto de: Paul Crock / AFP via Getty Images

Sin embargo, Verstappen evitó entrar en críticas más profundas sobre la normativa de 2026 a raíz de su accidente, cuando se le sugirió que la forma en la que se bloqueó el eje trasero "es un poco sintomática de esta nueva era de coches".

"No lo sé", respondió. "Hay muchas cosas que tenemos que analizar, creo, en general como deporte. Sí, ¿qué puedo decir?".

Verstappen está previsto que salga desde la 20ª posición en la parrilla del Gran Premio de Australia, con Carlos Sainz y Lance Stroll compartiendo la última fila el domingo tras no haber participado en la clasificación.

Su compañero en Red Bull, Isack Hadjar, se clasificó tercero, aunque fue casi ocho décimas más lento que el autor de la pole, George Russell.

