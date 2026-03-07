Ir al contenido principal

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestiona las alertas de noticias y pilotos favoritos

  • Haz que tu voz se escuche comentando los artículos

Recomendado para ti

Mercedes advierte que Ferrari será un rival directo esta temporada

Fórmula 1
GP de Australia
Mercedes advierte que Ferrari será un rival directo esta temporada

Antonelli desvela qué pasó en su salida de Australia: "No tenía potencia"

Fórmula 1
GP de Australia
Antonelli desvela qué pasó en su salida de Australia: "No tenía potencia"

Leclerc quiere más que un podio: "Sonrío, pero no estoy contento"

Fórmula 1
GP de Australia
Leclerc quiere más que un podio: "Sonrío, pero no estoy contento"

Sigue en directo la cuarta ronda de la WSK Super Master Series en Lonato

Karting
Sigue en directo la cuarta ronda de la WSK Super Master Series en Lonato

Norris alerta del peligro de la nueva F1: "Es un caos, habrá un gran accidente"

Fórmula 1
GP de Australia
Norris alerta del peligro de la nueva F1: "Es un caos, habrá un gran accidente"

Hamilton cree en Ferrari tras Australia: "Alcanzar a Mercedes no es imposible"

Fórmula 1
GP de Australia
Hamilton cree en Ferrari tras Australia: "Alcanzar a Mercedes no es imposible"

Verstappen vio "cosas raras tipo Mario Kart" en la carrera de Australia de F1

Fórmula 1
GP de Australia
Verstappen vio "cosas raras tipo Mario Kart" en la carrera de Australia de F1

Russell y su mala salida: "¡Llegué a la parrilla y no tenía nada de batería!"

Fórmula 1
GP de Australia
Russell y su mala salida: "¡Llegué a la parrilla y no tenía nada de batería!"
Fórmula 1 GP de Australia

Verstappen, tras su accidente: "Nunca había experimentado algo así en mi vida"

El neerlandés pasó por controles médicos tras su choque en la clasificación del sábado.

Benjamin Vinel Stuart Codling
Publicado:
Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

El piloto de Red Bull de Fórmula 1 Max Verstappen salió ileso de su accidente en la clasificación del Gran Premio de Australia, algo que confirmó una radiografía realizada en sus manos.

Verstappen estaba en su primera vuelta lanzada de la sesión cuando las ruedas traseras del RB22 se bloquearon al frenar antes de la curva 1, lo que provocó que el cuatro veces campeón del mundo entrara en un trompo a gran velocidad.

Así fue el accidente:

El posterior impacto contra el muro fue considerable y puso fin a la sesión de Verstappen. Aunque parecía no haber sufrido lesiones, el neerlandés se sometió igualmente a radiografías para asegurarse de que sus manos estaban bien; el centro médico del circuito está atendido por profesionales del cercano hospital Albert, situado a pocos cientos de metros de la curva 10.

Preguntado por cómo se encontraba en el corralito de prensa tras la clasificación, Verstappen dijo: "Sí, todo bien. Quiero decir, solo tuve que hacerme unas radiografías para comprobar si mis manos estaban bien, pero no hay nada roto".

Sobre el accidente y cómo ocurrió, el piloto de Red Bull no tenía todavía una explicación clara, ya que aún no había tenido ocasión de hablar con su equipo.

"Sí, quiero decir, simplemente pisé el pedal y todo el eje trasero se bloqueó completamente, lo cual es muy extraño, especialmente con estos coches de Fórmula 1", reflexionó. "Nunca había experimentado algo así en toda mi vida".

Max Verstappen, Red Bull Racing crash

Foto de: Paul Crock / AFP via Getty Images

Sin embargo, Verstappen evitó entrar en críticas más profundas sobre la normativa de 2026 a raíz de su accidente, cuando se le sugirió que la forma en la que se bloqueó el eje trasero "es un poco sintomática de esta nueva era de coches".

"No lo sé", respondió. "Hay muchas cosas que tenemos que analizar, creo, en general como deporte. Sí, ¿qué puedo decir?".

Verstappen está previsto que salga desde la 20ª posición en la parrilla del Gran Premio de Australia, con Carlos Sainz y Lance Stroll compartiendo la última fila el domingo tras no haber participado en la clasificación.

Su compañero en Red Bull, Isack Hadjar, se clasificó tercero, aunque fue casi ocho décimas más lento que el autor de la pole, George Russell.

¡No te lo pierdas!:

Fotos del GP de Australia – Sábado.

George Russell, Mercedes

Las mejores fotos de la clasificación del sábado de F1 en Australia
Arvid Lindblad, Racing Bulls

Las mejores fotos de la clasificación del sábado de F1 en Australia
Fans

Las mejores fotos de la clasificación del sábado de F1 en Australia
Guenther Steiner

Las mejores fotos de la clasificación del sábado de F1 en Australia
Oliver Bearman, equipo Haas F1

Las mejores fotos de la clasificación del sábado de F1 en Australia
Alexandra Leclerc, Rebecca Donaldson

Las mejores fotos de la clasificación del sábado de F1 en Australia
Alexander Albon, Williams, Carlos Sainz, Williams

Las mejores fotos de la clasificación del sábado de F1 en Australia
Arvid Lindblad, Racing Bulls

Las mejores fotos de la clasificación del sábado de F1 en Australia
Arvid Lindblad, Racing Bulls

Las mejores fotos de la clasificación del sábado de F1 en Australia
Jackie Stewart

Las mejores fotos de la clasificación del sábado de F1 en Australia
Gabriel Bortoleto, equipo Audi F1

Las mejores fotos de la clasificación del sábado de F1 en Australia
Oscar Piastri, McLaren

Las mejores fotos de la clasificación del sábado de F1 en Australia
Max Verstappen, Red Bull Racing

Las mejores fotos de la clasificación del sábado de F1 en Australia
Flavio Briatore, Alpine, Ayao Komatsu, Haas F1 Team

Las mejores fotos de la clasificación del sábado de F1 en Australia
Lance Stroll, Aston Martin Racing

Las mejores fotos de la clasificación del sábado de F1 en Australia
Gabriel Bortoleto, equipo Audi F1

Las mejores fotos de la clasificación del sábado de F1 en Australia
Max Verstappen, Red Bull Racing

Las mejores fotos de la clasificación del sábado de F1 en Australia
Fans de George Russell, Mercedes

Las mejores fotos de la clasificación del sábado de F1 en Australia
Nico Hulkenberg, equipo Audi F1

Las mejores fotos de la clasificación del sábado de F1 en Australia
Max Verstappen, Red Bull Racing

Las mejores fotos de la clasificación del sábado de F1 en Australia
Carmen Larbalestier

Las mejores fotos de la clasificación del sábado de F1 en Australia
Esteban Ocon, Haas F1 Team

Las mejores fotos de la clasificación del sábado de F1 en Australia
Nico Hulkenberg, equipo Audi F1

Las mejores fotos de la clasificación del sábado de F1 en Australia
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Las mejores fotos de la clasificación del sábado de F1 en Australia
Max Verstappen, Red Bull Racing

Las mejores fotos de la clasificación del sábado de F1 en Australia
Oscar Piastri, McLaren

Las mejores fotos de la clasificación del sábado de F1 en Australia
Gabriel Bortoleto, equipo Audi F1

Las mejores fotos de la clasificación del sábado de F1 en Australia
George Russell, Mercedes

Las mejores fotos de la clasificación del sábado de F1 en Australia
Max Verstappen, Red Bull Racing

Las mejores fotos de la clasificación del sábado de F1 en Australia
Oscar Piastri, McLaren

Las mejores fotos de la clasificación del sábado de F1 en Australia
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Las mejores fotos de la clasificación del sábado de F1 en Australia
Isack Hadjar, Red Bull Racing

Las mejores fotos de la clasificación del sábado de F1 en Australia
George Russell, Mercedes

Las mejores fotos de la clasificación del sábado de F1 en Australia
George Russell, Mercedes

Las mejores fotos de la clasificación del sábado de F1 en Australia
Nico Hulkenberg, equipo Audi F1

Las mejores fotos de la clasificación del sábado de F1 en Australia
Max Verstappen, Red Bull Racing

Las mejores fotos de la clasificación del sábado de F1 en Australia
Alexander Albon, Williams

Las mejores fotos de la clasificación del sábado de F1 en Australia
Lando Norris, McLaren

Las mejores fotos de la clasificación del sábado de F1 en Australia
Valtteri Bottas, Cadillac Racing

Las mejores fotos de la clasificación del sábado de F1 en Australia
Oliver Bearman, equipo Haas F1

Las mejores fotos de la clasificación del sábado de F1 en Australia
Andrea Kimi Antonelli, accidente de Mercedes

Las mejores fotos de la clasificación del sábado de F1 en Australia
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Pierre Gasly, Alpine

Las mejores fotos de la clasificación del sábado de F1 en Australia
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Las mejores fotos de la clasificación del sábado de F1 en Australia
Coche de Andrea Kimi Antonelli, Mercedes tras su accidente.

Las mejores fotos de la clasificación del sábado de F1 en Australia
Gabriel Bortoleto, equipo Audi F1

Las mejores fotos de la clasificación del sábado de F1 en Australia
Carlos Sainz, Williams

Las mejores fotos de la clasificación del sábado de F1 en Australia
Isack Hadjar, Red Bull Racing

Las mejores fotos de la clasificación del sábado de F1 en Australia
Lando Norris, McLaren

Las mejores fotos de la clasificación del sábado de F1 en Australia
George Russell, Mercedes

Las mejores fotos de la clasificación del sábado de F1 en Australia
Liam Lawson, Racing Bulls, Sergio Pérez, Cadillac Racing

Las mejores fotos de la clasificación del sábado de F1 en Australia
Isack Hadjar, Red Bull Racing

Las mejores fotos de la clasificación del sábado de F1 en Australia
Lewis Hamilton, Ferrari

Las mejores fotos de la clasificación del sábado de F1 en Australia
Oscar Piastri, McLaren

Las mejores fotos de la clasificación del sábado de F1 en Australia
Max Verstappen, accidente de Red Bull Racing

Las mejores fotos de la clasificación del sábado de F1 en Australia
Max Verstappen, accidente de Red Bull Racing

Las mejores fotos de la clasificación del sábado de F1 en Australia
Max Verstappen, accidente de Red Bull Racing

Las mejores fotos de la clasificación del sábado de F1 en Australia
Oscar Piastri, McLaren

Las mejores fotos de la clasificación del sábado de F1 en Australia
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Las mejores fotos de la clasificación del sábado de F1 en Australia
George Russell, Mercedes

Las mejores fotos de la clasificación del sábado de F1 en Australia
Isack Hadjar, Red Bull Racing

Las mejores fotos de la clasificación del sábado de F1 en Australia
Isack Hadjar, Red Bull Racing

Las mejores fotos de la clasificación del sábado de F1 en Australia
George Russell, Mercedes

Las mejores fotos de la clasificación del sábado de F1 en Australia
Charles Leclerc, Ferrari, Oscar Piastri, McLaren

Las mejores fotos de la clasificación del sábado de F1 en Australia
Isack Hadjar, Red Bull Racing

Las mejores fotos de la clasificación del sábado de F1 en Australia
George Russell, Mercedes, Isack Hadjar, Red Bull Racing

Las mejores fotos de la clasificación del sábado de F1 en Australia
Fórmula 1
65

Comparte o guarda este artículo

Artículo Anterior A qué hora fue la carrera del GP de Australia de F1 2026 y cómo se pudo ver
Siguiente artículo Cinco conclusiones rápidas de la primera clasificación de la F1 2026

Mejores comentarios

Más de
Benjamin Vinel

Mercedes advierte que Ferrari será un rival directo esta temporada

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Australia
Mercedes advierte que Ferrari será un rival directo esta temporada

La principal debilidad de Cadillac F1, a la luz tras su fatal sábado en Australia

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Australia
La principal debilidad de Cadillac F1, a la luz tras su fatal sábado en Australia

La F1 teme un "desastre" en la clasificación de Australia con los coches de 2026

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Australia
La F1 teme un "desastre" en la clasificación de Australia con los coches de 2026
Más de
Max Verstappen

Verstappen vio "cosas raras tipo Mario Kart" en la carrera de Australia de F1

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Australia
Verstappen vio "cosas raras tipo Mario Kart" en la carrera de Australia de F1

Así queda el mundial de la F1 2026 tras el GP de Australia: puntos y posiciones

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Australia
Así queda el mundial de la F1 2026 tras el GP de Australia: puntos y posiciones

Russell gana y Mercedes derrota a Ferrari en Australia F1; Alonso, OUT

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Australia
Russell gana y Mercedes derrota a Ferrari en Australia F1; Alonso, OUT
Más de
Red Bull

Cinco conclusiones rápidas de la primera carrera de la nueva era de la F1 en Australia

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Australia
Cinco conclusiones rápidas de la primera carrera de la nueva era de la F1 en Australia

A qué hora fue la carrera del GP de Australia de F1 2026 y cómo se pudo ver

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Australia
A qué hora fue la carrera del GP de Australia de F1 2026 y cómo se pudo ver

Así os contamos la carrera del GP de Australia de la F1 2026

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Australia
Así os contamos la carrera del GP de Australia de la F1 2026

Últimas noticias

Mercedes advierte que Ferrari será un rival directo esta temporada

Fórmula 1
GP de Australia
Mercedes advierte que Ferrari será un rival directo esta temporada