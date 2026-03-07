Ir al contenido principal

Declaraciones
Fórmula 1 GP de Australia

Vasseur admite la superioridad de Mercedes: "Están en otro planeta"

El jefe de Ferrari comentó la clasificación del GP de Australia, reconociendo la superioridad de Mercedes pero también errores que condicionaron la sesión de los SF-26 de Leclerc y Hamilton.

Giacomo Rauli
Giacomo Rauli
Publicado:
Frederic Vasseur, Ferrari

Foto de: Rudy Carezzevoli / Getty Images

Ferrari está muy cerca de los otros equipos punteros. Menos de Mercedes. Las Flechas Plateadas cumplieron las expectativas dominando la clasificación en Australia después de haber mostrado todo su potencial.

Pero lo que realmente asusta a todos no es tanto lo que parecía evidente desde los test de Bahrein, sino la diferencia que han sacado a Red Bull, Ferrari y McLaren. Casi ocho décimas que preocupan, porque hoy los W17 han corrido y luchado entre ellos, como si 2014 se hubiera transportado de golpe a la actualidad, simplemente sustituyendo los nombres de Lewis Hamilton y Nico Rosberg por los de George Russell y Andrea Kimi Antonelli.

Ferrari, por su parte, intentó aprovechar la primera posición que dejó libre el equipo de Brackley, es decir, la tercera, pero no lo consiguió por apenas unas milésimas. Charles Leclerc fue superado por un espectacular Isack Hadjar, aunque partirá igualmente desde la segunda fila. Un resultado que, desde luego, no puede satisfacer a Frédéric Vasseur.

El jefe del equipo Ferrari, al término de la sesión de clasificación en Melbourne, habló ante los micrófonos de Sky Sport F1 para comentar el resultado de los SF-26 de Leclerc y Hamilton. "El primer día de escuela ha sido caótico. La sesión fue difícil. Por nuestra parte cometimos algunos errores, y es una pena porque pensaba que había margen para lograr la tercera posición".

"Hoy Mercedes estaba en otro planeta y tendremos que dar algunos pasos adelante para poder luchar con ellos. Pero hoy estaban realmente en otro planeta. Sinceramente, la sesión fue caótica para todos y mañana tendremos que estar muy atentos. Y si miramos la cantidad de problemas que casi todos han tenido ya hoy, la carrera será muy caótica".

Lewis Hamilton, Ferrari

Foto de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

"Estamos muy lejos de nuestro potencial, pero tenemos una ventana de mejora para las próximas clasificaciones. Pero ahora centrémonos en mañana. Tendremos que aprovechar todas las oportunidades que se presenten".

Si Leclerc logró al menos limitar parcialmente los daños, Hamilton no pasó del séptimo mejor tiempo. El siete veces campeón del mundo se quedó, no obstante, a un paso de los McLaren. Cuestión de milésimas, pero que le obligarán a salir desde la cuarta fila.

"Lewis tuvo dificultades para encontrar la temperatura adecuada de los neumáticos en la última vuelta de la Q3", explicó Vasseur. "Hacía mucho más frío que ayer y realmente estaba al límite entre hacer una vuelta extra de preparación o empujar desde el principio. Mucho depende de lo que hagas en las primeras curvas, no solo a nivel de chasis, sino también de energía. Los primeros intentos habían sido buenos, pero luego fue mucho más difícil".

La clasificación ya es historia y es momento de pensar en la carrera de mañana. Ferrari tiene en la salida una de las posibles armas para recuperar varias posiciones, aunque Vasseur cree que toda la carrera puede ser caótica.

"La salida será otro desafío. Ahora, con el nuevo procedimiento, todos los monoplazas pueden arrancar bien, pero para todos la ventana es muy estrecha. Tendremos que hacer un buen trabajo para salir bien y recuperar varias posiciones. Pero concentrémonos en nosotros mismos".

Las declaraciones de los pilotos de Ferrari:

