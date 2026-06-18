"Hace dos semanas era un desastre": Vasseur descarta hablar de título de Hamilton

El jefe de Ferrari, Fred Vasseur, no está interesado en evaluar las opciones de título de su equipo y de Lewis Hamilton, a pesar de que el británico redujo la ventaja de Andrea Kimi Antonelli en el campeonato con su triunfo en Barcelona.

Hamilton ya había subido al segundo lugar de la clasificación después de Mónaco y luego recortó la ventaja de Antonelli en 25 puntos en España, ayudado por su propia victoria y el abandono del italiano.

Vasseur insiste en que el enfoque de Ferrari no cambiará por un solo fin de semana fuerte.

"No estoy seguro de querer responder a ese tipo de pregunta", dijo Vasseur cuando le preguntaron si Ferrari apoyaría plenamente a Hamilton en una posible lucha por el título.

"Probablemente tenía los mismos comentarios hace dos semanas, cuando todo era un desastre, y ahora estamos hablando del mundial".

"Ese es el peor enfoque que podría tener. El enfoque es ir a Austria exactamente con el mismo que tuve en Barcelona y no pensar en el campeonato ni proyectarte con 25 victorias más, o pensar en lo que podría hacer para luchar por el título. Nunca lo haré".

La referencia al "desastre" fue un guiño a lo rápido que pueden cambiar las percepciones en la Fórmula 1.

Tras Mónaco, muchos sintieron que Ferrari no había sabido capitalizar lo que parecía ser una de sus mejores oportunidades de la temporada. Antes del fin de semana, varios rivales habían señalado a Ferrari como favorito, apuntando a la fortaleza del SF-26 en las curvas lentas y a la menor importancia de la potencia del motor en las calles de Montecarlo.

El vigente campeón del mundo Lando Norris estaba entre quienes esperaban que Ferrari fuera la referencia.

"Sinceramente, creo que Ferrari estará en la pole el próximo fin de semana en Mónaco", dijo Norris después del Gran Premio de Canadá. "Su rendimiento en baja velocidad es mucho mejor que el de todos los demás."

Lewis Hamilton, Ferrari, crosses the finish line in Barcelona Photo by: Manaure Quintero / AFP via Getty Images

Sin embargo, Hamilton y su compañero de equipo Charles Leclerc se clasificaron tercero y cuarto en la parrilla, por detrás no solo de Antonelli sino también del Red Bull de Max Verstappen. Este último abandonó en la vuelta inicial, mientras Hamilton terminó segundo en una carrera en la que el Mercedes de Antonelli disfrutó de una clara ventaja de ritmo.

Barcelona, sin embargo, mostró una imagen muy diferente.

Ferrari llegó con un importante paquete de mejoras que pareció ayudarle a cerrar la brecha con Mercedes. Hamilton convirtió ese ritmo en victoria, aunque un coche de seguridad virtual oportuno también jugó a su favor, mientras que la gestión de neumáticos de Ferrari pareció especialmente fuerte en comparación con sus rivales.

Sin embargo, Vasseur se muestra reacio a considerar una carrera como prueba de que Ferrari ha resuelto sus debilidades, advirtiendo que las temperaturas extremas de Barcelona podrían haber sido un factor significativo.

"Sí, pero a eso tenemos que prestar atención", dijo cuando le preguntaron si Ferrari había dado un paso en la gestión de neumáticos.

"No porque estés teniendo un buen fin de semana vas a arrasar todos todos los fines de semana. Sabes que las condiciones fueron bastante extremas. Ya fue así pero al contrairo en Canadá, por diferentes razones. Probablemente la próxima carrera en Austria será algo más promedio".

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Lewis Hamilton, Ferrari Photo by: Mario Renzi / Formula 1 via Getty Images

"Todos estamos realmente al límite con la degradación. Puedes hacer un stint bueno y un stint malo con el mismo coche en la misma pista".

"Tuvimos una diferencia entre coches. Si comparas el stint con medio y duro, algunos coches rindieron mucho más con el duro. A veces mucho más con el medio. No es algo garantizado para el resto de la temporada."

Ferrari y el futuro aumento de potencia

También se espera que Ferrari reciba aprobación para desarrollar aún más su unidad de potencia a través del mecanismo ADUO de la FIA, lo que potencialmente abriría otra vía para ganar rendimiento.

El director del equipo McLaren, Andrea Stella, sugirió después de Barcelona que Ferrari podría ahora tener el chasis más fuerte de la parrilla, aunque Mercedes todavía mantiene una ventaja general cuando el rendimiento del motor se tiene en cuenta en la ecuación, y Norris dijo que la Scuderia "avergonzaría" a la competencia con un motor más potente.

Vasseur, sin embargo, no quiere elevar las expectativas sobre las ganancias que Ferrari podría desbloquear con una unidad de potencia mejorada.

"Mantén la calma con eso", sonrió cuando le preguntaron si un motor mejorado podría inclinar la balanza a favor de Ferrari.

"Lo bueno es que vamos, creo, en la dirección correcta. Fue un muy buen fin de semana en Canadá, uno bueno en Mónaco. Este fin de semana el ritmo fue bueno desde el principio".

"Pudimos luchar con los dos coches por la pole position. Creo que es un buen paso adelante."

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Lewis Hamilton, Ferrari Photo by: Rudy Carezzevoli / Getty Images

Vasseur subrayó que, a diferencia de años anteriores, Barcelona ya no puede verse como un indicador fiable del orden competitivo porque las reglas relativamente nuevas todavía dejan un margen significativo para el desarrollo.

"Creo que lo importante es que esta temporada el campeonato se basará en la capacidad del equipo para desarrollar, no en la foto de Barcelona", dijo.

"Normalmente, quizá en los últimos 25 años, estamos acostumbrados a decir que un buen coche en Barcelona dominará la temporada. Pero creo que esta temporada se basará mucho más en el hecho y en la capacidad de todos los equipos para aportar rendimiento al coche".

"Creo que nosotros trajimos algo este fin de semana, los otros no. Probablemente traerán algo en Gran Bretaña, no lo sé. Y nosotros también traeremos algo pronto".

"Y la clave será nuestra capacidad y la capacidad de los otros equipos para desarrollar el coche".