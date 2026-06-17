Cómo Hamilton venció sus miedos para ganar con Ferrari: "No olvides quién eres"

En su 31ª carrera como piloto de Ferrari, Lewis Hamilton llevó por fin al equipo italiano hasta el escalón más alto del podio, en lo que fue su primera victoria en la F1 en dos años naturales y la 106ª de toda su carera en la categoría.

Con un SF-26 mejorado, Hamilton optó por una estrategia agresiva de tres paradas para presionar a George Russell. Y aunque necesitó un VSC para superar a su excompañero de equipo, el de Ferrari arrasó con el Mercedes gracias a un ritmo muy superior en la última tanda, lo que sugiere que la victoria iba a ser suya fuese como fuese.

Y significó mucho, a juzgar por su explosión de alegría en la vuelta de enfriamiento, sus lágrimas al ver a su equipo cantar el himno de Italia y su abrazo con el jefe del equipo, Frederic Vasseur, el hombre que arriesgó todo por él.

La victoria de Hamilton y Ferrari es, sin duda, la historia positiva que la F1 necesitaba tras un inicio de temporada dominado por Mercedes, las críticas a las nuevas reglas y la política del paddock. Pero palidece en comparación con lo mucho que el propio Hamilton la necesitaba tras una desastrosa temporada de debut con Ferrari en 2025.

"Quizá sea cierto que uno lo pierde todo"

Lo que comenzó con un amanecer engañoso en forma de victoria en la carrera al sprint de China se descontroló por completo, ya que a Hamilton le costó adaptarse mucho a su nuevo entorno en Ferrari.

Al abandonar su zona de confort en Mercedes, Hamilton tuvo dificultades para recrear la configuración de ingeniería que tenía en Brackley y, a pesar de los esfuerzos de todos, no tuvo una buena conexión con Riccardo Adami, su ingeniero de carrera en 2025, como sí había tenido con 'Bono' anteriormente en Mercedes.

No es ningún secreto que Hamilton nunca se llevó especialmente bien con la anterior generación de coches de efecto suelo. Pero quizá lo que necesitaba era un cambio de aires, un nuevo comienzo en el ocaso de una carrera. En cambio, lo que siguió fue la desilusión tras encajar un golpe tras otro, lo que llevó a Hamilton al límite.

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"El año pasado, sin duda hubo momentos en los que pensaba: 'Vaya, quizá sea cierto que cuando llegas a cierto punto, uno lo pierde todo'", reveló Hamilton.

El siete veces campeón del mundo cayó tan bajo que en Ferrari se preguntaban si volvería a aparecer en 2026, y cómo. No se trataba tanto de las dudas sobre la capacidad de Hamilton, sino de si podría recuperarse tras un año tan devastador.

"Creía firmemente en mi decisión de unirme a Ferrari. Creía en lo que podíamos lograr juntos. Y sé que todo empezó con mucha ilusión y luego vinieron muchas dudas y mucha negatividad que se prolongaron durante todo un año», reflexionó.

"Solo soy humano. Así que, ya sabes, hay momentos en los que veo esas cosas y, sin duda, hay momentos en los que dejé que me afectaran y me calaran hondo. Pero luego pasé por una fase en la que me desconecté de todo eso. Pasé mucho tiempo con la familia, mucho tiempo con amigos, gente de verdad que me conoce, que nunca ha dudado de mí, que me ha apoyado toda mi vida". También dijo que se alimentó de mensajes de los aficionados, como el de un tifosi, que le gritó: "No olvides quién eres".

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Lewis Hamilton, Ferrari Foto de: Lluis Gene / AFP vía Getty Images

Hamilton había elogiado a Ferrari y Vasseur había movido "montañas" para que todo encajara. Eso implicó varias decisiones complicadas, que iban desde la reorganización del equipo de ingeniería de Hamilton hasta el cambio hacia una configuración de frenos.

El SF-26 es también el primer Ferrari desarrollado con las aportaciones de Hamilton y, aunque las reglas sobre la unidad de potencia no le resultan fáciles a nadie, la nueva forma en que hay que conducir el chasis sí que encaja con Hamilton.

Durante las Navidades, el británico encontró la paz que necesitaba y regresó tan preparado como podía para 2026, en lo que parecía una última apuesta. Una vez que cruzó las famosas puertas de Ferrari en Maranello, los miembros de la escudería afirman que vieron aparecer a una persona diferente a la que se había marchado en total silencio del paddock de Abu Dabi sola unas semanas antes. Ahora era un hombre que había expulsado a sus demonios.

"Al comenzar una nueva temporada, un nuevo año, muchos, muchos cambios entre bastidores me han permitido llegar a la posición en la que estoy hoy", dijo Hamilton, explicando que Vasseur fue el hombre que hizo posible ese cambio de rumbo.

También quiso rendir homenaje a su nuevo ingeniero de carrera, Carlo Santi.

"Si estamos sacando resultados, es porque colectivamente estamos haciendo un buen trabajo", Fred Vasseur

El propio Vasseur se mostró modesto respecto a su propia contribución y tampoco quiso destacar a nadie en particular para elogiarlo, en un intento por protegerlos de la olla a presión que supone la prensa italiana.

"No tengo ningún mérito en esto. Es más bien mérito del propio Lewis", dijo Vasseur el domingo por la noche. "Fue capaz de recuperarse tras un momento difícil para hacer un reinicio completo y seguir acudiendo a la fábrica el martes por la mañana. Ese compromiso es un gran apoyo por parte de un campeón del mundo. Y sí, obviamente también fue una gran motivación para todos en la fábrica".

"Carlo forma parte del proceso y la compenetración entre Carlo y Lewis es buena. Pero tenemos que reaccionar como grupo tanto en los buenos como en los malos momentos. Cuando hay un mal momento, intento proteger al equipo y asumir toda la culpa yo mismo. Hoy no quiero poner a ningún departamento ni a nadie en primer plano. Si estamos sacando resultados, es porque colectivamente estamos haciendo un buen trabajo".

Inevitablemente, tras el abandono del líder del campeonato, Andrea Kimi Antonelli, por un nuevo problemas de fiabilidad de Mercedes, la victoria de Hamilton en Barcelona la lejana esperanza sobre un octavo título, ya que el británico está ahora a solo 41 puntos del líder.

Lewis Hamilton, Ferrari Foto de: Clive Rose / Fórmula 1 vía Getty Images

Pero quizá ese sea un tema para otro día. El domingo fue una jornada que invitaba a la reflexión en Barcelona, una repleta de lecciones sobre la resiliencia, sobre cómo recuperarse de la adversidad y sobre la importancia de rodearse de las personas adecuadas, pero también una advertencia sobre cómo a menudo nos precipitamos al descartar a los deportistas de élite simplemente por su edad.

Treinta años después de ver por televisión a Michael Schumacher, al conseguir su primera victoria con Ferrari en este mismo circuito, Hamilton ya no tiene que preguntarse cómo sería cruzar la bandera a cuadros como ganador con Ferrari, ni qué se sentiría al ver a todos sus mecánicos entonar "Il Canto degli Italiani" frente al podio. El domingo pudo verlo con sus propios ojos.

"Llevar ese mono rojo, estar delante de ese increíble equipo cantando el himno nacional fue realmente increíble de presenciar, ver la alegría en sus ojos y sentirla con ellos. Casi me desmayo después de abrazarlos".

"Mi corazón estaba a punto de estallar de alegría", concluyó Hamilton.