Lawson, incrédulo con la FIA tras la no sanción a su compañero Lindblad: "No lo entiendo"

Liam Lawson asegura que "no entiende" que los comisarios del Gran Premio de Azerbaiyán decidieran no tomar más medidas contra su compañero en Racing Bulls, Arvid Lindblad, después de que este le hiciera trompear en la carrera de Fórmula 1 de este sábado.

Después de que Alex Albon sufriera un accidente en la vuelta 30 en Bakú, provocando la salida del coche de seguridad, Lawson y Lindblad ocupaban la 12ª y la 14ª posición respectivamente antes de la resalida.

Cuando volvió a ondear la bandera verde, Franco Colapinto sufrió un enorme bloqueo de neumáticos y dejó fuera de carrera tanto a su compañero en Alpine, Pierre Gasly, como a Lando Norris. Mientras tanto, Lindblad frenó más tarde que Lawson y Esteban Ocon, que estaban delante de él, acabó encajonado entre ambos coches y mandó al otro Racing Bulls a un trompo.

Los comisarios consideraron que la colisión se produjo por "el espacio limitado disponible para [Lindblad] y la reacción en cadena provocada por el incidente que se produjo delante", por lo que Lindblad se libró de una sanción. Sin embargo, Lawson, aunque habló antes de haber podido revisar el incidente, no estuvo demasiado de acuerdo con esa decisión.

"Al llegar a la curva 1 tuve muchísimo retraso en la entrega de potencia y no tenía nada de potencia, así que Esteban estaba a mi lado", relató el neozelandés. "Intenté dejarle espacio y entonces recibí un golpe fortísimo por la izquierda que hizo un agujero en el fondo, y después de eso ya no pudimos luchar realmente. No sé muy bien qué pasó".

"Siempre he intentado mantenerme al margen y, obviamente, ha habido momentos agresivos este año, pero… no sé, intentar meterse por el medio de dos coches de esa manera al llegar a la curva 1… No creo que eso fuera a salir bien nunca".

Liam Lawson, Racing Bulls, Arvid Lindblad, Racing Bulls Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Preguntado sobre si la decisión de los comisarios era positiva para el equipo, aunque no tanto para él, Lawson respondió: "Genial para el equipo. Evidentemente, no voy a ir a protestar contra mi compañero, pero…".

"No lo entiendo, porque me golpeó tan fuerte que hizo un agujero en mi fondo. Yo simplemente estaba entrando en la curva, dejando espacio al otro piloto. Desde mi punto de vista no lo entiendo, pero digamos que es genial para el equipo".

Lindblad se disculpó con su compañero en cuanto tuvo la oportunidad. Volvió a hacerlo posteriormente ante los medios, aunque atribuyó en parte el incidente a un movimiento de Esteban Ocon durante la frenada, algo que las imágenes no corroboran.

"Desde donde estábamos, Esteban y yo habíamos arrancado unas tres veces en la recta; acelerábamos, frenábamos y volvíamos a acelerar, así que era un caos absoluto y la batería no estaba en una buena ventana por todo eso", explicó el debutante.

"Y entonces todo el mundo frenó un poco demasiado tarde en la curva 1. Yo iba a intentar adelantar a Esteban y él se movió en el último momento, básicamente se movió durante la frenada, así que tuve que hacer una maniobra evasiva, lo que provocó que bloqueara ligeramente el neumático delantero y golpeara a Liam".

"Dije 'lo siento' por la radio, pero al final no fue intencionado. Si vuelves a ver el vídeo, puedes comprobar que no hay nada intencionado en lo que hago. Los comisarios dijeron 'sin más medidas', algo de lo que obviamente estoy contento, pero al final no sé qué queréis que haga. Si todos estamos al límite, todos frenamos muy tarde y el piloto que tengo delante se mueve en el último segundo… Hubo muchos incidentes. No había nada que pudiera hacer y las cosas son así".

Arvid Lindblad, Racing Bulls Photo by: Alex Pantling / LAT Images via Getty Images

Lindblad añadió que desde Racing Bulls le dijeron: "Podemos ver que no había mucho que pudieras haber hecho", aunque reconoció que todavía esperaba "llevarse una pequeña reprimenda".

En cualquier caso, hubo aspectos positivos para el equipo de Faenza. Lindblad remontó hasta la séptima posición, arrebatándosela a Ocon por apenas 0,03 segundos, mientras que Alpine se quedó sin puntuar tras el error de Colapinto. Eso supone, en teoría, un cambio de 13 puntos en su batalla por la quinta posición del Mundial de Constructores, con Racing Bulls ahora 15 puntos por delante.

"En el lado positivo, hemos sumado puntos como equipo. Sinceramente, hoy hemos tenido muchísima, muchísima suerte de que Alpine no puntuara", admitió Lawson. "No teníamos [su] velocidad".

"Nos quedamos con el resultado, en cierto modo, porque hemos sufrido mucho este fin de semana. Ha sido una de las primeras veces esta temporada que hemos tenido problemas incluso para superar la Q1", coincidió Lindblad. "Así que ser los mejores del resto y sumar tantos puntos es absolutamente increíble. No ha sido un fin de semana fácil, pero los puntos se reparten el domingo".

Puede que Lindblad no sume realmente ningún punto este domingo, pero, al fin y al cabo, el trabajo ya lo hizo el sábado.