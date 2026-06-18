Norris y Rossi, juntos en el Festival de la Velocidad de Goodwood 2026

El actual campeón de Fórmula 1, Lando Norris, se unirá al nueve veces campeón del mundo de motociclismo Valentino Rossi para hacer dos de las apariciones más importantes en el Goodwood Festival of Speed 2026.

Después de que McLaren confirmase la asistencia del británico, se ha podido saber que ambos estarán presentes el viernes y el sábado de la mano de su patrocinador común, Monster Energy.

Según ha anunciado el equipo de Woking, Norris volverá a pilotar al MCL60 el sábado 11 de julio y se espera que realice un espectacular recorrido colina arriba hasta la entrada de Goodwood House, permitiendo a los aficionados acercarse al campeón del mundo de Fórmula 1.

En cuanto a McLaren, también se ha confirmado que los MP4/8 de 1993, MP4/8B de 1993 y M23 de 1976 harán las delicias del público allí presente.

"Goodwood siempre es genial, es una verdadera celebración del automovilismo", dijo Norris. "Hay un ambiente increíble, muchísimos aficionados y compartirlo con una leyenda como Valentino [Rossi] lo hace aún más genial".

Norris ha hablado a menudo sobre su amor por las carreras de dos ruedas y su admiración de toda la vida por el icono de MotoGP. El piloto británico de McLaren ha lucido diseños de casco inspirados en Rossi a lo largo de su carrera. Ahora, tendrá la rara oportunidad de compartir protagonismo con 'The Doctor' en el famoso Festival de Goodwood.

Lando Norris, McLaren Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Para Valentino Rossi también será un placer dejarse ver en el Festival de la Velocidad de Goodwood, tal y como reconoció recientemente.

"Goodwood es algo realmente especial, una verdadera celebración del automovilismo en todas sus formas. Estar en el Festival of Speed, ver a tantos aficionados apasionados y compartir la subida con atletas increíbles como Lando Norris y John McGuinness lo convierte en una experiencia inolvidable".

El Duke of Richmond CBE DL también comentó: "Norris y Rossi. Juntos en Goodwood. Sin duda, es un momento que pasará a la historia del Festival of Speed".

"Estamos increíblemente agradecidos a Monster Energy por unir a estos dos campeones del mundo en Goodwood y esperamos celebrarlo juntos por todo lo alto este verano".

El Festival de la Velocidad de Goodwood en 2026 se llevará a cabo desde el jueves 9 de julio hasta el domingo 12 de julio.