Alonso y su ayuda a Mari Boya: "Me puso una silla a su lado y me explicó todo"

La influencia de Fernando Alonso sobre la nueva generación de pilotos españoles va mucho más allá de sus resultados en la Fórmula 1. A lo largo de los años, el asturiano ha ayudado a impulsar las carreras de jóvenes talentos como Gabriel Bortoleto o Pepe Martí, y ahora uno de los beneficiados por ese apoyo es Mari Boya.

El piloto leridano, que disputa en 2026 su primera temporada en Fórmula 2 con Prema Racing y forma parte de la academia de Aston Martin desde mediados de 2025, explicó en una mesa redonda con medios españoles, en donde estaba Motorsport.com, hasta qué punto Alonso se ha implicado en su crecimiento deportivo desde que ambos coinciden bajo el paraguas de la escudería británica.

Boya ya había hablado anteriormente de la ayuda que recibe del bicampeón del mundo, pero esta vez reveló algunos detalles que muestran el nivel de atención que Alonso dedica al joven piloto español. "Ha sido mi único ídolo que he tenido en mi vida. Estoy en este deporte gracias al fanatismo que ha tenido mi familia por él y todos los domingos era un ritual verle las carreras", explicó.

El piloto de Aston Martin Driver Academy reconoció que hace apenas un año jamás habría imaginado la relación que mantiene actualmente con Alonso. "Hace un año, si me dicen la relación que tengo con él, absolutamente no me lo creería", confesó.

Cómo Alonso implica a Boyan en sus reuniones

Uno de los momentos que más le marcó llegó durante un fin de semana de gran premio al que fue invitado por Aston Martin. Allí pudo vivir desde dentro cómo trabaja Alonso junto a sus ingenieros.

"Le estoy súper agradecido también a todo el tiempo que dedica en mí. En fines de semana como el de México, cuando me invitó el equipo a estar ahí, me puso una silla al lado de su puesto con su ingeniero y me explicaba absolutamente todo".

Aquella experiencia le permitió descubrir la enorme diferencia que existe entre la Fórmula 1 y las categorías de promoción. "Nosotros estamos acostumbrados a trabajar con ingenieros, pero la manera que él trabaja la Fórmula 1 es completamente en otra órbita", aseguró.

Según Boya, la cantidad de información que maneja un piloto de Fórmula 1 durante una vuelta sigue sorprendiéndole. "Trabajan con absolutamente todo, detalles. La cantidad de botones que tocan durante una vuelta son cosas que no estoy acostumbrado", explicó.

Por ello, el español reconoce que intenta absorber todo lo posible cada vez que comparte tiempo con Alonso. "Sinceramente, cuando hablo con él pocas veces abro la boca. Es él el que va hablando y yo voy apuntándome mis cosas", admitió.

Además de la ayuda directa de Alonso, Boya también está aprovechando todos los recursos que Aston Martin pone a disposición de sus jóvenes pilotos, desde el trabajo en el simulador hasta sesiones de formación mediática. Un respaldo que considera fundamental en una temporada complicada en Fórmula 2, pero que sigue reforzando su objetivo final: llegar algún día a la Fórmula 1.