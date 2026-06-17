Los 10 abandonos más insólitos de la historia de la Fórmula 1

La Fórmula 1 es un deporte complejo en el que cientos de factores pueden influir en la salida, la acción en pista y el resultado final. Por ello, también existen cientos de cosas que pueden salir mal durante un gran premio.

Prueba de ello fue el extraño accidente ocurrido este fin de semana, cuando una simple piedra acabó con la carrera de Nico Hulkenberg en el Gran Premio de Barcelona. El alemán rodaba en zona de puntos —camino de sumar los primeros de la temporada— cuando la grava levantada por Liam Lawson impactó en el interruptor de apagado de emergencia de su monoplaza.

Esto apagó inmediatamente el motor y obligó al piloto alemán a regresar lentamente a boxes para retirarse de la carrera. Ya sea por la puntería perfecta de Lawson o por la mala suerte de Hülkenberg, el incidente es solo el último de una larga lista de abandonos sorprendentes, extraños e inesperados en la historia de la Fórmula 1.

GP de Argentina de 1953: Control de masas

Antes de la primera prueba puntuable para el Mundial disputada en Argentina, el presidente Juan Perón decidió permitir el acceso gratuito al Autodromo Juan y Oscar Galvez de Buenos Aires. El resultado, como era de esperar, fue una enorme cantidad de espectadores invadiendo las inmediaciones de la pista cuando se apagó el semáforo.

En la vuelta 31, uno de esos espectadores accedió al trazado, obligando a Giuseppe Farina a esquivarlo. Desafortunadamente, el italiano perdió el control de su Ferrari y se estrelló contra el público, provocando la muerte de 13 espectadores.

GP de México de 1970: Un amigo de cuatro patas

Hoy en día, los pilotos de Fórmula 1 apenas tienen que preocuparse por la fauna local salvo cuando el campeonato visita Montreal, donde las marmotas son un problema habitual. Sin embargo, en el pasado se han visto ciervos en Australia, lagartos monitor en Singapur y perros salvajes en México.

En 1970, uno de esos perros callejeros irrumpió en la pista del GP de México, una prueba que ya había generado preocupación por el control del público. El animal fue atropellado por el Tyrrell-Ford de Jackie Stewart, que había clasificado segundo. El impacto dañó la suspensión del coche y puso fin a la carrera del escocés, mientras que el perro murió a consecuencia del accidente.

GP de Alemania de 1977: No clasificado, no terminado

En el Gran Premio de Alemania de 1977, el piloto de Penske Ford Hans Heyer protagonizó una retirada poco convencional en su debut en la Fórmula 1 tras apenas nueve vueltas. Oficialmente abandonó por problemas en la caja de cambios, algo relativamente habitual.

Sin embargo, tras su retirada, los comisarios descubrieron que había participado ilegalmente en la carrera y procedieron a descalificarlo. ¿La razón? Heyer no se había clasificado para la prueba, pero aun así tomó la salida desde el pitlane en Hockenheim. De este modo, se convirtió en el único piloto de la historia en una misma carrera en no clasificarse, no terminar y ser descalificado.

GP de Italia de 1998: Una herramienta olvidada

El Gran Premio de Italia de 1998 es recordado por el doblete de Ferrari liderado por Michael Schumacher, pero también por el extraño abandono del piloto de Sauber Johnny Herbert.

El británico partía 15º en Monza y su carrera transcurría con normalidad hasta la vuelta 12. Entonces descubrió que uno de sus mecánicos había olvidado una llave inglesa dentro del cockpit. La herramienta terminó atascándose bajo los pedales del Sauber C17, dejando a Herbert prácticamente sin control sobre el coche. El resultado fue una excursión a la grava y el abandono.

GP de Japón de 1999: ¿Qué sentido tiene?

Tres años después de proclamarse campeón del mundo, Damon Hill atravesaba una etapa complicada con Jordan. La situación alcanzó su punto culminante en el GP de Japón de 1999, su 115ª y última carrera en Fórmula 1.

Tras una salida de pista en Suzuka, Hill regresó a boxes para cambiar neumáticos, repostar y sustituir el morro. Volvió a pista, pero cinco vueltas más tarde regresó definitivamente al garaje y se bajó del coche. Su explicación fue simple: "Había muy poco que ganar y demasiado que perder continuando". Después de aquello, abandonó definitivamente la Fórmula 1.

GP de Australia de 2018: Basura en la pista

Los Fórmula 1 modernos son máquinas extremadamente sensibles, capaces de verse afectadas por cualquier elemento extraño, desde grava hasta una bolsa de plástico. Sí, una simple bolsa de plástico acabó con la carrera de Williams en 2018.

En el GP de Australia, el debutante Sergey Sirotkin había clasificado 19º. Sin embargo, una bolsa de plástico quedó atrapada en uno de los conductos de freno de su coche pocas vueltas después de la salida. Esto provocó un sobrecalentamiento de los frenos y su posterior fallo, obligándolo a abandonar tras solo cuatro vueltas.

GP de Mónaco de 2021: La maldita tuerca

A principios de la década de 2020, los coches de Fórmula 1 eran extremadamente fiables y los abandonos mecánicos eran cada vez más raros. Por ello, no fue una avería convencional la que acabó con la carrera de Valtteri Bottas en Mónaco.

Cuando el finlandés entró en boxes desde la segunda posición, esperaba una parada rutinaria. Sin embargo, la pistola neumática dañó la rosca de la tuerca de la rueda delantera derecha, dejándola completamente bloqueada.

Mercedes fue incapaz de retirarla en pista. De hecho, la rueda no pudo desmontarse hasta que el coche regresó a la fábrica de Brackley, mucho después de que Bottas hubiera abandonado.

GP de Australia de 2022: Una pieza de céntimos

Fibra de carbono, titanio, pan de oro... son materiales habituales en la Fórmula 1. Sin embargo, a veces una pieza diminuta y barata puede acabar con un monoplaza valorado en millones.

Eso fue precisamente lo que ocurrió cuando Fernando Alonso abandonó el GP de Australia de 2022. El español explicó posteriormente que la causa fue una junta defectuosa cuyo reemplazo costaba apenas unos céntimos.

El entonces jefe de Alpine, Otmar Szafnauer, confirmó que una junta tórica defectuosa provocó una fuga de aceite, la caída de la presión del lubricante y, finalmente, la rotura del motor.

GP de Italia de 2025: Las piedras también atacan

Hülkenberg no es el único piloto cuya carrera terminó por culpa de piedras levantadas desde la pista. Fernando Alonso sufrió algo parecido en Monza.

Durante el GP de Italia de 2025, el Aston Martin AMR25 del español recibió varios impactos de piedras levantadas por un incidente en la primera vuelta. Alonso pudo continuar inicialmente, pero los golpes debilitaron la suspensión delantera del coche.

Finalmente, en la vuelta 24, el daño acumulado resultó irreparable y se vio obligado a abandonar.

GP de Barcelona de 2026: Luces, cámara... y acción

Otro extraño incidente tuvo lugar en el Gran Premio de Barcelona de 2026 y afectó al piloto de Williams Alex Albon.

El tailandés ya había vivido un fin de semana complicado, con problemas durante los entrenamientos y una eliminación en la Q1 de clasificación. Pero su carrera se complicó aún más cuando la cámara onboard instalada sobre su FW48 se soltó durante la prueba, obligándolo a entrar en boxes.

Preguntado por F1TV sobre el incidente, Albon respondió con humor: "Creo que era una de vuestras cámaras. Entramos en boxes. Sinceramente, aprovechamos la oportunidad para hacer pruebas. Ya estábamos fuera de carrera de todas formas, así que, por suerte para vosotros, no cambió demasiado las cosas".