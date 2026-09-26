Hamilton admite el bajón de Ferrari: "Está claro que ya no somos la segunda fuerza"

Ferrari abandona Azerbaiyán con una certeza: en un fin de semana complicado como el de Bakú, en un circuito donde se sabía que el SF-26 podía sufrir, al menos consiguió ampliar su ventaja sobre McLaren en el Mundial de Constructores, algo que no podía darse por sentado.

Aquí en Bakú el problema pareció todavía más evidente, porque en el segundo sector, incluso en las curvas lentas, el SF-26 no fue la referencia, perdiendo terreno no solo frente a Mercedes, que durante toda la temporada ha sido fuerte en tracción cuando toca trasladar la potencia al asfalto, sino también frente a Red Bull, que en este tipo de circuitos con muchas aceleraciones siempre se ha mostrado competitiva a lo largo del año.

Si se repasan los últimos Grandes Premios, Ferrari no sube al podio desde Spa, pero hay otro dato todavía más significativo: Max Verstappen suma al menos dos podios más que los pilotos del Cavallino, pese a que Red Bull, con un coche a menudo difícil, ha representado en numerosas ocasiones la segunda fuerza en pista. Es una señal clara de cómo Ferrari ha tenido dificultades para aprovechar las oportunidades en las que debería haber sacado rédito.

Pero en un circuito donde es necesario rodar con continuidad para ponerlas en temperatura, incluso en carrera aparecieron problemas en ese aspecto, a los que se sumaron las dificultades de deployment que Lewis Hamilton señaló durante toda la primera parte de la prueba.

"Durante todo el fin de semana, el problema ha sido hacer funcionar los neumáticos. Creo que nunca conseguí realmente ponerlos en temperatura y no logro entender bien por qué sucede con nuestro coche".

Lewis Hamilton, Ferrari Foto di: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

"Hicimos algunos cambios para intentar hacerlos funcionar. En los Libres 3 fue un poco mejor, pero en clasificación fue realmente difícil ponerlos en temperatura. Creo que muchos tuvieron este problema, pero otros parecían sufrirlo menos. Y en carrera fue así durante toda la prueba. Creo que, al final del primer stint, de repente los neumáticos empezaron a funcionar y tenía un ritmo decente".

"Pero después pasamos al compuesto medio y no funcionó. Y luego está el deployment: estos chicos parecen tener potencia, potencia y potencia en todas partes. Es bastante increíble ver que tienes que defenderte en puntos donde normalmente no deberías hacerlo, como las curvas 2, 4 o 5", añadió Lewis.

De hecho, como ya se ha mencionado, desde la segunda vuelta Hamilton se quejó de la falta de potencia, teniendo dificultades tanto para atacar como para defenderse.

En Malasia las circunstancias serán diferentes. Poner los neumáticos en temperatura no será un problema y, de hecho, probablemente habrá que gestionar el sobrecalentamiento, aunque seguirá habiendo largas rectas en las que el SF-26 podría sufrir, especialmente porque llegan en rápida sucesión.

Foto de: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Leclerc explicó después de la carrera que Ferrari ya no tiene el mejor chasis y que sus rivales, gracias a sus actualizaciones, ya están alcanzando al Cavallino también en curva. Preguntado por esta cuestión, Lewis explicó que, actualmente, la Scuderia ya no es la segunda fuerza. Pero cuando le preguntaron si ahora es la cuarta, fue igual de directo.

"¿Qué importancia tiene todo eso? ¿Por qué tendría que estar de acuerdo? No sé si somos terceros o segundos, no lo sé. Ahora mismo está claro que no somos la segunda fuerza. Pero hoy estamos por delante de McLaren, así que quizá seamos terceros".

Insistiendo en el asunto y en el riesgo de que Ferrari esté perdiendo terreno, también a raíz de los recientes rumores sobre Christian Horner, que supuestamente se habría "ofrecido" para ponerse al frente del Cavallino, a Lewis le preguntaron si seguía existiendo plena confianza en el proyecto con Fred Vasseur al mando.

La respuesta fue tajante: "Sí", reiteró Hamilton sin dudarlo.