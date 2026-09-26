Por qué Verstappen dice que los 0,196s que le separaron de Russell en Bakú son "engañosos"

En el Circuito Urbano de Bakú, las palabras de George Russell después de la clasificación se hicieron realidad: el piloto de Mercedes ya había pronosticado el viernes que, pese a salir octavo, Max Verstappen sería la mayor amenaza en la lucha por la victoria, y así acabó siendo en un emocionante final por las calles de Bakú.

Verstappen se quedó a sólo 0,196 segundos de lograr su primera victoria de la temporada 2026 de Fórmula 1 al cruzar la línea de meta, aunque después recalcó que la diferencia real había sido algo mayor.

"Por supuesto, en la línea de meta pareció que estuvimos muy cerca, pero creo que fue más porque George sufrió un poco de retraso en la respuesta del turbo en la curva 15 con la bandera amarilla", explicó Verstappen.

"Así que, si miras el último stint, la diferencia siempre fue de un segundo, por lo que probablemente esa habría sido también la distancia con la que habríamos terminado".

Una teoría que el propio Russell también confirmó. Después de levantar el pie por el accidente de Valtteri Bottas, la unidad de potencia Mercedes no le proporcionó inmediatamente la aceleración que esperaba.

"Cuando salió la bandera amarilla, levanté el pie y, cuando volví a acelerar, no tenía turbo, así que no tenía potencia", explicó el piloto de Mercedes. "Max casi me atrapa en la línea de meta. Habría sido una verdadera lástima, pero, en general, ha sido un fin de semana increíble".

Foto de: Alex Pantling / LAT Images via Getty Images

Verstappen también cree que el desenlace del Gran Premio de Azerbaiyán habría sido el mismo aunque hubiese arrancado desde la primera fila.

El viernes, el cuatro veces campeón del mundo concluyó que Red Bull había "hecho un gran trabajo arruinando" su mejor oportunidad de conseguir una victoria esta temporada con el problema de motor, pero 24 horas después Verstappen consideraba que la parte final de la carrera se habría desarrollado más o menos de la misma manera.

"Quiero decir, eso es lo que pasó ayer. Tienes un problema y eso significa que tienes que salir octavo. Pero creo que, incluso si hubiese salido segundo, con el ritmo que tenía George habría sido muy difícil adelantarle", admitió el neerlandés.

"Quizás podría haberle seguido un poco mejor en ese primer stint, por supuesto. Pero luego paras, eres segundo y probablemente habríamos hecho la misma carrera, simplemente empujándonos mutuamente".

Verstappen pudo disfrutar de la F1 por una de las primeras veces en 2026

Verstappen sí reconoció, sin embargo, que disfrutó de las últimas vueltas en Bakú, algo que, teniendo en cuenta todas las limitaciones del reglamento técnico, le había sucedido en muy pocas ocasiones durante esta temporada.

"Tengo que decir que esas últimas vueltas fueron muy divertidas porque prácticamente no había degradación. Simplemente estuvimos apretando hasta el final y la diferencia siempre era de alrededor de un segundo o 1,1. Fue bonito".

Max Verstappen, Red Bull Racing, Isack Hadjar, Red Bull Racing Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Verstappen también asumió riesgos en ese sentido, riesgos que quizás no habría tomado si no hubiese estado en juego una posible victoria. Sabía que Red Bull, especialmente con el modo de adelantamiento, disponía de una impresionante velocidad punta, mientras que Mercedes era más rápido en la zona más revirada que atraviesa el casco antiguo de Bakú.

Para seguir teniendo una oportunidad en la recta más larga del calendario de F1 y, como mínimo, volver a recortar la diferencia en cada vuelta, Verstappen trató de "abrir" todo lo posible las últimas curvas.

"Ese último stint fue divertido. También besé unos cuantos muros, ¡pero sólo era para dejar mi huella aquí en Bakú!", bromeó Verstappen.

"Así que sí, siempre es muy complicado aquí, tanto en clasificación como ahora al final de la carrera, simplemente apretando a fondo. Eso implica riesgos, por supuesto, estando cerca de algunos muros tanto por el interior como por el exterior, pero estuvo muy bien".