La razón por la que Hadjar considera el podio en Bakú como el primero "de verdad"

Isack Hadjar no podía haber elegido una manera mucho mejor de regresar a la Fórmula 1. Después de seis semanas fuera y tres grandes premios perdidos por su lesión en la muñeca, el francés volvió en Bakú y terminó tercero, completando además un doble podio para Red Bull junto a Max Verstappen.

Y para Hadjar, este sí cuenta de verdad. Después de todo el embrollo vivido con su resultado de Mónaco, el francés celebró especialmente poder subir al podio gracias únicamente a su rendimiento sobre la pista.

"Estoy contento. Han sido seis semanas muy largas, seis semanas desde la última vez que realmente disfruté, y creo que era el momento adecuado para volver", explicó tras la carrera.

Hadjar afrontó además uno de los regresos menos sencillos posibles. Bakú no perdona errores y el propio piloto reconoció que decidió construir su confianza poco a poco durante todo el fin de semana, sin intentar recuperar de golpe las sensaciones perdidas durante su ausencia.

"Me sentí fuerte y este fin de semana fui paso a paso. Es un circuito en el que puedes acabar contra el muro muy rápidamente y no necesitaba eso para recuperar la confianza", reconoció.

"Fue una progresión muy lenta, pero me ha traído hasta aquí. Estoy muy, muy contento de conseguir un primer podio de verdad, por puro ritmo".

Y difícilmente se puede discutir esa última frase. Hadjar mostró velocidad durante todo el fin de semana y en carrera consiguió mantenerse en la pelea con los coches de cabeza. En las últimas vueltas aprovechó además el error de Oscar Piastri para consolidarse en tercera posición y acompañar a Verstappen en el podio.

Hadjar todavía nota la muñeca después de Bakú

La carrera también era una prueba importante desde el punto de vista físico. Hadjar había podido completar tandas durante todo el fin de semana, pero cubrir una distancia completa de Gran Premio suponía el examen definitivo para su muñeca.

Y aunque todavía no está completamente recuperada, el resultado despejó prácticamente todas sus dudas.

"Ahora estoy completamente satisfecho. Aunque está un poco dormida, estoy contento", explicó sobre su muñeca.

El francés también considera que el momento de su regreso no pudo ser mejor, no solo físicamente, sino también por el rendimiento que encontró en el Red Bull.

"Creo que volví en el momento adecuado desde el punto de vista de la lesión y, al mismo tiempo, por lo que ahora es capaz de hacer el coche", señaló.

"Cuando dejé el coche en Budapest no estaba demasiado satisfecho y, al volver después de un par de carreras, definitivamente hemos dado un paso adelante".

Eso permitió a Hadjar centrarse únicamente en reconstruir sensaciones. Sin prisas, sin asumir riesgos innecesarios y evitando el error que podía haber echado por tierra su regreso.

"Me lo tomé con mucha calma durante todo el fin de semana porque es un circuito muy exigente para volver. No quería acabar contra el muro", insistió.

La estrategia funcionó exactamente como esperaba: regreso, ritmo y tercer puesto.

"El enfoque fue muy bueno y me llevó hasta esa tercera posición. No creo que pudiera haberlo hecho mucho mejor".

Después de seis semanas mirando las carreras desde fuera, Hadjar volvió a subirse a un F1 y necesitó apenas un fin de semana para regresar al podio. Esta vez, como él mismo quiso dejar claro, sin despachos ni polémicas: únicamente por ritmo.