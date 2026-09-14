Quién durmió mejor anoche tras Madring: Lando Norris

¡Vaya ironía! Lando Norris encontró las palabras perfectas para su equipo durante la vuelta de enfriamiento en Madrid: "Íbamos demasiado rápido, eso es todo".

Eso es, literalmente, lo que pasó, ¿no? Lance Stroll aparcó su Aston Martin en la curva 20 en la vuelta 13 —tenía un problema con los frenos— y Norris estaba a solo unas curvas de distancia del lugar del incidente, con una cómoda ventaja de unos seis segundos sobre Andrea Kimi Antonelli.

Si hubiera sido solo tres o cuatro segundos más lento en ese primer tramo con los neumáticos medios, habría tenido tiempo de meterse en el pit lane unos instantes después, cuando los comisarios de pista se dieron cuenta de que aún tendrían que empujar el coche verde a una zona más segura. Y, bueno, probablemente Stroll podría haberse esforzado más por aparcar en un lugar más adecuado, ya que había espacio de sobra. Pero quizá realmente ya estaba harto de ese coche y simplemente le tentaba demasiado salir de él lo antes posible.

En fin, fue lo que fue. Esos pocos segundos definieron al ganador del primer Gran Premio de España en el Madring.

Rui Marques no tuvo más remedio que pulsar el botón del coche de seguridad virtual —y desencadenar una cadena de paradas en boxes. Curiosamente, incluso con la lenta parada de McLaren, Norris habría tenido suficiente margen sobre Kimi como para mantenerse en cabeza si hubiera entrado en boxes en ese mismo momento. Pero simplemente no estaba destinado a ser así.

La ventaja de seis segundos que Norris tenía sobre Antonelli acabó de hecho con sus posibilidades de ganar la carrera. Acababa de pasar la entrada al pit lane cuando tuvo que reducir la velocidad para cumplir con las normas del coche de seguridad virtual.

El momento se dio de tal forma que, sencillamente, no llegó a dar otra vuelta al Madring antes de que los comisarios llevasen el Aston Martin de Stroll a un lugar más seguro. Mientras tanto, casi toda la parrilla aprovechó esa ventana para hacer unas paradas "menos costosas" en boxes, mientras que Norris tuvo que cambiar neumáticos bajo bandera verde.

Lando Norris, McLaren Foto de: Rudy Carezzevoli / Getty Images

Si hubiera sido solo un poco más lento en esas primeras vueltas, habría estado entre ellos, habría vuelto a salir en cabeza y habría pilotado tranquilamente hacia la victoria.

Ni siquiera el propio Antonelli se sentía del todo a gusto con su triunfo: "Está bien ganar, pero no sabe tan bien, se lo merecía Lando", admitió el italiano al salir del coche.

La realidad es que Norris fue el mejor piloto del fin de semana, tal y como lo ha sido desde que McLaren resurgió con su actualización en Hungría, salvo en Monza. Debería haber sido la tercera victoria de Norris en cuatro carreras. De todos modos, ya es demasiado tarde para hablar de una auténtica lucha por el título, pero sin duda habría emocionado a algunos espectadores despistados.

"Hoy hemos tenido muy mala suerte, chicos", fueron las palabras de Norris mientras regresaba tranquilamente al pit lane. "Nos merecíamos la victoria con bastante facilidad, así que muchas gracias. No pensaba que fuéramos a tener opciones, pero deberíamos haber ganado. Bien hecho, chicos. Seguid así".

Y añadió: "Seguiré dando lo mejor de mí".

¿Qué os parece esta muestra de confianza?

Lando Norris, McLaren Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images vía Getty Images

En la rueda de prensa señaló acertadamente que por culpa del VSC no era la primera vez que alguien perdía una carrera, al tiempo que admitía que él mismo se había beneficiado de ello en el pasado. Al fin y al cabo, ganó su primera carrera en Miami en gran parte gracias a la oportuna intervención del coche de seguridad.

Y menuda transformación ha experimentado desde aquella victoria en Miami hace dos años y medio. El Lando "sin victorias" Norris de antes estaba lleno de autorreflexión y autocrítica. Ese "seguiré dando lo mejor de mí" que soltó en el mensaje de radio dice mucho de lo bien que ahora comprende sus propios puntos fuertes.

Seguirá habiendo quienes digan que su título del año pasado no fuera del todo merecido, porque en 2025 había al menos un piloto en la parrilla que lo hizo mejor. Pero en estas últimas carreras, Norris ha demostrado estar en su mejor momento.

Últimamente se habla mucho de cómo la F1 de 2026 ha reducido la diferencia que pueden marcar los pilotos. Max Verstappen acaparó los titulares la semana pasada después de su entrevista en la BBC, en la que puso como ejemplo a Liam Lawson para demostrar que los mejores pilotos ya no son capaces de marcar tanta diferencia.

Es una afirmación bastante dura, pero sin duda Max tiene razón. Lawson no le llegaba ni a la suela del zapato durante esos dos fines de semana del año pasado, y de repente está sumando puntos en circunstancias aparentemente idénticas. Sin embargo, eso no tiene en cuenta todo el contexto. Pero probablemente pueda considerarse una teoría válida.

Kimi Antonelli, Mercedes; Lewis Hamilton, Ferrari; Max Verstappen, Red Bull Racing; Lando Norris, McLaren Foto de: Simon Galloway / LAT Images vía Getty Images

George Russell —que ahora se ve obligado a dar explicaciones semana tras semana— habló sobre los estilos de conducción durante su rueda de prensa de 10 minutos el jueves previo a la carrera. Y mencionó nombres concretos. El resurgimiento de Lewis Hamilton este año debe tener las mismas raíces que el dominio de Kimi, parece haber sugerido. Insinuó que tienen estilos de conducción similares y añadió a Lando a esa lista de beneficiados por los cambios en el reglamento.

Pero Norris echa por tierra ambas teorías.

No es solo este año cuando ha empezado a hacer que Oscar Piastri parezca un piloto muy flojo a su lado. Eso ya ocurría en 2025. Este año, la diferencia no hace más que aumentar. El australiano queda completamente eclipsado por Norris y la diferencia entre ambos no podría ser más clara —y quizá tampoco mayor—.

Porque es sencillamente demasiado difícil recordar muchas actuaciones destacadas de Piastri este año, a menos que cuentes su brillante interpretación en el último anuncio de Google Pixel, en el que dice: "Mira cómo Oscar Piastri marca la vuelta más rápida".

Sin embargo, este año no ha habido muchas buenas vueltas de Piastri, mientras que las de Norris han sido un montón.

Así que, al fin y al cabo, hay algo que no cuadra en las teorías de Verstappen y Russell. Norris está demostrando que ambos se equivocan: él sí puede marcar la diferencia. Y no se trata únicamente del estilo de conducción.

Seamos sinceros también. Este año está fuera de la lucha por el campeonato. No va a haber remontada, porque cosas como la racha de Verstappen del año pasado no ocurren cada dos por tres. Y aunque Toto Wolff diga que es demasiado pronto para que Antonelli piense en el campeonato, su departamento de marketing probablemente ya esté a pleno rendimiento planificando el lanzamiento de merchandising y una gira de celebración del título para la joven superestrella italiana.

Lando Norris, McLaren Foto de: Federico Basile

Así que, en realidad, no hay nada de qué lamentarse con este VSC. Norris solo se ha quedado sin una victoria —una que ahora no necesita y que, seguramente, volverá a conseguir muy pronto—.

Lo más importante para él es que su equipo parece haber vuelto a estar a pleno rendimiento. Hay algo en esa organización dirigida por Andrea Stella que resulta imposible de pasar por alto. La forma en que McLaren aborda el desarrollo del coche, eliminando los puntos débiles uno a uno, es un ejemplo de lo eficientes que se han vuelto.

Y Norris da ahora la impresión de ser el producto ideal de ese McLaren. Un piloto con un enorme potencial que ha sido perfeccionado y mejorado con el tiempo, convertido en la fuerza que es ahora.

La temporada 2026 de la F1 está prácticamente sentenciada . Con una ventaja de 81 puntos sobre su rival más cercano, Antonelli no va a dejar que se le escape.

Pero de cara a 2027, con McLaren recuperando su forma y Norris con tanta confianza, sin duda la lucha por el título va a estar mucho más reñida.

Ser demasiado rápido hará ganar a Norris muchas más carreras que perder en un futuro.