McLaren ve al Ferrari SF-26 como el mejor chasis tras las mejoras de Barcelona

La actuación de Lewis Hamilton en Barcelona, que le valió su primera victoria en la F1 con Ferrari, llevó al jefe del equipo McLaren, Andrea Stella, a decir que la Scuderia cuenta ahora con el mejor chasis de toda la parrilla.

El italiano cree que el Gran Premio de Barcelona proporcionó "indicaciones claras" de que el SF-26 es el coche más rápido en las curvas —especialmente en los tramos de velocidad media—, mientras que Mercedes mantiene la ventaja gracias a su unidad de potencia.

Ferrari llegó a Barcelona con el paquete de actualizaciones más completo de la parrilla, centrado en un nuevo alerón delantero y un morro, así como en un rediseño del suelo. Dicho paquete también incluía cambios en el difusor y los pontones, con un claro objetivo: obtener más carga aerodinámica y mejorar la eficiencia y el equilibrio aerodinámicos.

Hamilton logró el segundo puesto en la clasificación del sábado, asegurándose así su primera salida desde la primera fila como piloto de Ferrari, antes de imponerse al Mercedes de George Russell el domingo en la carrera.

Aunque sigue sin estar claro si habría salido victorioso sin la intervención del VSC, que le permitió perder menos tiempo que sus rivales durante su última parada en boxes, el jefe del equipo Ferrari, Fred Vasseur, sugirió que Hamilton aún tenía suficiente ritmo para vencer a los pilotos de Mercedes de todos modos.

Stella cree que el circuito de Barcelona, que tradicionalmente ofrece uno de los indicadores más claros del rendimiento relativo de los coches, proporcionó pruebas suficientes para concluir que tras su última mejora, el Ferrari es ahora el chasis más fuerte de la parrilla.

Lewis Hamilton, Ferrari Foto de: Clive Mason / Getty Images

"Creo que esta carrera nos da indicaciones muy claras", dijo Andrea Stella a los medios de comunicación, entre ellos Motorsport.com, tras la carrera. "Creo que estas indicaciones, en cierto modo, coinciden con lo que ya sabíamos. Creo que apuntan a que Ferrari, en este momento, es el coche con el mejor chasis".

"Vemos en el sector central, especialmente en las curvas de velocidad media, que Ferrari es el más rápido en las curvas, aunque no necesariamente el más rápido en las rectas".

McLaren, por su parte, todavía tiene trabajo por delante. Lando Norris terminó tercero en Barcelona gracias al abandono de Andrea Kimi Antonelli, pero pasó gran parte de la carrera persiguiendo a los dos pilotos de Mercedes.

"Vemos que, desde el punto de vista de McLaren, somos competitivos en las curvas de alta velocidad", señaló Stella. "Como en las curvas 3, 9 y 14, pero en general nos cuesta el agarre en las de velocidad media y baja".

"Hay indicios muy claros, como ya sabíamos, de que tenemos que añadir agarre al coche de carácter aerodinámico, es decir, añadir carga a los neumáticos; y luego también tenemos que mejorar la forma en que interactuamos con los neumáticos en términos de preparación de la clasificación para lo que ocurre en la primera curva, por ejemplo".

"Vemos que a menudo en la clasificación perdemos tiempo al principio, pero luego, en condiciones como estas, en la carrera, nos gustaría reducir la degradación de las gomas. Así que tenemos una agenda bastante clara desde el punto de vista del rendimiento. Necesitamos mejorar el rendimiento aerodinámico y encontrar soluciones para un mejor aprovechamiento de los neumáticos", añadió el italiano.

Lewis Hamilton, Ferrari, Lando Norris, McLaren Foto de: Michael Potts / LAT Images vía Getty Images

Stella espera que Ferrari también sea competitivo en el Gran Premio de Austria dentro de dos semanas, pero sigue creyendo que Mercedes posee el paquete global más sólido si se tienen en cuenta tanto el rendimiento del chasis como el de la unidad de potencia.

"Austria es un circuito ligeramente diferente", afirmó. "Aquí, en Barcelona, la estabilidad, la frenada y las curvas son claves. Allí se trata más bien de frenar en recta y luego tomar algunas curvas a baja velocidad. Así que es un circuito ligeramente diferente al de aquí, pero espero que Ferrari siga siendo el coche más rápido en las curvas".

"Probablemente, Mercedes sea el mejor coche en general en una sola vuelta si se tienen en cuenta tanto el chasis como la unidad de potencia".

"Nuestro objetivo para las próximas carreras es seguir desarrollando nuestro coche con algunas mejoras, pero al mismo tiempo estamos seguros de que nuestros rivales también tendrán algunas mejoras. Para nosotros, sinceramente, queremos centrarnos en nuestra propia trayectoria, queremos asegurarnos de que, carrera a carrera, vamos mejorando".

"Y luego dejamos que los resultados sigan su curso. Así que, en este momento, nuestra atención se centra principalmente en lo interno, en lo que tenemos que hacer para mejorar el coche", concluyó Andrea Stella.