Leclerc da la voz de alarma: "Los demás mejoran y nosotros no, tenemos que reaccionar"

El cuarto puesto conseguido en Bakú por Charles Leclerc deja un fuerte regusto a lo que se podría definir como una carrera en la que se limitaron los daño. Sin lugar a dudas, el circuito de Azerbaiyán, al igual que Monza, no se adaptaba bien al SF-26, poniendo de manifiesto más sus límites que sus virtudes, sobre todo en las rectas, donde una alarmante falta de potencia se notaba claramente.

La carrera del piloto monegasco, en realidad, no empezó de la mejor manera, ya que perdió inmediatamente la posición frente a Oscar Piastri, pero también en las primeras vueltas quedó claro que el McLaren tenía más ritmo. Vuelta tras vuelta, la diferencia con respecto a los demás se hizo cada vez más evidente, y Leclerc incluso se vio adelantado por los dos Red Bull.

"Ha sido una carrera un poco aburrida para nosotros. Por desgracia, hemos tenido una mala salida, que es lo único que podríamos haber hecho mejor. Hoy hemos perdido una posición frente a Oscar. Pero a partir de ese momento, ya no teníamos ritmo", comentó Leclerc al término de la carrera.

"Frente a los Red Bull fue muy difícil defendernos porque en la recta somos demasiado lentos. Y sí, de momento simplemente estamos teniendo problemas con el ritmo puro", añadió después el monegasco.

Ese es un punto muy interesante, no porque por lo general los Red Bull no sean un rayo en las rectas, sino porque pone de relieve otro aspecto: el rendimiento en el Sector 2.

El RB22 siempre ha sido competitivo en este tipo de circuitos con curvas lentas y salidas y aquí en Bakú eso también se ha visto en el segundo sector, donde era el único capaz de poner en aprietos a los Mercedes. Y aquí es donde surge un análisis más profundo: como ha dicho Leclerc, los rivales se están acercando (o incluso superando) en términos de rendimiento en las curvas, y eso es una señal de alarma para Ferrari.

Charles Leclerc, Ferrari Foto de: Guido De Bortoli / LAT Images vía Getty Images

Al no poder contar con una unidad de potencia a la altura de los rivales, el arma del SF-26 para defenderse siempre ha sido su fuerza en las curvas, pero con los últimos paquetes de actualizaciones los rivales se han acercado en Hungría, Zandvoort o Madrid.

"No creo que este circuito se adapte especialmente a nuestro coche. Pero también es cierto que creo que McLaren y Red Bull han dado un paso adelante con las mejoras. Han dado un paso adelante que nosotros no hemos dado", añadió Leclerc, subrayando que es necesario reaccionar también en este sentido.

"Tenemos que reaccionar, porque perder un poco de ritmo ahora hace que, obviamente, sea muy difícil recuperarlo después. Así que sí, esperamos poder reaccionar muy pronto".

En declaraciones a Sky, el monegasco volvió a insistir en el tema, añadiendo que los rivales ya les están alcanzando en las curvas y que tienen que ponerse cuanto antes manos a la obra, no esperar, porque recuperar la diferencia luego será complicado.

"Tenemos algunas cosas en camino. Si serán suficientes para cerrar la brecha, sin saber qué tienen preparado los demás, eso ya es otra historia. Pero sin duda contamos con algunas novedades que deberían ayudarnos a dar un paso adelante", concluyó.