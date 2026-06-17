El caso del podio de Gasly en Mónaco sigue creciendo: la FIA escuchará ahora a Mercedes

La polémica del GP de Mónaco 2026 sigue creciendo. La FIA confirmó este miércoles que estudiará formalmente la petición de revisión presentada por Mercedes tras la controvertida decisión que devolvió el podio a Pierre Gasly, una resolución que ya ha provocado las acciones de McLaren y Red Bull. El equipo de Brackley comparecerá ante los comisarios el próximo 20 de junio en una audiencia que podría abrir un nuevo capítulo en un caso que también afecta a George Russell.

En un documento publicado este miércoles, la FIA confirmó que recibió el pasado 12 de junio una petición de revisión por parte de Mercedes al amparo del artículo 14.1.1 del Código Deportivo Internacional. La solicitud está relacionada con el Documento 99 del GP de Mónaco, es decir, la decisión mediante la cual los comisarios anularon las dos sanciones de cinco segundos impuestas a Pierre Gasly por exceso de velocidad en el pitlane y devolvieron al francés al podio.

Como consecuencia, el organismo rector ha convocado una audiencia para el próximo sábado 20 de junio a las 09:00 horas CEST. Según detalla el propio documento, el representante de Mercedes deberá comparecer de forma telemática ante los mismos comisarios que actuaron durante el fin de semana de Montecarlo.

La FIA también explica que la audiencia se celebrará en dos fases. La primera servirá para determinar si la petición es admisible y si Mercedes aporta un "elemento nuevo, significativo y relevante que no estaba disponible para los comisarios en el momento de la decisión en cuestión".

Solo en caso de que los comisarios consideren que dicho requisito se cumple se abrirá una segunda fase. "Si los comisarios determinan, de acuerdo con el artículo 14.3 del Código Deportivo Internacional de la FIA, que dicho elemento existe, una segunda parte de la audiencia será convocada en una fecha que se comunicará posteriormente", señala el documento.

Además, la FIA deja abierta la puerta a la participación de otras partes implicadas, al indicar que cualquier "parte interesada" podrá solicitar permiso para comparecer durante el proceso.

El precedente de Gasly

Todo este caso nace de la decisión adoptada la semana pasada en favor de Alpine. Durante el GP de Mónaco, Pierre Gasly recibió dos sanciones de cinco segundos por superar supuestamente el límite de velocidad de 60 km/h en el pitlane. Aquellas penalizaciones le hicieron pasar de una posición de podio a la séptima plaza final.

Sin embargo, Alpine presentó un derecho de revisión y logró demostrar que el sistema oficial de cronometraje había utilizado una distancia incorrecta en uno de los sectores de medición del pitlane. Mientras los cálculos originales se realizaron sobre 26,92 metros, las investigaciones posteriores determinaron que la trayectoria mínima posible era de 26,15 metros.

Tras analizar los nuevos datos aportados por Alpine y por Formula One Management, la FIA concluyó que Gasly no había superado realmente el límite de velocidad, anuló ambas sanciones y modificó la clasificación final de la carrera. Como consecuencia, el francés recuperó el podio, Isack Hadjar cayó a la cuarta posición y se recalcularon los puntos de los campeonatos de pilotos y constructores.

Russell, en el centro del debate

Aunque la petición presentada por Mercedes se dirige formalmente contra la decisión recogida en el Documento 99, el trasfondo de la maniobra apunta claramente a George Russell.

El británico también fue sancionado en Mónaco por una supuesta infracción relacionada con el límite de velocidad en el pitlane. Posteriormente recibió un 'drive through' al considerar los comisarios que la penalización inicial no había sido cumplida correctamente, lo que le dejó fuera de los puntos.

Precisamente por ello, desde Mercedes consideran que el reconocimiento por parte de la FIA y de Formula One Management de que existió un error en las mediciones constituye un nuevo elemento que merece ser analizado.

Toto Wolff ya reconoció durante el GP de España que las opciones de éxito parecen reducidas, pero dejó claro que el equipo quería estar presente "alrededor de la mesa cuando se tomen las decisiones" sobre un asunto que consideran que también perjudicó a Russell.

La escudería alemana se convierte así en el tercer equipo que mueve ficha tras la restitución del podio a Gasly. McLaren ya confirmó esta semana su apelación formal ante el Tribunal Internacional de Apelación de la FIA, mientras que Motorsport.com también pudo saber que Red Bull ha seguido el mismo camino después de que Hadjar perdiera el que habría sido el primer podio de su carrera.

Más de diez días después de la bandera a cuadros en Montecarlo y con el GP de España ya disputado, el resultado de Mónaco sigue generando consecuencias. El próximo 20 de junio, la FIA decidirá si la petición de Mercedes tiene recorrido o si la decisión que devolvió el podio a Gasly queda definitivamente cerrada.