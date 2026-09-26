Rallye Villa de Llanes: Suárez se proclama campeón del S-CER, crónica y resultados

Llanes (Principado de Asturias).- El piloto asturiano José Antonio "Cohete" Suárez se proclamo campeón de la edición 2026 del Supercampeonato de España de Rallyes, sumando el cuarto entorchado de Campeón de España a su palmarés.

El praviano ha completado una temporada prácticamente perfecta y se ha proclamado campeón a falta de una prueba, la de Cataluña, para completar el campeonato, pese a que ha sido un año convulso para él tras el cambio de equipo después del segundo rallye, dejando la estructura de Recalvi tras siete años, siempre como piloto oficial de Skoda España.

Cohete ha vencido en cinco de los siete rallyes que ha disputado hasta el momento, terminó segundo en el Rally de Ourense y cuarto en el Villa de Llanes, habiéndose proclamado matemáticamente campeón cuando su máximo rival, Diego Ruiloba de Lancia, abandonó la prueba en el noveno tramo, que por desgracia y a la postre fue el definitivo, con un doble pinchazo.

Efrén Llarena y Sara Fernández (Toyota), vencedores del Rallye Villa de Llanes

El rallye comenzó el viernes con una bonita pelea en cabeza entre Efrén Llarena e Iván Ares, ambos con Toyota, y Diego Ruiloba, que tenía muy claro que si quería llegar a Salou con posibilidades de campeonar, tenía que ganar en Llanes. Pepe López y Cohete Suárez miraban desde un poco más lejos. El madrileño de Hyundai lo daba todo pero sin poder acercarse al trío de cabeza, mientras que Suárez administraba su velocidad sabiendo que si Ruiloba ganaba, a él le valía con ser séptimo.

El asturiano de Lancia se acostaba como líder tras el primer día de competición aventajando sólo en un segundo y medio al renacido Iván Ares que plantaba una batalla sin tregua.

Sin embargo, la jornada del sábado no empezó nada bien para Diego Ruiloba y su copiloto Ángel Vela, sufriendo el primer pinchazo del día y cediendo 32 segundos y el liderato ante un enchufadísimo Efrén Llarena que además conseguía el mejor tiempo.

Pepe López - David Vázquez (Hyundai)

Tras ese primer revés Ruiloba no se daba por vencido y conseguía el scratch en los siguientes dos tramos, tratando de ganar segundos y acechar a Llarena, consciente de que sólo le servía la victoria, mientras que Cohete seguía tranquilo administrando sus tiempos.

En la segunda pasada por el Mazucu, Ruiloba volvía a pinchar, por lo que se despedía del rallye y le cedía el campeonato matemáticamente a José Antonio Suárez, cuando en ese momento todavía quedaban cuatro tramos más para finalizar la prueba.

Diego Ruiloba - Ángel Vela (Lancia)

Pero cuando los líderes se disponían a comenzar el décimo tramo, el Valle Oscuru, la organización comunicó la triste noticia del fallecimiento de la copiloto asturiana Soraya Barreiro, precisamente en el tramo que acababan de completar, y la consiguiente y lógica suspensión del rallye que aunque ya fuera lo de menos, coronaba a Efrén Llarena y Sara Fernández como ganadores con Iván Ares y Borja Rozada en el segundo puesto y José Antonio Suárez y Pin Iglesias completando el podio y alzándose con el título de campeones del S-CER.

Clasificación final del Rallye Villa de Llanes 2026

1. Llarena-Fernández (Toyota GR Yaris Rally2) 49:08.6

2. Ares-Rozada (Toyota GR Yaris Rally2), +4.3

3. Cagiao-Martínez (Lancia Ypsilon HF Rally2), +15.0

4. Suárez-Iglesias (Skoda Fabia RS Rally2), +18.0

5. Muñiz-Estévez (Skoda Fabia RS Rally2) +25.2

6. Ordóñez-Sánchez Herrero (Lancia Ypsilon HF Rally2), +1:34.5