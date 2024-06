Stroll cree que Aston Martin F1 conoce los "errores" que cometieron

La temporada 2024 de Fórmula 1 está siendo algo diferente para Aston Martin de lo que fue hace un año, porque de estar peleando por los podios de forma regular, pasaron a ser los últimos de las posiciones de puntos y ocupar el quinto puesto en la clasificación del mundial de constructores, en tierra de nadie, muy lejos de los líderes y algo por delante de la zona baja.

Sobre la situación se le preguntó a Lance Stroll, que en su prueba de casa consiguió una meritoria posición que le hace tener esperanzas en el futuro, en donde quiere estar vestido de verde también en 2025: "Ahí es donde tengo la cabeza, seguro. Parece ser una pregunta bastante popular que me han hecho últimamente".

Con eso se confirma la continuidad del canadiense en la escudería, una que está creciendo fuera de la pista con una prometedora fábrica: "Es muy emocionante, todo lo que está pasando en Silverstone y el proyecto con el equipo y cómo hemos crecido en los últimos años, y seguimos creciendo, así que está en mi mente seguir formando parte de eso".

No obstante, no está siendo una campaña sencilla, en la que no fueron más allá de la quinta plaza que cosechó Fernando Alonso en el Gran Premio de Arabia Saudí: "Siempre estábamos luchando [en el] top cinco, y luego otra vez este año, creo que éramos rápidos a una vuelta al principio de la temporada, sufrimos un poco más con [la degradación], pero todavía estábamos entre los cinco primeros, entre los siete primeros".

"Ahora estamos luchando por un punto o dos en un buen fin de semana, que no es lo que queremos como equipo", comentó Lance Stroll antes de asegurar que en Aston Martin tienen más ideas de lo que sucede. "Creo que entendemos nuestros problemas. Creo que entendemos algunas de las decisiones y direcciones que hemos elegido para seguir adelante".

"Conocemos algunos de los errores que hemos cometido, y ahora es solo cuestión de solucionarlos y poner algunas mejoras en el coche que solucionen algunos de los problemas que sabemos que tenemos, pero no se arregla de la noche a la mañana", continuó. "Va a ser en el transcurso de, espero que no demasiadas carreras, pero unas cuantas, pero todavía quedan muchas, creo, 13 o 14, si no me equivoco, así que es una temporada larga, tenemos trabajo que hacer".

