Honda advierte del clima en Malasia sobre el motor del Aston Martin

La Fórmula 1 no frena y continúa su triplete después de Bakú con el llamado Gran Premio de Bahrein en Malasia. Luego, irá sin descanso a Singapur, pero antes de eso, se reencontrará este fin de semana con el circuito Internacional de Sepang, que no se visita desde hace casi una década.

Allí llega Aston Martin con la esperanza de que vaya mejor que en la última ronda en Azerbaiyán por las características del trazado en sí, pero hay otro apartado a tener en cuenta, y es el del clima de Malasia. Con a menudo tormentas (ahora mismo se esperan para el viernes y el domingo) y sobre todo una gran humedad (por ejemplo hoy del 83%), el motor necesitará 'respiración extra', y así lo apuntaron tanto Mike Krack, director de Aston en pista, como Shintaro Orihara, director e ingeniero jefe de Honda.

"Malasia pondrá a prueba los sistemas de refrigeración de todos", advirtió Krack, y en el previo de HRC, Orihara fue en la misma dirección.

"Esta es la primera visita de la Fórmula 1 a Malasia en nueve años; visitar un país y un circuito nuevos siempre resulta emocionante", comenzó el japonés. "Este gran premio se celebra inmediatamente después del de Azerbaiyán, por lo que los ingenieros han regresado al Reino Unido para ultimar los preparativos para Sepang junto a Aston Martin en el simulador. Los mecánicos, por su parte, han viajado directamente a Malasia para ocuparse del mantenimiento de los coches y del montaje de los motores".

"Malasia tiene un clima extremadamente cálido y húmedo, un factor que debemos tener muy en cuenta en lo que respecta a la refrigeración del motor. Por ello, encontrar el equilibrio adecuado entre este aspecto y la aerodinámica cobra una gran importancia", advirtió Orihara.

Con ello, habrá que prestar atención en qué branquias de refrigeración coloca Aston en el AMR26, como el resto de equipos, pero Honda explica que no solo la parte eléctrica sufrirá: "La elevada humedad también influye considerablemente en la combustión; en consecuencia, optimizar la configuración de los datos para esas condiciones —con el fin de lograr una combustión estable y una buena manejabilidad— resulta aquí fundamental".

Casualmente, eso sí, Sepang fue uno de los pocos circuitos en los que el McLaren Honda pudo puntuar en ese último 2017.

Sepang llega después de otro extraño y paupérrimo fin de semana en Bakú, donde Fernando Alonso y Lance Stroll penalizaron por cambios en el motor y aun así los dos tuvieron que abandonar. Y mientras el asturiano retiró el coche con algún tipo de problemas, el fabricante despejó esas dudas y aseguró que no había nada mal...