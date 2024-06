Lo que Ocon aprendió de Hamilton y aplica en su carrera de F1

Durante la temporada 2019, el piloto francés se quedó sin asiento en la máxima categoría del automovilismo, por lo que tuvo que buscarse un asiento para no perder las conexiones con los equipos. Y gracias a su unión con Toto Wolff, pudo recalar en Mercedes como suplente y reserva, lo que fueron unos meses de aprendizaje para Esteban Ocon.

En sus funciones, el galo recordó cómo Lewis Hamilton se comportaba ante todas sus obligaciones y en la forma en la que cambiaba su comportamiento dependiendo de las situaciones: "Sin duda, recuerdo a Lewis [Hamilton] viniendo de diferentes eventos de marketing y todas esas cosas en un fin de semana de carreras".

"Lewis es un hombre muy ocupado", explico al podcast de High Performance. "Además de las carreras, esas son algunas de las diferencias en comparación con algunos pilotos que están más centrados en la pista. Tiene una vida muy ajetreada en general, y ver cómo cambia su enfoque de una cosa a otra, para mí fue algo que me sorprendió, que estuviera de inmediato en el punto [de concentración], de vuelta con su ingeniero después de algo completamente diferente".

Esteban Ocon pasó un año en la reserva hasta poder regresar a la parrilla con Renault, y esa cualidad del heptacampeón fue algo que intentó replicar en su estancia con los de Enstone, una que acabará al final de 2024: "No se tomó diez minutos para volver a centrarse y volver a trabajar con sus ingenieros porque no tienes tiempo para hacer eso. Siempre tenía sus cuadernos de papel con notas y siempre tenía notas para no olvidar cosas de un año a otro, o de una sesión a otra, eso es lo que hago yo también ahora".

"Apunto las cosas para poder transmitirlas a los ingenieros en el momento oportuno, pero, si no las escribo en el momento exacto en que voy a salir del coche, no me acordaré, o serán mucho más leves", continuó. "Si voy a un evento de marketing, y luego vuelvo y digo, 'he tenido algo muy interesante, pero no lo recuerdo', imagínate cuánto nos costaría eso en nuestro rendimiento".

