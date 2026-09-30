Cómo Raúl Fernández espera mejorar en Motegi tras un GP de Austria muy complicado

Raúl Fernández estuvo prácticamente desaparecido en el Gran Premio de Austria de MotoGP. Ya se esperaba que el fin de semana pudiera ser complicado para el español en el Red Bull Ring, habida cuenta de que es una pista 'stop and' go, de frenadas fuertes y aceleraciones, lo menos predilecto para él. Pero lo cierto es que el de Trackhouse fue en todo momento el más rezagado entre los pilotos de Aprilia, lejos de sus compañeros de marca.

En un campeonato tan disputado como el actual, la clasificación ha cobrado un papel muy relevante. Salir delante cada vez es más importante, y por el contrario, tu gran premio ya estará bastante torcido si sales detrás. Es lo que le pasó a Fernández, al quedarse justo en el corte de la Q1 y ser 13º en la parrilla de salida.

Así, el de San Martín de la Vega solamente pudo ser 19º en la sprint del sábado, tras saltarse la salida y ser penalizado, y 12º en la carrera larga del domingo, ganando apenas una posición.

Fernández explicó sus problemas ante los medios, entre los que estaba Motorsport.com: "Para mí, la carrera ha sido muy dura. La posición no ha sido buena. Lo único que voy a destacar de hoy son las sensaciones. Ha sido la primera vez en todo el año con esta moto que me he sentido cómodo en un circuito de mucho 'stop and go'. He sentido que puedo pilotar con mi estilo habitual, que estaba aprovechando más mi estilo".

"En cuanto a la carrera, es difícil explicar lo que ocurre cuando sales 13º en parrilla y estás en este circuito, en el que es casi imposible adelantar. Lo positivo es el feeling que he tenido. Tenía buenas sensaciones, sentía que era capaz de gestionar la entrada en curva con el freno, para no perder demasiado tiempo en la salida. En general, sin duda me quedo con esta sensación. Y repito, no estoy contento con la carrera".

Raúl Fernández, Trackhouse Racing Foto de: Joe Klamar / AFP via Getty Images

"No podemos permitirnos este resultado. Pero también es consecuencia de haber ido un poco retrasados durante el fin de semana. Porque este feeling ya lo tuve el viernes. Sin duda, el resultado o la carrera es otra historia. En el momento en que estaba casi solo y no tenía mucho tráfico, estaba a dos décimas, una, del mejor tiempo por vuelta. Así que eso significa que la línea de trabajo de este domingo ha sido mucho mejor", siguió.

"Y repito, no estoy contento. Creo que ha sido uno de los peores fines de semana que he tenido en toda la temporada. Antes de venir aquí, sabíamos que tendríamos problemas en un circuito de 'stop and go'. Básicamente, durante el fin de semana nos hemos centrado más en intentar encontrar una solución para el futuro, o para Japón. Eso sería lo más importante, más que conseguir un resultado excelente. Porque, como se sabe, aquí si sales 13º en parrilla es muy difícil ganar".

Por ello, el #25 espera que el paso adelante se note en Japón, en una pista con características similares: "Quiero ir directamente a Motegi. A ver qué pasa. Quiero ir, a ver si damos algún paso adelante. Las sensaciones ahora mismo son muy positivas. Especialmente en el momento en que tuve que entrar en curva con el freno, pude preparar muy bien la moto. Así que, para mí, las sensaciones han sido buenas".

Cuestionado sobre por qué las otras Aprilia fueron más rápidas en Spielberg, Fernández indicó: "Ya teníamos una idea hecha antes de venir aquí. En este tipo de circuito no era capaz de entrar rápido ni de ser rápido en recta. Lo que hemos descubierto este domingo es que hay que intentar entrar [en curva] como las otras Aprilia y ser rápido en la recta. Y creo que hemos encontrado algo que puede ser positivo de cara al futuro", cerró.