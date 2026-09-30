Cómo se está implicando Toprak Razgatlioglu para que MotoGP vuelva a Turquía

El circuito de Estambul quiere recuperar su lugar en los calendarios de los principales campeonatos. El GP de Turquía volverá a la Fórmula 1 el año que viene, con una fecha a principios de otoño en el calendario de 2027. Y MotoGP también podría volver a la pista.

La categoría reina del motociclismo visitó Istambul Park en tres ocasiones, justo después de la inauguración del circuito, en 2005, 2006 y 2007. Ahora, Toprak Razgatlioglu, la gran estrella turca de la parrilla, participa en las conversaciones sobre un posible regreso. Las negociaciones para incluir la prueba en el calendario de 2027 fracasaron, pero continúan para 2028.

"Hemos presionado para que se incluyera en 2027, pero creo que [MotoGP Sports Entertainment Group] ya tenía sus planes con todos los circuitos para el año que viene", explicó Razgatlioglu ante en Austria ante los medios, entre los que se encontraba Motorsport.com. "Lo hemos descartado porque creo que no teníamos ninguna posibilidad de estar en el calendario del año que viene".

"Ahora, hablamos para 2028, porque tenemos la posibilidad de que vuelva MotoGP. En Fórmula 1 han firmado un contrato de cinco años, y eso está bien. ¿Por qué no iba a volver MotoGP al Istanbul Park? Está preparado para correr. Ya veremos, seguimos trabajando en ello".

Razgatlioglu corrió en su pista de casa en el campeonato nacional, al principio de su carrera deportiva, y el trazado le gusta. No solo destaca la famosa curva 8, una larga secuencia que gira a la izquierda.

"Es un circuito muy chulo. A todo el mundo le encanta esa larga curva de izquierdas. En Fórmula 1 se toma a toda velocidad. Con una moto, no sé si será posible. Creo que no es tan divertida como en un F1".

El MotoGP ha visitado Estambul en tres ocasiones. Foto de: Andrew Northcott / Sutton Images vía Getty Images

"Pero es un circuito bonito, los dos primeros sectores son muy chulos", añadió el piloto de Pramac. "La recta de atrás es larga y hay una curva de derechas muy rápida, como la curva 11 de Misano".

Verdadera estrella en Turquía, gracias a sus tres títulos en el Mundial de Superbikes, Razgatlioglu sabe que sería objeto de especial atención si tuviera la oportunidad de correr ante su público: "Si el Mundial de MotoGP vuelve al Istanbul Park, tendré que conseguir unos resultados excepcionales. Ese es el principal problema: ¡demasiada presión para mí!"

El Gran Premio de Turquía se celebró a finales de octubre de 2005 y, posteriormente, a finales de abril durante los dos años siguientes. Marco Melandri ganó las dos primeras ediciones con una Honda y la última fue para Casey Stoner, el año en que consiguió su primer título con las manos pesadas al manillar de una Ducati.