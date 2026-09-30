Qué necesita Máximo Quiles para ser campeón de Moto3 2026 en Japón

El arranque de la gira asiática en el Mundial de Motociclismo puede traer consigo al primer campeón de la temporada 2026. Tal ha sido su superioridad durante el año que Máximo Quiles tendrá su primera oportunidad de ganar el título de Moto3 este fin de semana, en el Gran Premio de Japón que se disputa en el circuito de Motegi.

Y es que la temporada del joven talento de 18 años está siendo, sin lugar a dudas, una auténtica exhibición. El protegido de los hermanos Márquez ha demostrado estar a un nivel descomunal, y con 9 victorias (Goiania, Jerez, Le Mans, Montmeló, Balaton Park, Assen, MotorLand Aragón, Misano y Red Bull Ring) en 14 carreras disputadas (se perdió Silverstone por una fractura de clavícula), además de otros cuatro podios, lidera la general de la categoría pequeña con mano de hierro.

Con 306 puntos de 375 posibles, Quiles tiene una ventaja enorme sobre sus rivales: le saca 131 unidades a Álvaro Carpe, y 132 a David Almansa y a Brian Uriarte. Así, con 7 grandes premios aún por delante, el murciano tendrá en Japón su primera oportunidad de alirón.

Con las citas de Motegi, Mandalika, Phillip Island, Sepang, Losail (si finalmente tiene lugar), Portimao y Valencia por disputarse, quedan 175 puntos en juego. Pero las matemáticas son claras: Quiles será campeón de Moto3 2026 si sale de Japón con 150 puntos de margen. Así, repasamos qué resultados necesita para ser campeón.

Máximo Quiles será campeón si... Álvaro Carpe es... David Almansa es... Brian Uriarte es... Gana 10º o peor 9º o peor 9º o peor Es segundo 15º o peor 14º o peor 14º o peor

Lo primero que hay que recordar es que Moto3 tiene la puntuación estándar para los campeonatos de velocidad de la FIM, y por tanto, el mismo sistema que se usa en MotoGP. De esta manera, el ganador recibe 25 puntos, el segundo 20, el tercero 16, el cuarto 13, el quinto 11, y a partir de ahí se resta una unidad hasta llegar al 15º clasificado, que rasca el último punto en juego.

Para ganar el título en Japón, Quiles necesita sacarle 19 puntos a Álvaro Carpe y 18 a David Almansa y a Brian Uriarte. La primera lectura es que, ciertamente, Quiles no lo tendrá tan fácil de cara a cerrar la corona en Motegi, pero sí puede dejarla muy encarrilada para el GP de Indonesia de la semana siguiente.

A Quiles solamente le bastará ser primero o segundo en Motegi (si es tercero solamente sumará 16 puntos, insuficiente en todos los casos). Si gana la carrera, necesitará que Carpe sea décimo o peor, y que Almansa y Uriarte no pasen de la novena posición. Por otra parte, si Quiles es segundo, las combinaciones serán aún más complejas: Carpe debería ser 15º o peor, y Almansa y Uriarte no deberían pasar del 14º lugar.

Igualmente, si Álvaro Carpe entra en el Top 10, y Almansa y Uriarte se cuelan en el Top 9, el alirón de Quiles se aplazará a Mandalika aunque gane. Y si es segundo, un Top 14 de Carpe impedirá que se haga con el título ya.

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