Una sanción curiosa: Bortoleto ignoró a propósito las banderas amarillas en Bakú

Gabriel Bortoleto recibió una curiosa sanción en la carrera de Fórmula 1 de Bakú. El piloto de Audi recibió una sanción de diez segundos tras acabar la carrera por haber adelantado a otro coche bajo banderas amarillas. Aunque eso ocurre con frecuencia en el mundo del automovilismo, en este caso el brasileño ignoró las banderas de forma intencionada.

Pero, ¿cómo ocurrió y, sobre todo, cuál fue la motivación de Bortoleto? En su fallo sobre la sanción, los comisarios de carrera de la FIA explican: "El incidente tuvo lugar entre las curvas 6 y 7 en la primera vuelta tras la reanudación de la carrera".

"En ese momento, los comisarios de pista de esa zona mostraban carteles físicos del coche de seguridad y agitaban banderas amarillas. Sin embargo, los comisarios de carrera constataron que, en realidad, en Dirección de carrera todavía no habían desplegado el coche de seguridad en ese momento", rezaba el comunicado.

Concretamente, se trata de la fase posterior a la primera reanudación con coche de seguridad de la carrera del sábado, en la que se produjo un grave accidente en la curva 1 provocado por Franco Colapinto. De hecho, en la cámara onboard de Bortoleto se aprecia que, a continuación, algunos comisarios mostraron los carteles del coche de seguridad.

"¿Hay coche de seguridad o no?", preguntó entonces Bortoleto por radio. La respuesta de su ingeniero de carrera: "No es el coche de seguridad, no hay coche de seguridad". En ese momento, Bortoleto adelantó al Cadillac de Sergio Pérez. Solo unos segundos después, desde dirección de carrera sacaron efectivamente otro coche de seguridad.

Los comisarios de carrera explican al respecto: "Bortoleto declaró que, en un primer momento, había reaccionado ante los paneles del coche de seguridad y las banderas amarillas. Sin embargo, afirmó no haber visto ninguna indicación electrónica al respecto ni haber recibido ninguna señal de coche de seguridad en su volante".

"Además, su equipo le había comunicado que el coche de seguridad no había salido a pista. Por lo tanto, Bortoleto no estaba seguro de la situación real de la carrera y, en consecuencia, adelantó a Pérez para no perder su posición innecesariamente".

"Los comisarios de carrera reconocen que la información contradictoria contribuyó de manera determinante a la situación. Dado que el coche de seguridad no había salido a la pista, no se puede dar por sentado, en particular, que Bortoleto adelantara a otro vehículo en condiciones de coche de seguridad", añadía el comunicado.

Por qué se sancionó a Bortoleto a pesar de todo

Ahora bien, llega la parte decisiva del veredicto: "Sin embargo, esto no aclara la cuestión independiente de las banderas amarillas mostradas". Y es que, aunque la señalización del coche de seguridad no fuera correcta, se mostraron, no obstante, banderas amarillas. Y, como es sabido, bajo ellas no se puede adelantar".

"Bortoleto confirmó que había visto las banderas amarillas, pero explicó que, dado que se mostraban junto con los paneles del coche de seguridad, había dado por hecho que formaban parte de la misma señalización del coche de seguridad, y que, por tanto, las había considerado irrelevantes en cuanto se le informó por radio de que el coche de seguridad no había salido", afirman los comisarios.

"Los comisarios de carrera no aceptan esta interpretación", se indica en el fallo, ya que: "Una bandera amarilla ondeada es una indicación independiente y debe respetarse al margen de cualquier señal que la acompañe".

"En consecuencia, Bortoleto —a pesar de la comprensible confusión respecto a las señales del coche de seguridad— había visto las banderas amarillas ondeando y, aun así, adelantó a Pérez mientras la bandera amarilla aún ondeaba. Por lo tanto, los comisarios de carrera concluyen que Bortoleto adelantó a otro vehículo bajo bandera amarilla".

"Los comisarios de carrera reconocen que las indicaciones erróneas del SC y la información contradictoria contribuyeron a las circunstancias del incidente. Sin embargo, estas circunstancias no eximen de la obligación de respetar una bandera amarilla, por lo que los comisarios de carrera imponen la sanción habitual por adelantar bajo una sola bandera amarilla", concluyó el comunicado de la FIA.

En consecuencia, Bortoleto recibió a posteriori una sanción de diez segundos, lo que le hizo retroceder en la clasificación final de la 13ª a la 15ª posición. La sanción no supuso una gran diferencia, ya que, de todos modos, el piloto de Audi no habría sumado puntos.