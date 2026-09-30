La razón por la que Portugal no estará en el calendario del WRC en 2027

Portugal no formará parte del calendario del Campeonato del Mundo de Rallyes en 2027, a pesar de tener fijada una fecha para la prueba del próximo año, según ha informado el organizador del rally, el Automóvel Clube de Portugal (ACP).

Esta prueba sobre tierra es uno de los miembros fundadores del WRC y ha recibido al campeonato desde la temporada inaugural en 1973, habiéndose ausentado del calendario únicamente durante un breve paréntesis entre 2002 y 2006.

En 2025, los organizadores acordaron un nuevo contrato de tres años que garantizaba la presencia de la prueba en el calendario del WRC al menos hasta 2028.

Aunque el WRC aún no ha revelado su calendario para 2027, estaba previsto que el Rally de Portugal acogiera una prueba del campeonato el próximo año, del 13 al 16 de mayo, en una nueva ubicación.

Sin embargo, la ACP ha revelado que el rally no figurará en el calendario de la próxima campaña, aunque los organizadores han confirmado que están en marcha las negociaciones para su regreso en 2028.

Joshua Mcerlean, Eoin Treacy, M-Sport Ford World Rally Team Ford Puma Rally1 Foto: M-Sport

El comunicado de la ACP decía: "Aunque ya se había fijado una fecha entre el 13 y el 16 de mayo, como consecuencia de los cambios introducidos por el promotor el último día de preparación para la próxima temporada del Campeonato del Mundo de Rallyes (WRC), con el objetivo de que sea lo más diverso geográficamente y lo más intercontinental posible, el Vodafone Rally de Portugal fue una de las pruebas cuya programación se vio afectada".

"Ya se han celebrado las primeras conversaciones entre el Automóvel Club de Portugal y el promotor del WRC con el fin de evaluar la posibilidad de que el Vodafone Rally de Portugal vuelva a integrarse en el Campeonato Mundial de Rally en 2028", decía.

Motorsport.com ha podido saber que el WRC se encuentra en las últimas fases de confirmación de su calendario para 2027, en el que podrían incluirse tres nuevas apariciones: se espera que se incorporen Roma, Escocia y Estados Unidos.