El recuerdo en el cumpleaños de una leyenda de F1: Niki Lauda

El 22 de febrero de 1949 nació en Viena una de las mayores leyendas de la historia del automovilismo. Niki Lauda llegó al mundo en una familia acomodada, en donde su abuelo era abogado y empresario en su Austria natal, aunque algunas fuentes aseguran que por parte de su padre provenía de España, conocido como Juan Lauda Crespo.

Sea como fuere, el austriaco se formó como alguien de negocios que decidió apostar por la competición a pesar de que sus seres queridos no estaban contentos con que desempeñara su vida alrededor de la gasolina y la velocidad. Dio sus primeros pasos en las carreras en 1968, con participaciones en la Fórmula Vee, para más tarde pasar a la Fórmula 3 y llegar en un lapso de apenas tres temporadas a la Fórmula 2 Europea, aunque con la ayuda de un préstamo económico.

En ese mismo año de 1971 alcanzó la máxima categoría y se estrenó en la Fórmula 1 con March, pero sin demasiados buenos resultados, y en sus dos cursos juntos, apenas pudo alcanzar la séptima posición en el Gran Premio de Sudáfrica 1972 como mejor resultado. No obstante, dio el salto a BRM una campaña después, en donde pudo alcanzar el quinto lugar en el Gran Premio de Bélgica 1973, para que un tal Enzo Ferrari diera por buena la opinión de Clay Regazzoni y lo fichara para los de Maranello en 1974.

Los italianos esperaban su resurgir como escudería en el Gran Circo, y Niki Lauda devolvió con creces la confianza que le dieron vestido de rojo, hasta el punto de conseguir cinco victorias en su primer año, con tres de ellas de manera consecutiva. Sin embargo, fue en 1975 cuando llevó al Cavallino Rampante a celebrar su primer título en once años cuando se convirtió en campeón del mundo por primera vez, algo que no pudo revalidar la siguiente temporada, una de película.

Es así porque 1976 se recuerda por su casi trágico accidente en el Gran Premio de Alemania, donde estuvo a punto de perder la vida, pero regresó unas semanas después en el Gran Premio de Italia para finalizar en una meritoria cuarta plaza, lo que le mantenía con esperanzas en el campeonato. No obstante, James Hunt, y con quien protagoniza la famosa obra de 'Rush', se hizo con su única corona en un Gran Premio de Japón pasado por agua en donde el austriaco dio una lección al retirarse, ya que apreciaba más su vida que un simple resultado.

Niki Lauda continuó con Ferrari un año más, en el que pasó a ser bicampeón, pero las dos siguientes campañas se fue a Brabham, en donde los continuos fallos de fiabilidad le impidieron estar en la lucha por cosas importantes, y apenas se hizo con la victoria en el Gran Premio de Suecia gracias a la ventaja técnica de su monoplaza con el recordado ventilador en la parte trasera que se acabó prohibiendo.

El austriaco se retiró de la competición tras informar al propietario de la escudería, el todopoderoso Bernie Ecclestone, y pasó a dedicar su tiempo al negocio que fundó en su país, una compañía de vuelos chárter. Aunque el gusto por la velocidad le volvió en 1982 con McLaren, para que dos cursos después se hiciera con su agónico tercer título por medio punto contra Alain Prost.

Niki Lauda siguió un año más para poner punto y final a su vida en el Gran Circo en 1985, en donde logró su último triunfo en el Gran Premio de Países Bajos. Sin embargo, no se alejó demasiado de los circuitos, porque en 1993 fue asesor técnico de Ferrari, quien fue uno de los que ideó el fichaje de Michael Schumacher, pero fue en 2001 y 2002 cuando se puso al frente de una escudería.

Era la de Jaguar, que acabaría transformándose en lo que hoy es Red Bull, pero acabó despedido junto con otros grandes mitos de la década de 1970. Esperó hasta 2012 para volver a ser una de las caras visibles de un conjunto, esta vez en Mercedes, ya que se convirtió en asesor técnico y accionista con un 10%, y fue el que convenció a Lewis Hamilton para firmar por los alemanes, un acuerdo que pasaría a la historia.

El 20 de mayo de 2019, antes del inicio del Gran Premio de Mónaco, el austriaco falleció en Zúrich después de problemas en su pulmón, el que se trasplantó un año antes, y todos en el paddock le recordaron con su legendaria gorra roja y los pilotos crearon diseños de cascos similares a los que utilizaba para homenajearle en las calles del Principado, donde venció en 1975 y 1976.

