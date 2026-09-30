¿Por qué se disputa en Malasia el Gran Premio de Bahrein de F1 2026?

El Gran Premio de Bahrein de Fórmula 1 de 2026 no se celebra en Bahrein, sino en Malasia. El evento tiene lugar del 2 al 4 de octubre en el Circuito Internacional de Sepang, cerca de Kuala Lumpur, y la carrera está programada para el domingo 4 de octubre. Su nombre oficial es "Gran Premio de Fórmula 1 Gulf Air de Bahrein en Malasia".

El motivo de ese cambio es la guerra en Oriente Medio. La carrera original de Bahrein, prevista para abril, tuvo que ser cancelada. Al organizar un evento sustitutivo en Malasia, el Gran Premio de Bahrein se mantiene en el calendario.

Por qué se canceló la carrera de F1 en Bahrein

El Gran Premio de Bahrein estaba previsto inicialmente para los días 10 a 12 de abril de 2026 como cuarta prueba de la temporada. El Gran Premio de Arabia Saudí debía celebrarse una semana después. El 14 de marzo de 2026, la Fórmula 1 y la FIA anunciaron que ambas carreras no se celebrarían en abril.

La decisión se tomó en el contexto de la guerra de Estados Unidos en la que estaba involucrado Irán, que había comenzado a finales de febrero. Los ataques iraníes alcanzaron objetivos en Bahrein, incluidas instalaciones de combustible situadas a solo unos kilómetros del circuito. El tráfico aéreo en toda la región también se vio gravemente restringido. En esas circunstancias, no era posible celebrar el fin de semana de carrera de forma segura.

"Aunque ha sido una decisión difícil de tomar, lamentablemente es la más acertada en este momento, teniendo en cuenta la situación actual en Oriente Medio", declaró en aquel momento Stefano Domenicali, presidente y director ejecutivo de la Fórmula 1.

No hubo carreras sustitutivas en primavera. No había tiempo suficiente para preparar el traslado de una prueba a Europa, lo que dejó un parón de cinco semanas entre los Grandes Premios de Japón y Miami.

Oscar Piastri, McLaren; Alexander Albon, Williams Foto: Mark Sutton / Fórmula 1 vía Getty Images

¿Por qué Malasia?

Los planes para una sustitución comenzaron a tomar forma en julio. Inicialmente se supo que Malasia estaba barajando la posibilidad de acoger una carrera en 2026. El 26 de julio de 2026, la Fórmula 1 y la FIA confirmaron oficialmente que la Fórmula 1 volvería a Malasia tras nueve años de ausencia.

El calendario y la logística fueron razones fundamentales para elegir Sepang. La carrera se sitúa entre el Gran Premio de Azerbaiyán, el 26 de septiembre, y el Gran Premio de Singapur, el 11 de octubre. Sepang y Singapur están a solo unos 320 kilómetros de distancia. Eso permite celebrar tres carreras consecutivas sin que los equipos tengan que realizar un gran desvío logístico.

Luego está el propio circuito. Sepang fue una cita fija en el calendario de Fórmula 1 desde 1999 hasta 2017. El recinto se construyó para albergar grandes premios y ya cuenta con una amplia experiencia en la organización de eventos de Fórmula 1.

El presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, señaló que el regreso a Sepang era "una prueba de nuestra estrecha relación con la Asociación de Deportes de Motor de Malasia, del compromiso continuo del Gobierno malasio y de la solidez de la cooperación internacional dentro de nuestro deporte".

¿Por qué sigue llamándose Gran Premio de Bahrein?

A pesar de celebrarse en Malasia, el evento sigue siendo el Gran Premio de Bahrein. Eso es fruto de un acuerdo entre la Fórmula 1, la FIA y los gobiernos de Bahrein y Malasia. Bahrein sigue siendo el anfitrión nominal del gran premio, mientras que la carrera en sí tiene lugar en el Circuito Internacional de Sepang. La aerolínea nacional de Bahrein, Gulf Air, sigue siendo el patrocinador principal.

Bahrein también fija los precios de las entradas y, según el Circuito Internacional de Sepang, percibe los ingresos procedentes de la venta de entradas. Para Bahrein, esto significa que su gran premio no ha desaparecido por completo del calendario de 2026 y no tiene que pagar a la F1 al no poder albergar su carrera. Las entradas se venden a través de la página web del Circuito Internacional de Bahrein. Gulf Air también ha puesto en marcha vuelos directos entre Bahrein y Kuala Lumpur a tiempo para el fin de semana de la carrera.

Salida de la carrera Foto de: Andrea Diodato - NurPhoto - Getty Images

"La acogida por parte de los aficionados y de quienes forman parte de este deporte desde que anunciamos el Gran Premio de Bahrein en Malasia ha sido increíble. Los aficionados tienen ahora la oportunidad de asegurarse de formar parte de este momento único en la historia de la F1", afirmó el jeque Salman bin Isa Al Khalifa, director ejecutivo del Circuito Internacional de Bahrein.

Grandes Premios en el país «equivocado»: ya ha ocurrido antes

Que un gran premio se celebre fuera del país cuyo nombre lleva no es algo totalmente inédito en la Fórmula 1. Sin embargo, en casos anteriores, el país que prestaba su nombre a la carrera y el país que realmente la acogía estaban mucho más cerca geográficamente.

El Gran Premio de Suiza de 1982 se celebró en Dijon, Francia, porque Suiza había prohibido las carreras en circuito tras la catástrofe de Le Mans de 1955.

El Gran Premio de San Marino se celebró en Imola (Italia) entre 1981 y 2006. Italia ya contaba con su propio Gran Premio en Monza.

En 1997 y 1998, el Nürburgring acogió el Gran Premio de Luxemburgo.

Sepang: de vuelta tras nueve años

La última carrera de Fórmula 1 en Sepang la ganó Max Verstappen en 2017. Por su parte, Sebastian Vettel ostenta el récord de más victorias de F1 en ese circuito, con cuatro. Otros momentos memorables incluyen el regreso de Michael Schumacher tras una fractura de pierna en 1999 y el fallo del motor de Lewis Hamilton en 2016, que le costó valiosos puntos en la lucha por el campeonato.

La carrera de 2026 constará de 56 vueltas y cubrirá 310.418 kilómetros. Algunos equipos se están preparando a fondo para el regreso de la Fórmula 1 a Sepang. Mercedes, por ejemplo, ha anunciado una importante mejora para Malasia.

El final de la temporada, por su parte, sigue siendo incierto. Las carreras de Qatar y Abu Dabi también dependen de la evolución de la situación en Oriente Medio. Domenicali ya ha explicado cuándo tendrá que tomar la Fórmula 1 una decisión sobre la última prueba de la temporada.

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Inicio de la carrera Foto de: Peter J Fox / Getty Images

Preguntas frecuentes sobre el Gran Premio de Bahrein en Malasia

¿Cuándo se celebra el Gran Premio de Bahrein de F1 2026?

El fin de semana de carrera tiene lugar del 2 al 4 de octubre de 2026. La carrera en sí se celebrará el domingo 4 de octubre.

¿Dónde tendrá lugar el Gran Premio de Bahrein de F1 2026?

En el Circuito Internacional de Sepang, cerca de Kuala Lumpur, en Malasia.

¿Por qué no se celebra la Fórmula 1 en Bahrein en 2026?

La carrera prevista para abril se canceló debido a la guerra en Oriente Medio. Los ataques iraníes alcanzaron objetivos en Bahrein cercanos al circuito.

¿Por qué la carrera de Malasia se llama Gran Premio de Bahrein?

Bahrein sigue siendo el anfitrión nominal del evento y recibe los ingresos de la venta de entradas. La aerolínea nacional de Bahrein, Gulf Air, sigue siendo el patrocinador principal.

¿Cuándo se celebró la última carrera de Fórmula 1 en Malasia?

En 2017. Max Verstappen ganó el último Gran Premio de Malasia.