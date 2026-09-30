La FIA declara riesgo de calor para el GP de Bahrein en Sepang, ¡ojo a la lluvia!
La FIA ha activado el protocolo ante calor para el GP de Bahrein en Malasia de este fin de semana, y la lluvia también amenaza Sepang.
Lluvia en el GP de Malasia 2017 de F1
Foto de: Sutton Motorsport Images
La FIA ha declarado la alerta de calor para el Gran Premio de Bahrein en Malasia de este fin de semana en Sepang, donde según el protocolo los pilotos se verán obligados a llevar chalecos refrigerantes o, si deciden que no, a añadir lastre de medio kilo a sus monoplazas de Fórmula 1.
"De conformidad con el Artículo B1.5.10 del Reglamento de F1 de la FIA, y tras haber recibido una previsión del Servicio Meteorológico Oficial que indica que el índice de calor superará los 31.0°C en algún momento del evento, se declara una situación de riesgo por calor", anunció la FIA este miércoles.
Este protocolo instauró en 2025 como respuesta al caluroso GP de Qatar 2023 donde hubo incluso desmayos tras la carrera. Ahora, los coches llevan un pequeño depósito en el coche con líquido frío que está conectado por tubos al chaleco que llevan los pilotos. Para compensar ese peso, los que decidan no llevar esos chalecos, tienen que añadir 0.5kg de lastre a los monoplazas.
Dicho protocolo se activó entre otras varias carreras, en el GP de Italia de principios de mes, y el añadido en Malasia es que además de altas temperaturas, allí se sufren muy altas humedades (de más del 80% hoy, por ejemplo) y sobre todo una constante amenaza de lluvia.
¿Lloverá en el GP de Bahrein en Malasia de F1 este fin de semana?
Como siempre, el clima en Sepang es muy variable, y de hecho está lloviendo bastante durante la semana. Para el Gran Premio de Bahrein, se espera una jornada lluviosa que el viernes podría afectar a la actividad en pista, con menor riesgo para el sábado y de nuevo amenaza para la carrera del domingo, aunque las tormentas podrían llegar cuando ya haya terminado el gran premio.
Esta es la previsión a la hora de publicar este artículo:
|Día
|Tiempo
|Temperatura
|Posibilidad de lluvia
|Humedad
|Viernes 2 de octubre
|Tormentas eléctricas
|
FP1: 31.1°C
QS: 30ºC
|
38%
45%
|70-76%
|Sábado 3 de octubre
|Tormentas eléctricas dispersas
|
FP3 y Clasificación: 32ºC
|55% por la tarde
|Máximas de 10 km/h
|Domingo 5 de octubre
|Tormentas eléctricas por la tarde
|C: 33°C
|57% y hasta 77% por la tarde
|Máximas de 16 km/h
Comparte o guarda este artículo
Últimas noticias
Horarios del Rally de Italia del WRC 2026: ¡se decide el título!
Qué necesita Máximo Quiles para ser campeón de Moto3 2026 en Japón
La razón por la que Portugal no estará en el calendario del WRC en 2027
¿Por qué se disputa en Malasia el Gran Premio de Bahrein de F1 2026?
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.
Mejores comentarios