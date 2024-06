Aston Martin F1 reconoce que están "muy por detrás del plan"

El equipo Aston Martin pasó de ser la revelación de la pasada campaña a estar en la media tabla en el mundial de constructores en la temporada 2024 de Fórmula 1. Los de Silverstone completaron el primer tercio del año muy lejos de las plazas del podio, y solo en algunos momentos en diferentes clasificaciones brillaron de la mano de Fernando Alonso.

Al hablar con el director de la escudería, Mike Krack, después del Gran Premio de Canadá, en el que sus pilotos fueron sexto y séptimo, se le preguntó sobre el desarrollo que están teniendo, y recordó lo que dijo la prensa en 2023, cuando indicaron que estaban algunos pasos por delante de lo esperado en el proyecto: "El año pasado, por estas fechas, dijisteis, 'estáis muy por delante del plan', y ahora, estamos muy por detrás del plan".

Fueron unas declaraciones bastante desalentadoras para un conjunto que cuenta con el respaldo de Lawrence Stroll, el propietario que se puso un plazo de cinco temporadas para comenzar a ganar. Por el momento, están en la cuarta, y parecen lejos de las victorias, por lo que se le cuestionó sobre si han retrocedido.

"No, creo que, si te alejas, tienes que ver realmente, ¿hay progreso como equipo?", se preguntó Mike Krack. "Creo que el año pasado, estábamos mejor de lo que pensábamos, y siempre he dicho que, en una trayectoria ascendente, subirá, bajará, dependiendo de lo que hagan tus competidores, pero hay que mantener el objetivo a la vista".

"Y al final del día, como, no es solo temporada tras temporada, estamos juzgando también carrera a carrera", explicó el director de Aston Martin. "En Imola, creo que fueron algunos o uno de los periodistas que la primera pregunta fue, 'así que, ¿las actualizaciones no están funcionando?', por lo que a veces juzgamos demasiado el rendimiento de un equipo o el de una mejora, y sobre todo, también juzgamos muy rápido a los pilotos".

"Así que tendré mucho cuidado al decir lo que acabas de decir. Ahora, cuando miras las tendencias, puedes ser positivo o puedes ser negativo, es como con el mercado de valores", comentó. "Así que creo que tenemos un plan sobre cómo desarrollar el equipo desde el punto de vista de la infraestructura, de la forma en que nos estamos desarrollando. Tenemos grandes socios que vienen con Honda, tenemos un gran socio con Aramco, así que creo que no hay razón para ser negativo".

No obstante, cuando se le recordó ese plazo de cinco campañas, no dio demasiadas esperanzas sobre lo que le espera a la escudería de Silverstone en el futuro próximo: "¿El año que viene son cinco años? No creo que sean cinco...".

