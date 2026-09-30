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WRC Rally de Italia

Horarios del Rally de Italia del WRC 2026: ¡se decide el título!

Llega la última prueba de la temporada 2026 del WRC con todo en juego. Mira y apunta los horarios, recorrido e inscritos del Rally de Italia en Cerdeña.

Juanjo Sáez
Juanjo Sáez
Editado:
Sami Pajari, Marko Salminen, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

Sami Pajari, Marko Salminen, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

Foto de: Red Bull Content Pool

Casi un mes después del Rally de Chile, el Campeonato del Mundo de Rallyes (WRC) vuelve a la acción este fin de semana para disputar en Cerdeña el Rally de Italia 2026, que será la última cita de la temporada tras la reciente cancelación de Abu Dhabi.

Al ser la última prueba de la campaña, todas las miradas estarán centradas en la lucha por el título, con un Elfyn Evans que llega líder con 230 puntos, por delante de Sami Pajari (213) y un Oliver Solberg (209) que todavía no se da por vencido.

Mira y apúntate los horarios para este fin de semana en Cerdeña y cómo verlo por la TV.

Así fue la última prueba:

Horarios del Rally de Italia del WRC 2026 en España

El Rally de Italia en Cerdeña llegó al calendario del WRC en la temporada 2024 y, desde entonces, se ha disputado de forma prácticamente ininterrumpida, a excepción de 2010.

Para la edición de este 2026 toda la acción se dividirá en cuatro jornadas, con un total de 16 etapas y 307,02 kilómetros cronometrados para conocer al nuevo campeón mundial del Campeonato del Mundo de Rallyes.

  • Fecha: del jueves 1 de octubre al domingo 4 de octubre de 2026
  • Hora de inicio: 16:05h del jueves 1 de octubre de 2026
  • Hora de la última etapa: 14:15h del domingo 4 de octubre de 2026
Jueves, 1 de octubre de 2026
ES1 16:05h Ittiri Arena Show 2,70 km
Viernes, 2 de octubre de 2026
ES2 08:01h Tula 1 18,77 km
ES3 09:01h Su Filigosu 1 17,83 km
ES4 10:08h Monti Di Ala' - Sa Conchedda 1 23,23 km
ES5 14:31h Tula 2 18,77 km
ES6 15:31h Su Filigosu 2 17,83 km
ES7 16:38h Monti Di Ala' - Sa Conchedda 2 23,23 km
Sábado, 3 de octubre de 2026
ES8 08:01h Monti Di Ala' 1 24,14 km
PS9 09:11h Coiluna 1 24,83 km
ES10 10:07h Solorche' 1 12,86 km
ES11 14:31h Monti Di Ala' 2 24,14 km
ES12 15:41h Coiluna 2 24,83 km
ES13 16:37h Solorche' 2 12,86 km
Domingo, 4 de octubre de 2026
ES14 08:31h Osilo 1 23,71 km
ES15 10:05h Sassari - Argentiera 1 7,10 km
ES16 11:38h Osilo 2 23,71 km
ES17 14:15h Sassari - Argentiera 2 7,10 km
Lo último sobre el Rally de Italia en Cerdeña:

Cómo ver el Rally de Italia del WRC 2026 en España

Este año el Campeonato del Mundo de Rallyes puede verse en directo y con comentarios en español a través de DAZN gracias a su asociación con RallyTV, un servicio de streaming que puede sintonizarse en cualquier dispositivo con acceso a internet.

De esta manera, la última cita de este 2026, el Rally de Italia en Cerdeña, se podrá seguir en vivo y en directo por DAZN.

Obviamente, te recordamos que en Motorsport.com te contaremos todo lo que suceda en tierras italianas, con crónicas, noticias destacadas, fotos y más.

Thierry Neuville, Martijn Wydaeghe, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1

Thierry Neuville, Martijn Wydaeghe, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1

Foto de: Fabien Dufour / Hyundai Motorsport

Inscritos para el Rally de Italia del WRC 2026 (Rally1)

La categoría Rally1 aterrizará en Cerdeña con 11 participantes, aunque con algunos cambios: Toyota volverá a contar con sus cinco coches, con la presencia del nueve veces campeón del mundo Sébastien Ogier.

Hyundai viajará a Italia con tres coches, el tercero de los cuales será designado al piloto español Dani Sordo, que estrena copiloto con Patricia Sáiz. Mientras que M-Sport también alineará tres Ford Puma: dos para sus pilotos titulares y uno para Martins Sesks.

33

United Kingdom Elfyn Evans

United Kingdom Scott Martin

 Toyota GR Yaris Rally1
18

Japan Takamoto Katsuta

Ireland Aaron Johnston

 Toyota GR Yaris Rally1
1

France Sébastien Ogier

France Vicent Landais

 Toyota GR Yaris Rally1
5

Finland Sami Pajari

Finland Marko Salminen 

 Toyota GR Yaris Rally1
99

Sweden Oliver Solberg

United Kingdom Elliott Edmonson

 Toyota GR Yaris Rally1
11

Belgium Thierry Neuville

Belgium Martijn Wydaeghe

 Hyundai i20 N Rally1
16

France Adrien Fourmaux

France Alexandre Coria

 Hyundai i20 N Rally1
4

Spain Dani Sordo

Spain Patricia Sáiz

 Hyundai i20 N Rally1
55

Ireland Joshua McErlean

Ireland Eoin Treacy

 Ford Puma Rally1
95

Ireland Jon Armstrong

Ireland Shane Byrne

 Ford Puma Rally1
22

Latvia Martins Sesks
Latvia Renars Francis

 Ford Puma Rally1

¿Cómo llega el mundial del WRC al Rally de Italia 2026?

Elfyn Evans ha llegado a la última prueba de la temporada como líder del WRC en este 2026 con un total de 230 puntos, por lo que es el favorito al título este fin de semana.

Sin embargo, Sami Pajari tiene 213 unidades y seguramente querrá complicarle mucho las cosas, así como Oliver Solberg y sus 209 puntos.

Pos Piloto Puntos
1 United KingdomE. EvansToyota Racing 230
2 FinlandS. PajariToyota Gazoo Racing WRT2 213
3 SwedenO. SolbergToyota Racing 209
4 FranceS. OgierToyota Racing 171
5 FranceA. FourmauxHyundai Motorsport 167
6 JapanT. KatsutaToyota Racing 163
7 BelgiumT. NeuvilleHyundai Motorsport 129
8 New ZealandH. PaddonHyundai Motorsport 38
9 IrelandJ. McErleanM-Sport 35
10 FinlandE. LappiHyundai Motorsport 33

En cuanto al mundial de equipos, hay un claro líder y ya campeón por sexta vez de forma consecutiva: Toyota, que suma 614 puntos. Por detrás, Hyundai cuenta con 410 unidades, mientras ientras que M-Sport cierra la tabla, en cuarto puesto, con sólo 152 puntos.

Pos Equipos Puntos
1 JapanToyota Racing 614
2 Korea, Republic ofHyundai Motorsport 410
3 Toyota Gazoo Racing WRT2 227
4 M-Sport 152

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