Ir al contenido principal

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestiona las alertas de noticias y pilotos favoritos

  • Haz que tu voz se escuche comentando los artículos

Recomendado para ti

En KTM explican cómo Pedro Acosta marca la diferencia con su estilo de pilotaje

MotoGP
MotoGP
En KTM explican cómo Pedro Acosta marca la diferencia con su estilo de pilotaje

Dani Sordo explica el cambio de copiloto para Cerdeña: debuta Patricia Saiz en el WRC

WRC
WRC
Rally de Italia
Dani Sordo explica el cambio de copiloto para Cerdeña: debuta Patricia Saiz en el WRC

Así fue la primera carrera de F1 en Montmeló, GP de España 1991

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de España
Así fue la primera carrera de F1 en Montmeló, GP de España 1991

Chip Ganassi ficha a Christian Lundgaard como nuevo compañero de Palou desde 2027

IndyCar
IndyCar
Chip Ganassi ficha a Christian Lundgaard como nuevo compañero de Palou desde 2027

Por qué Aston Martin ha renovado a Alonso y por qué Alonso sigue en F1

Fórmula 1
Fórmula 1
Por qué Aston Martin ha renovado a Alonso y por qué Alonso sigue en F1

¡Amago de drama! Así fue el infartante anuncio de Alonso y su renovación

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Azerbaiyán
¡Amago de drama! Así fue el infartante anuncio de Alonso y su renovación

Parrilla de pilotos y equipos de la F1 2027: ¿qué asientos libres quedan?

Fórmula 1
Fórmula 1
Parrilla de pilotos y equipos de la F1 2027: ¿qué asientos libres quedan?

Oficial: ¡Fernando Alonso seguirá en F1 tras renovar con Aston Martin!

Fórmula 1
Fórmula 1
Oficial: ¡Fernando Alonso seguirá en F1 tras renovar con Aston Martin!
Fórmula 1

Por qué Aston Martin ha renovado a Alonso y por qué Alonso sigue en F1

En Aston Martin explican su decisión de seguir con Alonso y Stroll para la F1 2027. El asturiano no veía motivos para irse todavía.

Jose Carlos de Celis
Jose Carlos de Celis
Editado:
Fernando Alonso, Aston Martin

Fernando Alonso, Aston Martin

Foto de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Si no conocieras a Fernando Alonso, te podría que un equipo decida continuar con un piloto de 45 años en la Fórmula 1, teniendo en cuenta que la mayoría de leyendas de la historia de la categoría se han retirado antes de esa edad. Y del mismo modo, podrías preguntarte por qué un bicampeón del mundo prolonga su estancia en el penúltimo equipo de la parrilla. Sin embargo, el nivel que sigue demostrando el asturiano despeja toda dudas, y para su escudería Aston Martin ha sido una decisión fácil renovarle... ¿y al revés?

Si no lo viste:

Por qué Aston Martin renueva a Alonso y Stroll para 2027

En el comunicado de Aston Martin donde también se confirma la renovación de Lance Stroll, el conjunto británico explicó que buscaba continuidad y estabilidad (la 2027 será la quinta temporada seguida con la misma alineación), para centrarse "plenamente en su trayectoria de desarrollo, aprovechando los conocimientos y las relaciones profundamente arraigadas entre los pilotos y el resto de la organización".

La de Aston será otra vez la pareja con más experiencia de la parrilla, y hablan de "un valioso conocimiento de la competición y una profunda visión técnica" de Alonso y Stroll que ayudará al equipo ante un 2027 que se antoja más ilusionante.

Porque no se puede negar la gran decepción que ha sido el 2026 con las nuevas reglas, que les han visto batir solo al recién llegado Cadillac, y que deja su casillero en únicamente tres puntos (todos de Alonso) después de 15 rondas. Sin embargo, a la fuerza 2027 debe ser mejor, y con la vista ya puesta en ese próximo curso, hay motivos para confiar.

El propietario y presidente ejecutivo de Aston Martin, Lawrence Stroll, defendió que: "Lance y Fernando han sido una parte fundamental de nuestro proyecto y nos complace confirmar que continuarán con nosotros en la próxima etapa del equipo".

"Contar con dos pilotos con su nivel de experiencia, compromiso y conocimiento aporta un valor inmenso a toda la organización".

"Estamos aquí para ganar, y si bien nuestro enfoque a corto plazo sigue centrado en mejorar el rendimiento, creo que contamos con el talento de primer nivel necesario para alcanzar nuestros objetivos a largo plazo".

Fernando Alonso, Aston Martin, Lance Stroll, Aston Martin

Fernando Alonso, Aston Martin, Lance Stroll, Aston Martin

Foto de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Por qué Alonso y Stroll deciden seguir en la F1 con Aston Martin

"Creo firmemente en lo que estamos construyendo: tenemos un liderazgo sólido, gente increíble, socios e instalaciones magníficas", explicó el propio Alonso sobre Aston, y sobre sí mismo admitió verse aún con "la velocidad y la determinación para competir al más alto nivel".

También ve avances para 2027 el compañero de Alonso e hijo de Lawrence Stroll, Lance, que comentó: "He estado en este proyecto desde el principio y creo que tenemos los recursos y el personal para convertirnos en un equipo ganador. En Silverstone se está trabajando duramente y se están logrando avances reales, y la determinación que veo en cada departamento es una gran motivación para mí. Sé que vamos por el buen camino y mi compromiso es más fuerte que nunca para ayudarnos a alcanzar nuestros objetivos".

Te interesará:

Comparte o guarda este artículo

Artículo Anterior ¡Amago de drama! Así fue el infartante anuncio de Alonso y su renovación

Mejores comentarios
Más de
Jose Carlos de Celis

Así fue la primera carrera de F1 en Montmeló, GP de España 1991

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de España
Así fue la primera carrera de F1 en Montmeló, GP de España 1991

¡Amago de drama! Así fue el infartante anuncio de Alonso y su renovación

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Azerbaiyán
¡Amago de drama! Así fue el infartante anuncio de Alonso y su renovación

Oficial: ¡Fernando Alonso seguirá en F1 tras renovar con Aston Martin!

Fórmula 1
Fórmula 1
Oficial: ¡Fernando Alonso seguirá en F1 tras renovar con Aston Martin!
Más de
Fernando Alonso

Parrilla de pilotos y equipos de la F1 2027: ¿qué asientos libres quedan?

Fórmula 1
Fórmula 1
Parrilla de pilotos y equipos de la F1 2027: ¿qué asientos libres quedan?

Singapur 2008: noche, escándalo, venganza y un error mundial de F1

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Singapur
Singapur 2008: noche, escándalo, venganza y un error mundial de F1

Honda niega los problemas de motor denunciados por Alonso tras Bakú: "Todo está bien"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Azerbaiyán
Honda niega los problemas de motor denunciados por Alonso tras Bakú: "Todo está bien"
Más de
Aston Martin

Honda advierte del clima en Malasia sobre el motor del Aston Martin

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Azerbaiyán
Honda advierte del clima en Malasia sobre el motor del Aston Martin

Aston Martin pasa página de Bakú: confían en un cambio de tendencia en Sepang y Singapur

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Azerbaiyán
Aston Martin pasa página de Bakú: confían en un cambio de tendencia en Sepang y Singapur

Aston Martin se defiende tras el fiasco de Bakú: "Las mejoras sí funcionan"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Azerbaiyán
Aston Martin se defiende tras el fiasco de Bakú: "Las mejoras sí funcionan"

Últimas noticias

En KTM explican cómo Pedro Acosta marca la diferencia con su estilo de pilotaje

MotoGP
MGP MotoGP
En KTM explican cómo Pedro Acosta marca la diferencia con su estilo de pilotaje

Dani Sordo explica el cambio de copiloto para Cerdeña: debuta Patricia Saiz en el WRC

WRC
WRC WRC
Rally de Italia
Dani Sordo explica el cambio de copiloto para Cerdeña: debuta Patricia Saiz en el WRC

Así fue la primera carrera de F1 en Montmeló, GP de España 1991

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de España
Así fue la primera carrera de F1 en Montmeló, GP de España 1991

Chip Ganassi ficha a Christian Lundgaard como nuevo compañero de Palou desde 2027

IndyCar
Indy IndyCar
Chip Ganassi ficha a Christian Lundgaard como nuevo compañero de Palou desde 2027