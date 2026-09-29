Por qué Aston Martin ha renovado a Alonso y por qué Alonso sigue en F1

Si no conocieras a Fernando Alonso, te podría que un equipo decida continuar con un piloto de 45 años en la Fórmula 1, teniendo en cuenta que la mayoría de leyendas de la historia de la categoría se han retirado antes de esa edad. Y del mismo modo, podrías preguntarte por qué un bicampeón del mundo prolonga su estancia en el penúltimo equipo de la parrilla. Sin embargo, el nivel que sigue demostrando el asturiano despeja toda dudas, y para su escudería Aston Martin ha sido una decisión fácil renovarle... ¿y al revés?

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Por qué Aston Martin renueva a Alonso y Stroll para 2027

En el comunicado de Aston Martin donde también se confirma la renovación de Lance Stroll, el conjunto británico explicó que buscaba continuidad y estabilidad (la 2027 será la quinta temporada seguida con la misma alineación), para centrarse "plenamente en su trayectoria de desarrollo, aprovechando los conocimientos y las relaciones profundamente arraigadas entre los pilotos y el resto de la organización".

La de Aston será otra vez la pareja con más experiencia de la parrilla, y hablan de "un valioso conocimiento de la competición y una profunda visión técnica" de Alonso y Stroll que ayudará al equipo ante un 2027 que se antoja más ilusionante.

Porque no se puede negar la gran decepción que ha sido el 2026 con las nuevas reglas, que les han visto batir solo al recién llegado Cadillac, y que deja su casillero en únicamente tres puntos (todos de Alonso) después de 15 rondas. Sin embargo, a la fuerza 2027 debe ser mejor, y con la vista ya puesta en ese próximo curso, hay motivos para confiar.

El propietario y presidente ejecutivo de Aston Martin, Lawrence Stroll, defendió que: "Lance y Fernando han sido una parte fundamental de nuestro proyecto y nos complace confirmar que continuarán con nosotros en la próxima etapa del equipo".

"Contar con dos pilotos con su nivel de experiencia, compromiso y conocimiento aporta un valor inmenso a toda la organización".

"Estamos aquí para ganar, y si bien nuestro enfoque a corto plazo sigue centrado en mejorar el rendimiento, creo que contamos con el talento de primer nivel necesario para alcanzar nuestros objetivos a largo plazo".

Fernando Alonso, Aston Martin, Lance Stroll, Aston Martin Foto de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Por qué Alonso y Stroll deciden seguir en la F1 con Aston Martin

"Creo firmemente en lo que estamos construyendo: tenemos un liderazgo sólido, gente increíble, socios e instalaciones magníficas", explicó el propio Alonso sobre Aston, y sobre sí mismo admitió verse aún con "la velocidad y la determinación para competir al más alto nivel".

También ve avances para 2027 el compañero de Alonso e hijo de Lawrence Stroll, Lance, que comentó: "He estado en este proyecto desde el principio y creo que tenemos los recursos y el personal para convertirnos en un equipo ganador. En Silverstone se está trabajando duramente y se están logrando avances reales, y la determinación que veo en cada departamento es una gran motivación para mí. Sé que vamos por el buen camino y mi compromiso es más fuerte que nunca para ayudarnos a alcanzar nuestros objetivos".