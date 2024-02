Steiner cree que la F1 quiere "proteger" a Andretti con su rechazo

La FIA había dado luz verde a Andretti para unirse a la Fórmula 1 el año pasado, dejando la pelota en el tejado de la máxima categoría del automovilismo, quienes al menos de momento han rechazado la solicitud porque dudan del valor añadido y de si serán lo suficientemente competitivos cuando aterricen en el Gran Circo.

Además, consideraron que era perjudicial para la F1 que tuvieran que ser clientes de un motorista durante sus primeros años, por lo que prefieren que entren directamente con General Motors. A pesar de ello, la puerta sigue entreabierta para 2028. El exdirector del equipo Haas, Guenther Steiner, sospecha que la decisión de la F1 es precisamente para proteger a Andretti.

"Creo que lo miraron y pensaron que era demasiado ambicioso", dijo Steiner a ESPN. "No tengo toda la información. Quizá lo estudiaron y dijeron que los querían, pero querían asegurarse de que tuvieran éxito cuando lleguen, para protegerlos de sí mismos. La Fórmula 1 protege a todos los equipos y a todos los implicados".

Además, tal y como dice Steiner, la solicitud no fue rechazada al 100%: "Dijeron que 2028 es un nuevo año. Eso está todavía muy lejos, no es mañana. Pero la puerta está abierta".

Steiner cree que Andretti necesita demostrar que están progresando y que pueden ser realmente competitivos si llegan a la F1. "Creo que entonces les darían la bienvenida", dijo.

Hace unas semanas, Steiner comparó su salida de Haas con el fútbol, un deporte en el que de normal se culpa a los entrenadores de los últimos del rendimiento del equipo. También con Andretti, el antiguo jefe de equipo de Haas ve una comparación con el fútbol: "En la F1 no hay descensos. No es como el fútbol. En el fútbol, si no te esfuerzas y pones recursos financieros detrás, desciendes y ese es tu destino. Pero en la Fórmula 1, tienes derecho a permanecer en ella. No para siempre, porque nada es para siempre, pero sí durante mucho tiempo. Eso es lo difícil", explicó.

La Fórmula 1 ha cambiado mucho respecto a 2016

Con el actual Pacto de la Concordia, la Fórmula 1 puede aceptar hasta un máximo de 12 equipos a la misma vez, algo que ocurrió por última vez en 2012. A muchos aficionados les gustaría ver una parrilla más amplia, aunque Steiner no lo tiene tan claro: "No hay un número ideal de [equipos]. Obviamente no está mal tener 11 o 12 equipos muy competitivos, pero el aspecto comercial también tiene que ser positivo. Con más equipos, hay que repartir el dinero entre más manos, entonces disminuye cada fracción. Entonces, puede pasar que con 12 equipos competitivos, algunos no ganen lo suficiente y se tengan que retirar", argumentó.

En una comparación directa, Haas llegó a la Fórmula 1 en 2016 sin tantos problemas, pero Steiner afirma que el panorama de la Fórmula 1 era "completamente diferente": "Era un momento en el que había varios equipos rezagados, por lo que teníamos mucha menos presión que cualquier equipo que intente entrar ahora".

"Ahora el objetivo es que todos los equipos sean competitivos. Ahora todos los equipos son más estables. Cuando llegamos aquí, había necesidad de que entrasen equipos [nuevos], así que era claramente un escenario totalmente diferente", concluyó el ex de Haas F1 Team.

