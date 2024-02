Andretti rebate los argumentos de la F1 tras la negativa a su entrada

Cuatro meses después de que la FIA aprobara la propuesta de Andretti como undécimo equipo de la parrilla, la F1 rechazó la candidatura del equipo americano en un extenso comunicado, emitido el pasado miércoles.

En él se exponían varias razones por las que se consideraba que no se podía aceptar la candidatura, que iban mucho más allá de los aspectos comerciales que muchos esperaban que la Fórmula 1 cuidara especialmente.

Una de las principales afirmaciones era que la F1 consideraba que el equipo había abarcado más de lo que podía al planear una entrada para la temporada 2025, con un coche construido según la normativa actual, para luego verse obligado a diseñar otro con el nuevo reglamento, muy diferente, que entrará en vigor en 2026.

La F1 señaló que "no creemos que haya una base para que cualquier nuevo solicitante sea admitido en 2025, dado que esto implicaría que un participante novato construyera dos coches completamente diferentes en sus dos primeros años de existencia. El hecho de que el solicitante proponga hacerlo nos da motivos para cuestionar su comprensión del alcance del reto que supone".

Andretti había indicado hasta ahora que todavía estaba dispuesto a entrar en la temporada 2025 si el calendario lo permitía, pero el equipo confirmó este viernes que internamente ya había cambiado su enfoque de cara a una entrada en 2026, dado lo largo que es el proceso. Esto, por tanto, anula uno de los argumentos clave de la FOM.

En un comunicado, el equipo lo explicó así: "Cuando Andretti Cadillac entró en el proceso de solicitación de interés de la FIA hace casi un año, la primera temporada preferida de participación fue 2025. La FIA aprobó nuestra solicitud, sin ninguna limitación específica sobre si la entrada era para 2025 o 2026".

"Andretti Cadillac ha estado actuando con 2026 como el año de entrada [elegido] desde hace muchos meses. El tecnicismo de que 2025 siga formando parte de la solicitud es el resultado de la duración de este proceso".

Michael Andretti Photo by: Mark Sutton

En otra revelación aparentemente condenatoria, la F1 también explicó: "Habiendo tenido la oportunidad de considerar las respuestas del solicitante junto con nuestras propias deliberaciones, posteriormente escribimos al solicitante el 12 de diciembre de 2023, extendiendo una invitación a una reunión en persona en nuestras oficinas, para que presentara su solicitud, pero el solicitante no aceptó esta oferta".

Esta afirmación parecía cuestionar la voluntad del equipo estadounidense de comprometerse con la F1, pero Andretti Cadillac dice que no sabía nada de la invitación. Después de que se emitiera el comunicado de la F1, el personal informático del equipo encontró el correo electrónico, que fue enviado por un miembro del personal del Mundial y no por el CEO, Stefano Domenicali, en la carpeta de correo no deseado de Michael Andretti. No se envió ningún mensaje de seguimiento después de que el equipo no respondiera.

"No éramos conscientes de que se había extendido la oferta de una reunión y no rechazaríamos una reunión con la Dirección de la Fórmula 1", decía su comunicado. "Una reunión en persona para discutir asuntos comerciales sería y sigue siendo de suma importancia para Andretti Cadillac".

Agradecemos la oportunidad de reunirnos con la Dirección de la Fórmula 1 y les hemos escrito confirmando nuestro interés". El equipo también repitió el mensaje incluido en su respuesta inicial, emitida el miércoles, señalando: "Nuestro trabajo continúa a buen ritmo".