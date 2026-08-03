Steiner arremete contra la FIA por el mal ejemplo de la "leve" sanción a Sainz en Hungría

Guenther Steiner ha criticado duramente la decisión de la FIA tras la colisión entre Carlos Sainz y Oscar Piastri en el Gran Premio de Hungría. El exjefe de Haas considera que la penalización de cinco segundos al piloto de Williams fue demasiado leve y exige un cambio en por parte de los comisarios de carrera.

Sainz chocó durante la carrera con Piastri cuando el de McLaren intentaba doblarle. El español no cedió el paso a pesar de las banderas azules, por lo que los comisarios de carrera le impusieron una penalización de cinco segundos.

La FIA alega problemas técnicos

La FIA justificó la sanción, relativamente leve, alegando dificultades técnicas durante la carrera. Según la Federación Internacional del Automovilismo, un fallo en el sistema de seguimiento por GPS, así como problemas con el software de las banderas azules, habían influido en la situación y, por lo tanto, fueron circunstancias atenuantes.

Sin embargo, Steiner no comparte este razonamiento.

En el podcast 'Red Flags' explica que, en su opinión, se debería haber impuesto la sanción habitual de diez segundos. "Ya fuera correcto o incorrecto, de todos modos no habría cambiado nada. Simplemente hay que dejar claro que no se hace algo así, independientemente de si hay un error de software o lo que sea. Hay banderas azules. Tienes que darle los diez segundos habituales".

El ex de Haas subraya que no se trata tanto de las repercusiones inmediatas en el resultado de la carrera como de la señal que se envía a todos los pilotos: "No intentéis alegar circunstancias atenuantes. ¿A quién le importan las circunstancias atenuantes? Era claramente una bandera azul. Diez segundos es lo habitual y eso es lo que debería haber sido. De todos modos, no habría cambiado nada".

Steiner exige consecuencias claras

En opinión de Steiner, la FIA debe garantizar en primer lugar que sus sistemas funcionen de forma fiable. Al mismo tiempo, sin embargo, cree que los problemas técnicos no deberían influir en la severidad de la sanción.

Para Piastri, la colisión tuvo consecuencias notables. El piloto de McLaren perdió así un tiempo valioso en la lucha por la victoria, antes de tener que abandonar debido a un problema con la caja de cambios. Sainz cruzó la línea de meta en 18ª posición.

Tras el fin de semana en Hungría, Sainz llega al parón de verano en 15º puesto de la general, con seis puntos. Piastri ocupa el séptimo puesto, con 92 puntos.