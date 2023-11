¿Los futuros motores de GM refuerzan la oferta de Andretti en F1?

"Creo que tienen que hacer su propio motor", dijo Christian Horner, jefe de Red Bull, sobre la entrada de Andretti en la Fórmula 1, al considerar lo que el equipo estadounidense debía hacer para conseguir que la FOM le abriese la puerta entrada. Pues deseo cumplido, al parecer.

General Motors ya se había asociado con Andretti para su entrada conjunta en la F1, lo que provocó el cambio de nombre del equipo a Andretti Cadillac, para subrayar su tan marcado carácter americano.

El desarrollo de su propia unidad de potencia da ahora más credibilidad a la llegada de Andretti Cadillac a la parrilla a largo plazo, ya que el hecho de ser un equipo cliente no terminaba de convencer a las otras 10 escuderías. Sin embargo, antes de contar con sus propios motores, tendrían que llegar un acuerdo a corto plazo, ya que la PU de Cadillac llegará en 2028.

¿Hasta qué es positivo para Andretti en la F1 tener su propio motor?

Aunque la intención de GM de crear un tren motriz reforzaría, a primera vista, la oferta de Andretti, las cosas siguen siendo complicadas para convencer a la FOM y al resto de equipos.

Muchas otras figuras del paddock se han hecho eco de las palabras de Horner, que creen que un equipo nuevo "independiente" sería un tanto parasitario y podría tentar a los equipos actuales a que abandonen la financiación y los recursos.

Andretti, que se supone que cuenta con su propia financiación con el apoyo de GM, afirma que está "haciendo crecer el pastel" de la parrilla con la incorporación a una marca automovilística multinacional que también es propietaria de Buick, Chevrolet y GMC.

Hace unos años, eso habría sido una garantía de entrada en la F1, pero los tiempos han cambiado.

Ahora que la Fórmula 1 es mucho más rentable y conocida en todo el mundo gracias a su mayor presencia en los principales medios de comunicación, los 10 equipos quieren sacar provecho de ello en lugar de permitir la llegada de un nuevo equipo, ya sea económicamente seguro o no.

La FIA ya ha evaluado la entrada de Andretti y le ha dado su aprobación, y también es posible que ya estuviera al tanto de los planes de GM de ir más allá de una asociación financiera y apoyar al equipo también en el aspecto técnico.

Si todo dependiera de la FIA, Andretti ya se estaría preparando para su llegada en 2025 o 2026; el presidente Mohammed Ben Sulayem publicó en Instagram que estaba "encantado con la noticia de que General Motors se haya registrado como proveedor de unidades de potencia para el Campeonato del Mundo de Fórmula 1 de la FIA".

"Se trata de un nuevo apoyo a las reglas de la FIA respecto a las unidades de potencia. También sigue a la aprobación de la solicitud de expresión de interés de Andretti. La presencia de las icónicas marcas americanas Andretti y GM refuerzan nuestra sostenibilidad a largo plazo".

Andretti cuenta con el apoyo del organismo rector y puede convencer a algunos equipos de que no están ahí simplemente para aprovecharse de la infraestructura existente, sino que tienen la intención de aportar sus propios patrocinadores y apoyo técnico. Además, si GM crea una buena unidad de potencia, podría ampliar su oferta en la F1 a través de sus otras marcas.

La perspectiva de una batalla entre GM y Ford, ya que el gigante de Detroit se ha asociado con Red Bull para formar parte de su programa de unidades de potencia a partir de 2026, añade un trasfondo tentador entre los gigantes estadounidenses.

La entrada tardía en 2028 también garantiza que el proyecto de GM tenga el tiempo necesario para madurar, ya que está un año por detrás en la curva de desarrollo de los prototipos de 2026 que están llevando a cabo los otros seis fabricantes ya confirmados. Dicho eso, el éxito depende en parte del tirón que pueda tener GM en el mercado laboral, ya que la demanda de ingenieros experimentados ya está empezando a superar a la oferta.

¿Aumenta la presión sobre la FOM para que acepte a Andretti?

En resumen, sí y no. La percepción es que la negativa de la FOM a una oferta que cuenta con el apoyo de un gigante automovilístico sería muy negativa para la categoría, sin tener en cuenta las posibles batallas legales que Andretti podría emprender si el titular si no dieran el visto bueno.

Es cierto que aceptar a un equipo por el mero hecho de ser de origen estadounidense puede no merecer la pena, pero parece que Andretti se ha enfrentado a sus principales críticas y ha actuado en consecuencia para aportar algo más.

Queda por ver si eso es suficiente para la FOM, y el presidente Stefano Domenicali todavía puede tener sus preocupaciones sobre el proyecto de Cadillac y Andretti de cara al futuro. En ese caso, la F1 sería libre de rechazar la oferta de Andretti, pero la capacidad de la escudería para conseguir apoyos en Estados Unidos puede tener consecuencias en el futuro que podrían dañar el progreso que ha hecho la categoría en territorio americano en los últimos años.

Domenicali tendrá que navegar por aguas un poco más precarias mientras negocia con Andretti y GM, ya que no querrá arriesgarse a rechazar una marca estadounidense mientras intenta atraer a otras a medida que la F1 crece al otro lado del Atlántico.

Por otro lado, rechazar su oferta, podría seguir quebrando la relación entre la FOM y la FIA, y la decisión de Ben Sulayem de abrir el proceso de entrada sin contar con el titular de los derechos tiene toda la pinta de ser un juego de poder que podría empeorar en un futuro cercano.

En definitiva, si la FOM no acepta a Andretti, la F1 se expone a un cierto grado de acciones legales, e incluso podría transgredir las leyes antimonopolio de la Unión Europea que prohíben el abuso de acuerdos anticompetitivos. Las aguas podrían ponerse muy turbias, pero la FOM se mantendrá firme si no cree que la entrada de Andretti sea lo mejor para sus intereses.

¿Qué hará Andretti a corto plazo si es aceptado por la F1?

Cabe destacar que GM ha señalado 2028 como el año en que debutará su tren motriz en la F1, mientras que Andretti quiere llegar a la categoría en 2025 o 2026, lo que significa que el equipo necesitaría un proveedor a corto plazo para sus primeros años en el Gran Circo.

Una opción es Renault (Alpine), con quienes se cree que Andretti empezaría a negociar un nuevo acuerdo de dos o tres años de duración, mientras que GM acelera sus propios planes.

"Teníamos un precontrato con Andretti, que ha expirado porque se suponía que se les concedería la entrada en la F1 antes de una fecha determinada", explicó el jefe de Alpine, Bruno Famin.

"Eso significa que ahora mismo, si queremos hacer algo con Andretti, tenemos que negociar un contrato totalmente nuevo, un contrato formal. Así que en estos momentos, no tenemos absolutamente ningún contrato firmado con Andretti".

"Todo el mundo sabe cuál es la situación; necesitamos una decisión de la F1 antes de hablar".

Si Andretti entrara en 2025, necesitaría vincularse con uno de los motoristas existentes. Como Renault sólo suministra a su propia escudería, Alpine, cabe suponer que estarían abiertos a ser el suministrador de la estructura americana.

En caso de que el equipo espere hasta 2026, Honda y Audi también entrarían en juego como posibles socios a corto plazo. Honda sería el más lógico dada su relación ahora mismo con Andretti a través de su filial HPD en la IndyCar e IMSA.

Sin embargo, en última instancia, depende de lo que la FOM decida hacer a continuación; Andretti sólo puede empezar a sondear posibles socios si consigue su tan ansiada entrada en la F1.

¿Se moverán los postes?

La línea común de los actuales equipos es algo parecido a "aceptaremos la llegada de un undécimo participante siempre que aumente los intereses comerciales de la F1, pero debemos proteger nuestro propio equipo y oponernos a cualquier dilución".

Es justo, pero dado que la F1 sigue creciendo y prosperando en el mercado actual, el campeonato debería estar en condiciones de aceptar más equipos según el objetivo de 2025-2026 de la FIA.

Es difícil argumentar que la introducción de GM como proveedor de motores no hace otra cosa que aumentar el alcance y el valor de la categoría, sobre todo en los mercados donde tiene un alcance considerable.

Pero las famosas palabras de Horner van seguidas de una declaración que sugiere que si la entrada de un nuevo equipo merece la pena en general, podrían cambiar de opinión: "Si nos fijamos en la forma en que Audi ha entrado en la F1, con la compra de un equipo existente y una franquicia existente. ¿Debería ser diferente para los demás?

"Creo que es ahí donde Liberty Media y la FIA deben reunirse para colocarse en una misma posición. Porque no se puede tener una regla para unos y otra para otros".

Esas declaraciones son un poco falsas, ya que nunca fue un requisito indispensable que Audi tuviera que comprar Sauber para llegar a la F1, pero optaron por hacerlo, ya que no querían construir su equipo totalmente desde cero.

Ese mismo camino intentó emularlo Andretti en el pasado, pero no pudo llegar a un acuerdo con los propietarios de Longbow Finance. Y los demás equipos no están en venta. Andretti admitió que anteriormente que había hablado, entre otras estructuras, con Haas, pero que el propietario Gene Haas no deseaba vender.

Incluso con una tasa de dilución mayor, entrar como un equipo nuevo es tan prohibitivamente caro como comprar un equipo ya existente, y tener inversores que están dispuestos a invertir tanto en la F1 también puede acabar significando un aumento del pastel a largo plazo.

Queda por ver si la incorporación de GM como proveedor de motores cambia algo, y su presencia podría interesar a otros equipos que busquen un socio de unidades de potencia en el futuro.

En cualquier caso, debe considerarse que esto refuerza la oferta de Andretti en la F1; otros equipos más débiles lo han conseguido, aunque en circunstancias diferentes.