Test IndyCar- Alexander Rossi lidera la última sesión en Phoenix, con Palou 3º

Alexander Rossi marcó el ritmo en la última sesión, afectada por la lluvia, del llamado "Unser INDYCAR Open Test" en el Phoenix Raceway el miércoles por la tarde.

El resultado supone un pleno para el piloto californiano de 34 años, que también lideró la sesión matinal. Por la tarde, consiguió completar 19 vueltas a pesar de las continuas interrupciones de la actividad debido a la lluvia, y alcanzó una velocidad máxima de 174,542 mph (20.6254 segundos) en el óvalo de 1 milla.

"Hemos conseguido todo lo que queríamos y, obviamente, cuando puedes hacer eso, es un buen día", dijo Rossi, ganador de las 500 Millas de Indianápolis de 2016.

"Por supuesto, estar en la parte superior está bien, y el coche del equipo es bueno. El coche de Christian (Rasmussen) también es fuerte, así que no se puede pedir más".

Rossi fue seguido de cerca por su compañero de equipo en Ed Carpenter Racing, Christian Rasmussen, que quedó en segundo lugar con 173,924 mph.

"Estamos muy contentos en el equipo ECR", dijo Rasmussen. "Esta tarde hemos quedado primero y segundo, y Alex ha sido el primero esta mañana. Yo también he estado ahí arriba, incluso con una tanda en la que he tenido un poco de tráfico. Se puede decir que estamos muy emocionados con Phoenix".

Alex Palou, de Chip Ganassi Racing, actual campeón y cuatro veces ganador de la IndyCar, fue tercero con una velocidad de 173,625 mph. Al español le siguió el Honda #26 de Andretti Global, pilotado por Will Power, que terminó cuarto a 173.188 mph.

En quinto lugar quedó el Honda #66 de Meyer Shank Racing de Marcus Armstrong, que logró una vuelta rápida de 172.940 mph cuando la sesión estaba llegando a su fin.

El seis veces campeón de IndyCar Scott Dixon (Chip Ganassi Racing) fue sexto, por delante de Felix Rosenqvist (Meyer Shank Racing). Nolan Siegel, de Arrow McLaren, terminó séptimo, y Graham Rahal (Rahal Letterman Lanigan Racing), noveno. El Chevrolet #76 de Juncos Hollinger Racing, pilotado por Rinus VeeKay, ocupó el último puesto del top 10.

Romain Grosjean (Dale Coyne Racing), el novato Caio Collet (AJ Foyt Racing), Pato O'Ward (Arrow McLaren), Marcus Ericsson (Andretti Global) y Kyle Kirkwood (Andretti Global) ocuparon los puestos del 11º al 15º.

El dos veces ganador de las 500 Millas de Indianápolis, Josef Newgarden (Team Penske), registró 85 vueltas, más que el resto, pero en tiempos fue el último en la sesión, con 166.439 segundos.

Más allá de las múltiples banderas amarillas por las ocasionales gotas de lluvia, el único incidente de la sesión fue protagonizado por Marcus Ericsson. El sueco estaba pasando por la curva 4 cuando comenzó la última hora y la parte trasera de su Andretti Global Honda #28 comenzó a deslizarse antes de que el lado derecho chocara contra el muro exterior. Afortunadamente, pudo salir del coche sin ayuda.

Lo siguiente será ya el primer GP de la temporada, en St Pete, el 1 de marzo.

