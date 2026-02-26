Dennis renueva con Andretti en la Fórmula E tras "considerar seriamente" más opciones

Jake Dennis seguirá en Andretti al inicio de la era Gen4 de la Fórmula E tras firmar un nuevo contrato multianual con la escudería estadounidense. A pesar de "considerar seriamente" otras opciones ante el interés de fabricantes rivales, el británico se ha comprometido con el equipo con el que ganó el título del campeonato eléctrico en 2023.

La ampliación del contrato le permitirá seguir en Andretti al menos hasta la temporada 2027-28, la segunda campaña bajo la nueva normativa Gen4 que entrará en vigor a finales de este año. Los rumores sobre una posible separación entre Dennis y Andretti comenzaron a circular en el verano pasado, cuando varias marcas intentaron asegurarse sus servicios para el actual curso 2025-26.

Dennis finalmente decidió cumplir su contrato actual, y ahora ha acordado nuevas condiciones tras comenzar la nueva campaña con una victoria en la primera carrera, en México. "Sin duda había otras opciones sobre la mesa, pero creo que mi prioridad siempre fue intentar seguir en Andretti", declaró el piloto de 30 años a Motorsport.com.

"Es un lugar en el que me he sentido muy cómodo durante los últimos seis años. Andretti es como una familia para mí. He estado trabajando con las mismas personas una y otra vez. Algunas han llegado, otras se han ido, pero, en definitiva, es un lugar en el que me siento muy cómodo y siempre he querido continuar mi colaboración".

"Obviamente, había otras opciones sobre la mesa, que consideré seriamente. Pero, por mi parte, no fue una decisión demasiado difícil seguir con Andretti y mantenerme centrado en nuestros objetivos comunes de intentar ganar otro campeonato mundial", siguió.

Dennis se unió a Andretti cuando era socio de fábrica de BMW en la campaña 2020-21, y terminó en un impresionante tercer puesto en el campeonato en su temporada de debut, con victorias en Valencia y Londres. Siguió siendo uno de los favoritos tras la marcha de la firma teutona, y consiguió el primer título de pilotos de Andretti en 2023, cuando debutaban como cliente de Porsche.

Jake Dennis, Andretti Formula E Foto: Jed Leicester / LAT Images vía Getty Images

Aunque cayó al séptimo puesto del campeonato en las dos últimas temporadas, la campaña de Dennis en 2023 demostró que los equipos clientes pueden superar a sus rivales de fábrica, oficiales, en la lucha por el título. Si será posible repetir tal hazaña con los coches Gen4 sigue siendo una incógnita, ya que los fabricantes disfrutarán de mayor libertad bajo el nuevo reglamento.

Cuando se le preguntó sobre si los equipos clientes podrán luchar por los títulos cuando se introduzca la nueva normativa, Dennis respondió: "Espero que sí. Obviamente, esa era mi intención, luchar por los títulos mundiales, y por eso volví a firmar con Andretti, para poder pelear por las victorias y los campeonatos".

"Sin embargo, creo que será un poco más difícil, simplemente porque el coche será mucho más complejo. Un diferencial activo, delantero y trasero, tracción permanente a las cuatro ruedas... Es muy complejo en comparación con el Gen3. El nivel de comprensión que se exige al piloto y al personal del equipo es mucho mayor. No será fácil, pero estoy seguro de que el equipo que me rodea en Andretti será capaz de dar lo mejor de sí mismo y de intentar proporcionarme el mejor monoplaza posible para la primera carrera de la era Gen4, sea donde sea".

"Creo que, en última instancia, lo más importante será el propio fabricante, sea quien sea. Será el catalizador más importante de todo. Creo que se notará una pequeña diferencia entre los fabricantes, ya que se tratará de un coche muy nuevo. Por lo tanto, dependerás en gran medida de la calidad del sistema de propulsión del fabricante que hayas elegido".

Andretti aún no ha anunciado su proveedor de trenes motrices para la era Gen4, pero se espera que rompa sus vínculos con Porsche y se una a Nissan. Si se cierra este acuerdo, Andretti ocuparía de manera efectiva el puesto que ocupaba McLaren hasta su salida de la Fórmula E al final de la temporada 2024-25. Dennis admitió que hubo cierta fricción entre Andretti y Porsche al principio de su colaboración, pero cree que la relación ha mejorado con el tiempo.

"La colaboración que hemos tenido con Porsche en la Gen3 ha sido, obviamente, un pequeño reto. Pero, sinceramente, creo que ahora, en nuestro último año, la colaboración entre las dos partes está en un buen momento. La relación se está reconstruyendo poco a poco, lo cual es positivo".