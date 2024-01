El "entrenador nuevo, victoria segura" del fútbol que no funciona en F1

La salida de Steiner de Haas antes de la temporada 2024 significa que Mike Krack, de Aston Martin, es ahora el tercer director de equipo de F1 que más tiempo lleva en el cargo, y eso que fue nombrado para sustituir a Otmar Szafnauer al final del curso 2021.



Szafnauer fue nombrado entonces director del equipo Alpine para 2022 antes de ser destituido a mediados de 2023, mientras que Ferrari y Williams cambiaron sus jefes de equipo a finales de 2022 y a finales del año pasado Franz Tost dejó AlphaTauri después de 18 años dirigiendo la escudería junior de Red Bull.



Los cambios en la dirección de McLaren y Sauber para 2022-2023 están interrelacionados, ya que Andreas Seidl dejó la primera para unirse a la segunda antes de su cambio de identidad a Audi para 2026.



La escudería suiza no cuenta actualmente con un director de equipo como tal, ya que Seidl trabaja como CEO de Sauber y su director general, Alessandro Alunni Bravi, actúa además como "representante del equipo" ante los medios de comunicación.

La magnitud de ese tipo de rotación de jefes de equipo ha crecido significativamente en comparación con el funcionamiento tradicional de las escuderías de F1, donde en muchos casos sus fundadores permanecían en el cargo durante años antes de que sus sucesores tomaran el relevo, normalmente a largo plazo.



Pero mientras que un cambio en la dirección de un equipo de fútbol puede dar lugar a un repunte en los resultados (el llamado efecto "entrenador nuevo, victoria segura"), esa transformación es más difícil de llevar a cabo en la Fórmula 1, dados los largos plazos de desarrollo de los coches.



Por ejemplo, el director del equipo McLaren F1, Andrea Stella, se ha ganado muchos elogios por la posición en la que acabó el equipo naranja en 2023, pero en sus primeras carreras tras sustituir a Seidl el año pasado, McLaren empezó con muchas dudas y pobres resultados.

Eso se debió a que la trayectoria de desarrollo de su coche se había desviado a finales de 2022 y tardó varios meses en corregirla.



Cuando se le preguntó por qué creía que el ritmo actual de sustitución de jefes de equipo se había disparado en los últimos años y dejaba a Christian Horner, de Red Bull (desde 2005), y a Toto Wolff, de Mercedes (desde 2014), como los únicos directores de equipo que quedaban en el paddock desde hace más de cuatro años, Steiner respondió: "Quita a Mercedes, porque Toto es dueño del 33%, ¡no puede despedirse a sí mismo!".



En declaraciones a Motorsport.com en una entrevista exclusiva en el Autosport International Show 2024, Steiner añadió: "Creo que es que si no rindes o si no logras los resultados, es la forma más fácil de hacerlo".



"¿Es la mejor manera? No lo sé, y no trato de compadecerme de mí mismo. Pero es lo que parece ser la tendencia en este momento".



En cuanto a la comparación con el fútbol, el ya ex director de Haas esbozó su opinión de que la situación actual se ha producido porque cree que "algunos propietarios de los equipos -empresas o individuos- no entienden realmente" que ese efecto de 'entrenador nuevo, victoria segura' es casi imposible en la F1.

"En mi opinión en la Fórmula 1, si pienso en este 2024, ya es bastante tarde para que un cambio de gestión tenga un impacto de cara a la primera carrera de Bahrein", dijo Steiner.



"Ya no se puede cambiar: lo que pasará allí, ya está hecho. El daño ya está hecho".



"Hay que ver cuáles son los planes para 2026 y 2027. Y la gente no quiere oír eso. Porque todo gira en torno al próximo resultado".



"Como dices, no es como el fútbol, donde cambias a unos pocos jugadores y puedes marcar una gran diferencia".



"En la Fórmula 1, no puedes hacer eso. En la Fórmula 1, creo que no lo entienden. Tarde o temprano llegará. Porque si se cambia gente pero no cambia la visión de los equipos, nada cambiará".



"Ya no se trata de la gente, es la visión, si crees en ellos, y hay que esperar a que pase".