¿Qué sería alcanzar el éxito para Cadillac en la F1 2026?

La incorporación de Cadillac como undécimo equipo de Fórmula 1 ha sido una de las historias más largas y comentadas de los últimos años, que se remonta mucho antes de que su entrada fuera aprobada oficialmente en marzo de 2025.

El plan inicial era que la escudería estadounidense se uniera como Andretti Global, pero la solicitud fue rechazada porque la FOM (Formula One Management) consideró que no aportaría nada a la categoría.

Esto provocó un aumento de las tensiones entre la F1 y Michael Andretti por la agresiva campaña del hijo de Mario para revocar la decisión, antes de que finalmente se retirara del proyecto.

Así que más tarde se presentó una oferta modificada, esta vez liderada por el grupo TWG de Dan Towriss, y finalmente se dio luz verde a la entrada del equipo Cadillac para 2026.

Ahora que ha llegado el momento de su debut, tras las pruebas de pretemporada en Barcelona y Bahrein, ¿cómo se perfila el éxito para la marca de General Motors este año?

"Ganarse el respeto" es la clave

Valtteri Bottas, Cadillac Racing Foto: Joe Portlock / LAT Images vía Getty Images

Un rápido vistazo a la historia muestra que no se puede subestimar lo que tiene por delante Cadillac para consolidarse como equipo de F1. Si nos fijamos en los primeros años de la década de 2010, por ejemplo, Lotus, Virgin, HRT y Caterham entraron en la competición, pero desaparecieron muy rápidamente sin haber sumado ningún punto, lo que fue motivo de preocupación en los círculos de la F1.

Si se permite la entrada de un undécimo equipo, este debe demostrar que es capaz de mantenerse durante años, y ese es el objetivo principal de Cadillac. Nadie debe esperar que luche por los primeros puestos desde el principio, ni siquiera en la zona media, dado que el campeonato es más fuerte que nunca y cada equipo cuenta con al menos una década más de experiencia que ellos.

"Es todo un reto entrar y esperar ganar a los demás", dijo el jefe del equipo, Graeme Lowdon. "Si fueras el propietario de uno de esos equipos y apareciera un equipo nuevo y les ganara, te enfadarías bastante, por decirlo suavemente. Creo que la gente tiene que darse cuenta de que es un deporte muy difícil".

Eso quedó demostrado en las pruebas de Bahrein, donde Cadillac salió con la intención de luchar contra Aston Martin para evitar el último puesto; no hubo un solo día en el que ninguno de los dos equipos tuviera problemas, lo que limitó su rendimiento.

Por parte de Cadillac, a su coche le falta carga aerodinámica en general, aunque eso es de esperar teniendo en cuenta que sus rivales llevan años desarrollando sus herramientas. En cualquier caso, es una suerte que la primera carrera en Melbourne en marzo no sea la que dicte el éxito este año, ya que existe la creencia generalizada de que el desarrollo será más importante debido a los cambios de reglas.

"Tenemos un proceso muy sólido para eso", dijo el consultor de ingeniería Pat Symonds, cuando se le preguntó sobre el desarrollo del coche. "Algo realmente impresionante del equipo es que tenemos el presupuesto para hacerlo".

"Dentro del límite de gastos, sabemos lo que tenemos que hacer. Ya hemos planificado un programa de desarrollo muy agresivo. Incluso en Melbourne se verá un coche bastante diferente a este en muchos aspectos, al igual que se verá en el pit lane. Así que estoy seguro de que podremos cumplir con eso".

Graeme Lowdon, director del equipo Cadillac de Fórmula 1, y Pat Symonds, consultor ejecutivo de ingeniería del equipo Cadillac de Fórmula 1. Foto: Clive Mason/Getty Images

Lo que también ayuda a su desarrollo es contar con dos veteranos como pilotos: Sergio Pérez y Valtteri Bottas. Ambos tienen experiencia en las fases de desarrollo de coches ganadoras de títulos y se espera que aporten esos conocimientos a Cadillac.

"Lo mejor es que estamos obteniendo información precisa de inmediato", dijo Lowdon. "Estos chicos tienen mucha experiencia con múltiples equipos diferentes, trabajando con múltiples ingenieros diferentes y distintos coches, diferentes unidades de potencia, distintos chasis".

"Y sí, sé que el coche del 2026 es muy diferente, pero cuando un piloto te da información sobre el manejo y todo lo demás, no perdemos tiempo. Obtenemos información muy precisa, detallada y valiosa de inmediato. Eso era fundamentalmente lo que buscábamos".

¿Qué opinan los pilotos? Checo Pérez cree que la clave es "superar a los equipos que están por delante de nosotros", sabiendo que será un comienzo difícil, pero eso plantea la pregunta de qué se considerará un buen trabajo cuando llegue la última carrera del año de Abu Dabi.

"Un año exitoso para nosotros como equipo es aquel en el que vemos un progreso claro", dijo Bottas. "Realmente no se trata de dónde empezamos, porque creo que el equipo ya ha hecho un trabajo muy bueno para estar aquí, para tener un coche y correr. Así que sí, no se trata de dónde empezamos, sino de dónde terminamos".

"Ver ese progreso, hacer que el coche sea más rápido, hacer que el coche sea más fiable, mejorar como equipo, todas estas cosas, solo queremos mejorar cada vez más. Así que creo que ese es un buen punto de partida y un objetivo para este año", añadió.

Valtteri Bottas, Cadillac Racing Foto de: Steven Tee / LAT Images a través de Getty Images

Por lo tanto, todo se reduce a lo que el equipo y los pilotos consideran un progreso. Desde fuera, uno o dos puntos (Haas, por ejemplo, consiguió 29 puntos en su año de debut) serían un buen indicio de ello, pero es obvio que los puntos se pueden ganar con suerte. Por lo tanto, una mejora constante en los tiempos de vuelta de la clasificación será un gran indicador, pero aún más importante será cómo empiezan a ver a Cadillac sus rivales.

"Una cosa que es realmente importante es que nos ganemos el respeto de los demás equipos", dijo Pat Symonds. "Eso es especialmente importante para mí porque creo que nos merecemos ese respeto y no solo por el coche, sino por todo nuestro funcionamiento".

"Fue muy gratificante que en Barcelona recibiéramos muchos elogios de otros equipos, tanto por la disposición de nuestro garaje como por la forma en que preparamos los coches y todo lo demás".

Como los otros diez equipos no acogieron inmediatamente con los brazos abiertos la perspectiva de un undécimo equipo, por temor a que redujera sus ingresos, la escudería estadounidense necesita llegar a un punto en el que se la considere parte del mobiliario. Gran parte de ello se consigue a través de su trabajo fuera de la pista para presentarse como una organización profesional, a diferencia de muchos de sus predecesores, que llegaron y se fueron rápidamente.

Pero Lowdon confía en lograr precisamente eso: "La forma en que hemos abordado la resolución de los problemas como equipo ha sido realmente muy tranquila. En el garaje se ve eso. Es muy fácil evaluarlo en el garaje, pero también en las reuniones de ingeniería".

"De hecho, es una de las características del equipo que más me llamó la atención, en primer lugar, en la prueba de Silverstone. Entramos en el garaje esa mañana y lo que vi fue un equipo de F1 tranquilo y sereno, listo para ponerse a trabajar, y si tienes eso como base, ya puedes construir algo".

"En cambio, si entras en un garaje y hay caos y desorden, puede que seas rápido, pero al final llegarás a un techo. Y eso es algo que siempre hemos dicho. Como equipo, tenemos una ambición audaz".

"Somos realistas y tenemos los pies en la tierra, y sabemos lo difícil que es este juego, pero no queríamos limitarnos a estar aquí. Realmente queremos intentar construir algo, y creo que lo hemos conseguido. Creo que el coche refleja al equipo", dijo.

Cadillac empujado por el pit lane Foto: Kym Illman / Getty Images

Este año se trata de sentar las bases para el proyecto de fábrica

El futuro es precisamente lo que Cadillac está construyendo y 2026 se trata de sentar las bases para garantizar que los años venideros sean prometedores. Esto se debe a que todo se está preparando para 2029, cuando terminará su etapa como cliente de Ferrari con la llegada de sus propias unidades de potencia, y este deseo de independencia solo puede ser aplaudido.

Esto se debe a que Cadillac tiene el control total de su proyecto de F1 y del potencial que puede alcanzar. Si nos fijamos en el otro equipo estadounidense, Haas, ha adoptado un modelo de negocio distinto, que implica comprar más piezas de Ferrari que cualquier otro equipo cliente y, aunque ha demostrado ser sostenible, obviamente limita el éxito que puede alcanzar este pequeño constructor.

"Lo que quizá hemos hecho de forma un poco diferente, digamos, al último equipo nuevo que llegó, es que creemos firmemente en que debemos ser dueños de nuestro propio destino y que somos un equipo de fábrica, o mejor dicho estamos en camino de ser un equipo de fábrica", afirmó Symonds.

Por lo tanto, esto hace que el trabajo fuera de la pista sea aún más importante, porque no tiene sentido tener un año de debut espectacular si la operación no es sostenible en su conjunto. Así que todo se reduce al comentario anterior de Symonds sobre querer ganarse el respeto en 2026 y, con Lowdon afirmando que "hemos cumplido todos nuestros plazos", algo que Aston y Williams no pueden decir, las primeras señales son positivas en cuanto a que puede hacerlo.

El morro del coche de Haas F1 Foto: Simon Galloway / LAT Images a través de Getty Images