Cadillac confirma su hoja de ruta: motor propio sí o sí en 2029

La emoción del debut en la Fórmula 1 quedará grabada para siempre en Cadillac y en todos los hombres que han hecho realidad este sueño. El monoplaza estadounidense, construido bajo los dictados del reglamento técnico de 2026, ha completado sus primeros kilómetros en el Shakedown de Barcelona y en el primer test de pretemporada en Sakhir, en Bahrein. Pero la marca de las barras y estrellas ya está mirando hacia el futuro.

Mientras el equipo deberá evolucionar el coche, que este año estará en manos de los experimentados Sergio Pérez y Valtteri Bottas, Cadillac continúa desarrollando su proyecto y tratando de cumplir sus objetivos a corto y medio plazo.

Entre ellos está la creación de una unidad de potencia diseñada desde cero, que sigue fijada para 2029. Quien ha confirmado este plan ha sido Dan Towriss, director ejecutivo de la marca estadounidense.

"¿Por qué hacer nuestro propio motor para 2029? Es una muy buena pregunta. Como he dicho, estamos siguiendo muy de cerca todas las conversaciones sobre los próximos reglamentos y lo estamos haciendo de manera muy atenta. Es posible que las reglas cambien antes de 2031, pero también es posible que no cambien".

"Independientemente de los recursos y la financiación, creemos que es importante ver un propulsor Cadillac en la parrilla lo antes posible. Ese es realmente el principal objetivo desde mi punto de vista. Si hay maneras de acelerar el proceso, lo haremos. Pero por ahora el objetivo sigue siendo 2029".

Hoy Cadillac compite con la unidad de potencia Ferrari, a la espera de fabricar la suya propia. Teniendo en cuenta los tiempos necesarios para desarrollar un motor propio, sería natural pensar que la alianza con Maranello podría durar hasta el final del actual reglamento técnico, para luego ver a Cadillac estrenar su primer motor en la próxima era de la Fórmula 1. Hablamos de 2031, cuando, a día de hoy, debería introducirse la nueva normativa. Pero desde hace algunos meses está claro que los plazos podrían adelantarse. Eso empujaría a todos los equipos implicados a acelerar la preparación de nuevos motores (se habla de V8), abandonando los actuales.

Foto de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

A pesar del escenario descrito, el objetivo de la marca propiedad de General Motors es completar su identidad como equipo oficial lo antes posible, evitando navegar en el limbo en el que se encuentra desde este año Alpine (que compite con la unidad de potencia Mercedes, pero por elección y no por necesidad).

No es una cuestión de orgullo, sino de identidad. Cadillac quiere ser… Cadillac desde el primer hasta el último tornillo. Ya este año, de hecho, ha optado por prescindir de varios componentes del tren trasero del SF-26 para afirmar su propia identidad y ser libre de tomar sus propias decisiones. La caja de cambios, por ejemplo, solo lleva los engranajes suministrados por Maranello, mientras que la carcasa ha sido fabricada internamente para contar con sus propios anclajes de suspensión y sus propias geometrías.

Pat Symonds, consultor ejecutivo de ingeniería de Cadillac, lo ha confirmado durante los test de Baréin que concluyeron hace apenas unas horas.

"Creo que, mirando hacia el futuro, quizá lo que hemos hecho de forma ligeramente distinta respecto al último equipo nuevo que entró en escena es que creemos firmemente que debemos decidir nuestro propio destino y que somos un equipo oficial, estamos convirtiéndonos en un equipo oficial. Así que, si observas nuestro coche, puedes notar que no hemos simplemente comprado todos los componentes disponibles".

"Evidentemente no hemos montado un motor Cadillac, aunque el programa relativo a ese motor avanza muy bien. Hemos decidido que, dado que utilizaríamos el motor Ferrari, también montaríamos la caja de cambios Ferrari, pero no hemos incorporado todo el tren trasero como han hecho otros. Consideramos necesario fabricar nuestro propio soporte de la caja de cambios, nuestra propia suspensión trasera, etcétera".

"Así que, aunque hay una serie de piezas que aún se pueden adquirir de forma totalmente legal, hemos decidido no hacerlo porque, como he dicho, creo que ser responsables de nuestro propio destino y comprender la filosofía detrás de nuestro proyecto es muy, muy importante si quieres progresar. Es difícil mejorar el diseño filosófico de otra persona si no comprendes todos los matices que lo acompañan".