"Queremos ser dueños de nuestro destino": por qué Cadillac no sigue los pasos de Haas

El nuevo equipo Cadillac ha explicado su enfoque respecto a su condición como cliente de Ferrari.

Para sus tres primeras temporadas en la Fórmula 1, la marca de General Motors ha optado por los motores Ferrari, ya que su propio proyecto de las unidades de potencia no verá la luz antes de la temporada 2029 como muy pronto.

La escudería estadounidense también utiliza la caja de cambios de Maranello, pero no ha comprado todas las piezas que le permiten las normas técnicas.

El consultor de ingeniería del equipo, Pat Symonds, aludió con descaro a Haas, otro equipo cliente de Ferrari, que era el equipo más reciente de la F1 hasta la llegada de Cadillac y que basaba su modelo de negocio en utilizar más piezas cliente que otros equipos.

Además de la unidad de potencia y la transmisión de Ferrari, el VF-26 de Haas cuenta con suspensiones, dirección y volante diseñados por Maranello.

"Lo que quizá hemos hecho de forma un poco diferente, digamos, al último equipo nuevo que entró, es que creo que creemos firmemente que debemos ser los dueños de nuestro propio destino y que somos un equipo de fábrica, estamos en camino de ser un equipo de fábrica", dijo.

Oliver Bearman, equipo Haas F1 Foto: Andy Hone/ LAT Images vía Getty Images

Y añadió: "Por eso, cuando miras nuestro coche, ves que no hemos comprado todos los componentes que podíamos. Decidimos que, ya que íbamos a utilizar el motor Ferrari, también utilizaríamos la caja de cambios Ferrari, pero no tomamos toda la parte trasera, como pueden haber hecho otros. Pensamos que teníamos que fabricar nuestro propio soporte para la caja, nuestra propia suspensión trasera, etc".

"Así que, aunque hay una serie de piezas que se pueden adquirir de forma totalmente legal, decidimos no hacerlo porque, como digo, creo que ser dueño de tu propio destino y comprender la filosofía que hay detrás de tu diseño es muy, muy importante si quieres progresar. Es difícil mejorar el diseño de otra persona a menos que comprendas todos los matices que lo acompañan".

Mientras tanto, el proyecto de los motores de F1 de General Motors sigue adelante para 2029, y el director general del equipo, Dan Towriss, lo describe como "por delante de lo previsto, en realidad".

Aunque el programa depende de cómo evolucionen las reglas sobre motores en el futuro, algo que Cadillac está "siguiendo de cerca", Towriss confía en que el nuevo tren motriz se pueda desarrollar gracias a la relación del equipo con Ferrari.

"En términos de propiedad intelectual, sí, todo el mundo tiene que aportar la suya, ¿no?", dijo. "Ferrari tiene la suya. Y, de nuevo, con el grupo de unidades de potencia de GM, que forma parte del equipo de Fórmula 1, estamos desarrollando nuestra propia propiedad intelectual. Estamos desarrollando ya nuestros propios motores y llevando nuestro propio producto de trabajo a la parrilla de F1".

"Así que serán completamente independientes. Y seremos un equipo cliente de Ferrari mientras construimos nuestras unidades de potencia, y eso será trabajo de GM", concluyó.

