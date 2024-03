¿Qué ha fallado en el nuevo coche de F1 de Alpine y por qué?

Cuando los equipos se embarcan en un cambio de dirección de ese tipo, es inevitable que pasen por una fase de aprendizaje para entender cómo extraer el ritmo de su nuevo concepto.

En el caso de Alpine, la renovación que han llevado a cabo este año aún no ha aportado ninguno de los progresos que se esperaban, lo que hasta ahora ha llevado al A524 a estar fuera de ritmo en las dos primeras carreras del curso.

Los temores expresados por las principales figuras del equipo en la presentación del nuevo coche de que sería un duro comienzo de campaña no podían ser más acertadas, aunque también hay que admitir que las cosas han sido incluso peor de lo que se temía, ya que el fabricante francés parece actualmente el equipo más lento de la parrilla.

El director del equipo, Bruno Famin, declaró antes del Gran Premio de Australia de este fin de semana lo siguiente: "Ha sido un comienzo de temporada muy duro. Y, de hecho, ha sido más difícil de lo que esperábamos".

"Debemos seguir progresando y mejorando nuestra comprensión de por qué nos falta rendimiento y, en última instancia, cómo podemos mejorar. Está claro que tenemos problemas que solucionar".

Más sobre Alpine: Fórmula 1 El "shock" de verse últimos provocó una reestructuración en Alpine F1

Los problemas que Alpine F1 debe solucionar

La dificultad para Alpine es que se enfrenta a problemas en múltiples frentes, por lo que el equipo necesita abordar diferentes aspectos del monoplaza si de verdad quiere tener alguna esperanza de mejorar antes de que lleguen los nuevos reglamentos de 2026.

Poco antes de que se conociera la noticia de su dimisión en el Gran Premio de Bahrein, el ex director técnico del equipo, Matt Harman, habló abiertamente sobre los problemas de Alpine y admitió que hay tres áreas claras que destacan.

En primer lugar, saben que tienen un brazo atado a la espalda porque su unidad de potencia es menos potente que la de sus rivales. Según las cifras más fiables, se estima que el déficit está entre 15 y 30 CV. En una parrilla tan apretada, ese tiempo perdido marca la diferencia.

Además del quebradero de cabeza que supone la potencia, Alpine también ha empezado el año con un coche con sobrepeso. Eso lo han reconocido en público, aunque no han dicho cifras concretas al respecto.

Una fuente sugirió que tuvieron que tomar medidas temporales para aumentar el volumen de la parte delantera para superar un crash test específico durante el invierno que supuso un incremento de hasta 15 kg más de lo que se pretendía en un principio.

No está claro si esa cifra es exacta (ya que parece excesiva), pero cuando se le preguntó al ya exempleado de Alpine sobre si algunos intentos fallidos en las pruebas de choque habían influido en el peso extra, Harman contestó: "No fueron algunos, fue uno en concreto. Ha influido un poco".

"Pero no olvidemos que tenemos que esforzarnos mucho [para las pruebas de choque]. No fallar en nada no es fácil. Creo que la gente de Enstone reaccionó y respondió de una forma increíble. Estoy muy orgulloso de todos ellos. Estuvimos en el filming day, estuvimos en los test con una fiabilidad muy, muy buena. Ahora sólo tenemos que corregir el rumbo de la nave maestra".

Verstappen y Marko juegan sus cartas en Red Bull: Fórmula 1 Un contrato secreto de Verstappen y Marko facilitaría su salida de Red Bull

"Sabemos exactamente dónde está el peso que nos sobra y sabemos cómo quitarlo", dijo. "Se trata sobre todo de mejorar nuestro sistema operativo y llevarlo al coche".

"No estamos donde queremos estar, si soy totalmente sincero. Pero creo que en muy, muy poco tiempo, volveremos al límite de peso", añadió.

Pero no son esos dos problemas los que parecen ser el gran quebradero de cabeza de Alpine. En su lugar, el verdadero problema gira en torno a la parte trasera del coche, donde Pierre Gasly y Esteban Ocon se están viendo perjudicados por la falta de tracción y de carga aerodinámica.

Harman ha hecho referencia a lo que él llama "CLR", que se refiere al coeficiente de sustentación trasera. En resumen, eso significa que el A524 necesita producir más carga aerodinámica trasera para ayudar a equilibrar lo que ha sido capaz de encontrar en la parte delantera. Hasta que no lo consiga, todo va a ser muy difícil para el equipo francés.

"Como la mayoría de los equipos al principio, necesitamos más CLR, necesitamos más carga en la parte trasera del coche", dijo. "Nos gustaría tener mejor tracción en el coche".

"Hemos puesto algunas cosas en marcha [en la fábrica] para tener mejor tracción mecánicamente. Ahora necesitamos complementar eso con algo de aerodinámica avanzada", dijo.

Gasly invierte fuera de la F1: Fórmula 1 Pierre Gasly se hace copropietario de un equipo de fútbol

Alpine F1 cambió todo para no llegar al límite de su rendimiento

A pesar de estar muy lejos de lo que sería una situación ideal para ellos, Harman dijo que Alpine tuvo que arriesgarse porque de haber seguido con el mismo concepto habría tocado rápidamente su techo de rendimiento.

"A mitad de camino del A523, empezamos a tener cada vez más dificultades para encontrar algo más de rendimiento", dijo.

"Tenemos una relación coste/beneficio, lo que hacía más difícil justificar el hecho de añadir más rendimiento en el coche. Así que, mucho antes de eso, pensamos: vamos a intentar liberar ese potencial, e intentar volver a donde estábamos en 2022".

Y aunque Harman ya no tiene ningún papel en la recuperación del equipo galo, que ha estrenado una nueva estructura técnica, fue claro cuando habló en el GP de Bahrein de que la decisión de embarcarse en un nuevo diseño este año tenía como objetivo evitar problemas más adelante.

"Fue una decisión valiente porque, fundamentalmente, necesitamos potencial de desarrollo para dos temporadas [2024 y 2025] con este coche", dijo. "Y si no lo hacemos ahora, podemos tener problemas más adelante. De eso se trataba", concluyó el de Alpine.

Alpine espera que esa decisión haya sido acertada y que el sufrimiento que están soportando ahora le reporte beneficios a largo plazo en la Fórmula 1.

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!