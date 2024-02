Fallar en las pruebas de la FIA mostró la ambición de Alpine F1

La escudería de Enstone presentó durante la semana en su fábrica un coche prácticamente nuevo para la temporada 2024 de Fórmula 1, y su director técnico, Matt Harman, afirmó que el único componente que se mantuvo de la campaña pasada era el volante. Alpine espera que los agresivos objetivos que se fijaron para el nuevo monoplaza, que no se terminó hasta las primeras horas antes de la presentación, le ayuden a escalar posiciones en la parrilla a lo largo del año.

El británico aludió a que el conjunto estaba llevando las cosas al límite, e incluso sugirió que había ido demasiado lejos con algunos aspectos del diseño: "Hemos llevado algunos elementos al límite y, en algunos casos, más allá".

Es posible que ese comentario se refiriera a los rumores que aparecieron durante el invierno de que no habrían superado a la primera todas las pruebas de choque obligatorias de la FIA. Bruno Famin, que como director del equipo es también jefe de los proyectos de automovilismo de Alpine, confirmó a Motorsport.com que tuvieron que volver a realizar algunas pruebas que posteriormente pasó, pero dijo que era algo que acogió con satisfacción en lugar de estar descontento.

"Tuvimos que rehacer algunas pruebas, algunas de homologación, pero creo que es el proceso normal", explicó. "Si pasas todas las pruebas la primera vez, significa que no has sido lo suficientemente ambicioso. Así que, veamos cuál será el resultado final, pero el hecho de tener que rehacer algunas pruebas no es en absoluto una crítica."

Nuevo enfoque del coche para Alpine en la F1 2024

Mientras que la escudería de referencia, Red Bull , optó por una evolución de diseño, la decisión de Alpine de apostar por un monoplaza totalmente nuevo podría dejarle ante la necesidad de sacar rendimiento de él rápidamente si no quiere retroceder. Además, con el reglamento técnico de 2026 a la vista, no hay margen para replantearse si el nuevo diseño no funciona.

Aunque su elección podría verse como una tirada de dados para seguir adelante, el director de la escudería no lo veía así: "No es una apuesta arriesgada. Hemos trabajado duro para desarrollar un coche totalmente nuevo. Todo lo que se podía cambiar según el reglamento, lo hemos cambiado, y eso se debe a dos razones".

"La primera es porque aprendimos del pasado, por supuesto, aprendimos sobre aerodinámica, aprendimos sobre neumáticos, aprendimos sobre el rendimiento de las gomas y la degradación", expresó. "Y la segunda razón es que creo, no somos los únicos, pero tenemos el reglamento 2026 totalmente nuevo que llegará a mediados de 2024".

"Creo que necesitaremos muchos recursos para empezar a trabajar en el proyecto del 2026 bastante pronto en la temporada, y el coche de 2025 podría ser solo una ligera evolución del del 2024", reconoció. "Era importante dar un gran paso en 2024. Veremos lo rápido que es. Hay muchas cosas nuevas, y no sabemos absolutamente dónde vamos a estar en la parrilla. Lo importante será nuestra capacidad para desarrollar el coche durante la temporada".

